PNL vrea comasarea alegerilor generale cu cele locale. Anunţuri importante făcute de Nicolae Ciucă

Conducerea PNL a decis joi constituirea unui grup de lucru care sa analizeze opţiunea comasării alegerilor locale cu cele generale. Liberalii iau în calcul cheltuielile mari cu cele patru runde de alegeri din 2024 şi vor să vină cu soluţia comasării alegerilor locale şi parlamentare în coaliţia de guvernare.

PNL are 21% în sondaje, PSD a coborât 29%

Premierul Nicolae Ciucă a declarat după şedinţa de joi a Biroului Politic Naţional, că , ținând cont că vor fi nu mai puțin de patru runde de alegeri, iar prefecturile vor fi blocate pe întreg parcursul anului cu organizarea alegerilor.

Şeful liberalilor a mai spus că sondajele interne partidului arată că, într-o proporţie majoritară, cetăţenii îşi doresc şi ei comasarea alegerilor de anul viitor. “Este o propunere pe care am discutat-o în ședința de astăzi și am decis ca la nivelul specialiștilor din partid să se analizeze care sunt măsurile legale pentru o astfel de decizie, ținând cont că din sondajele pe care le-am făcut cetățenii își doresc comasarea alegerilor sau ca acestea să fie mai puține, fiindcă anul viitor vom avea patru runde de alegeri.

Dacă va exista posibilitatea legală ca numărul acestor alegeri să fie redus, vom veni cu o propunere și vom discuta în coaliție. Dacă nu se va găsi o soluție, vom avea patru runde de alegeri”, a declarat premierul Nicolae Ciucă, după şedinţa de joi a Biroului Politic Naţional.

De altfel, conducerea liberalilor a decis joi constituirea unui grup de lucru care sa analizeze opţiunea comasării alegerilor locale cu cele generale, la propunerea secretarului general al partidului, actualul ministru de interne, Lucian Bode.

În acelaşi timp, în şedinţa de joi, primvicepreşedintele partidului, Dan Motreanu, a prezentat . Conform acestuia, liberalii au 21%, în timp ce PSD a ajuns la sub 30%. În schimb AUR și USR au reușit să crească, partidul lui George Simion la 17%, iar cel al lui Cătălin Drulă la 12%.

”Avem un public care doreşte stabilitate, un public care aşteaptă măsuri liberale, în Sănătate, Educaţie şi Agricultură. Primarii din mediul rural sunt motorul partidului şi va trebui să îi sprijinim”, a spus Motreanu în şedinţa de joi, el adăugând că partidul trebuie să aibă politici ţintite pentru publicul cu studii superioare din marile oraşe.

În altă ordine de idei, Nicolae Ciucă s-a referit şi , în şedinţa de marţi a Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor, considerând că aceasta este cea mai bună opţiune. “Pragul pentru abuz în serviciu a fost stabilit prin proiectul aprobat la nivelul Guvernului. A fost o decizie pe care am luat-o şi susţinut-o şi am considerat că e cea mai bună opţiune pe care putem să o abordăm în continuare şi să susţinem proiectul iniţial. Eu am cerut ca proiectul pe care noi l-am înaintat să fie supus aprobării.

Ştiţi bine că au exista discuţii legate de o decizie a CCR în care se solicita acel prag. Au fost discuţii şi vă pot confirma că la nivelul discuţiilor PNL a susţinut şi susţine în continuare ca toate problemele din Justiţie să fie rezolvate aşa cum ni le-am asumat. Lucru care de altfel s-a şi întâmplat. Toate proiectele pe Justiţie asumate la nivelul guvernării, inclusiv cele privind ridicarea MCV au fost derulate şi aplicate aşa cum au fost asumate”, a mai spus premierul.