Poluare imensă în București în weekendul 26-28 martie. ”Murim intoxicați peste noapte și nimănui nu îi pasă”

Bătăie de joc la adresa populației după un nou episod de poluare în București. Două nopți la rând toți indicatorii s-au dat peste cap și au atins praguri care ar putea să scoată lumea în stradă de nervi. Este deja un atentat la sănătatea cetățenilor din Capitală. Vorbim de milioane de locuitori care nu mai dreptul de a respira.

E frumos că politicienii se joacă de-a ”vinerea verde” sau că Garda de Mediu le arată oamenilor că a mai depistat 2-3 persoane care ard un cauciuc la marginea orașului. Dar poate ar fi cazul să se intervină cu adevărat acolo unde problemele sunt evidente de ani de zile.

Să ajungă oamenii să inspecteze cu aplicații dacă pot să deschidă geamul este deja o crimă la adresa cetățenilor și a copiilor care trăiesc în Capitală. În nopțile de vineri și sâmbătă, după ora 11 noaptea, Bucureștiul mirosea a gaze toxice. Practic, cine și-a uitat geamul deschis sau l-a lăsat un pic crăpat și-a pus în pericol sănătatea.

Poluare în București. Două nopți la rând, atentat la sănătatea oamenilor

”In sectorul 6 murim intoxicati peste noapte – si nimanui nu ii pasa!! Vine vara si nu se pot deschide geamurile. Maine vom auzi la stiri ca au ars 2 cauciucuri printr-un sat! – chiar nu aveti pic de rusine?!? Chiar nu puteti face un front comun pt a rezolva aceasta situatie? Sunt sute de mii de suflete – voi cum dormiti noaptea ?!????”, a scris Dora pe pagina de Facebook a Gărzii de Mediu.

Miniștri, Garda de Mediu și alți oficiali dau vina non-stop pe mașini, pe sobe, pe doi amărâți care ard cauciucuri, în timp ce nopțile din Capitală se trăiesc (sau se mor) ca la o loterie. În plină pandemie, când ziua trebuie să respiri printr-o mască, noaptea ești trimis în casă de restricții și trebuie să stai cu geamul închis ca să nu te otrăvești. Unii politicieni se întreabă de ce nu au încredere oamenii atunci când li se trasmite să respecte regulile și să se vaccineze pentru că toată lumea ține doar la sănătatea lor…

”Sindicatul Rondul de Noapte In weekend, garda de mediu doarme. Noi ne sufocam, iar ei isi iau salariile. Bravo!”, a scris o altă persoană deranjată de acest episod nou de poluare.

Poluare în București. Cetățenii sunt revoltați: ”Sunt sute de mii de suflete – voi cum dormiți noaptea?”

”161 unitati poluante!!! Cine protejeaza pe cine si ce interese sunt oare? E clar ca cineva polueaza masiv, dar de ce nu se face nimic? Numai banul conteaza?”, a scris George pe pagina oficială a Gărzii de Mediu.

”Teribil sentiment trăim în țara asta unde ni se fură și șansa la aer curat!”

Iată cum arătă graficul de vineri și sâmbătă din Crângași. Este elocvent pentru multe zone din București.

Observați cum aerul este ”verde” în timpul zilei și cum vine prăpădul când se lasă seara.

Sâmbătă, 27 Martie – Crângași – 100 este indicatorul maxim de poluare pe platforma Aerlive

Bucureștenii nu mai suportă să fie poluați în fiecare noapte

”Poluarea persista pana a 2-a zi dimineata, uneori chiar pana la amiaza . Se ard deseuri masiv sistematic . Daca ai uitat geamul deschis dupa ora 18:00 esti efectiv condamnat. Nu mai poti scoate aerul din interior si este genocid literlamente. Nu va imaginati cum copii mici cand striga in casa ca nu mai pot respira din cauza aerului toxic intrat in camere . Ce sa mai faci in asemenea situatie ? Ce se intampla din cauza poluarii zilnice nu mai este de amenda ci efectiv caz penal ”, a scris un alt bucureștean.

”Afara miroase a pucioasa!!!! Sambata dimineata, ora 7! Miroasa ingrozitor!!! Teribil sentiment traim in tara asta unde ni se fura si sansa la aer curat!”, a transmis Mariana.

”Toți senzorii sunt roșii acum și de afară vine miros de ars. Stau în Tineretului și nu pot sa stau cu geamul deschis!!”

”Domnilor, astazi, 27 martie, in Bucuresti, la 7.40, poluarea e la 100!!!! Ce faceti pentru a nu ne mai imbolnavi arderile ilegale de la marginea Bucurestiului?! E weekend si sunteti bugetari, stiu, dar se pare ca pe asta se bazeaza si nenorocitii muritori de foame care ard deseuri. Trebuie sa inceteze aceste lucruri si e rusinos ca nu faceti nimic”, a scris Mihaela pe pagina de Facebook a Gărzii de Mediu.

Autoritățile se laudă cu aerul curat de primăvară

Acum două zile, Octavian Berceanu, comisarul şef al Gărzii de Mediu, lăuda pe aerul curat din București și semnala momentele când senzorii indică ceva mai multă poluare.

”Evident ca am avut zile cu aer si mai curat. Totusi observ ca cele doua varfuri corespund momentului in care sunt aprinse sobele din cartierele de case din If si Bucuresti, sobe in care se ard de multe ori plastice, cauciucuri si carbuni alaturi de lemne. Faptul e simplu de constatat la o plimbare printre case, in intervalul 19.00-21.00.

Al doilea val il reprezinta momentul cand oamenii pleaca intre orele 7.00-9.00 la job-uri cu autoturismele personale, plus masinile de transport marfa”, transmitea, pe Facebook, Octavian Berceanu, comisarul şef al Gărzii de Mediu.

Berceanu a reacționat după episodul de poluare de azi-noapte. Într-un mesaj lung, comisarul șef al Gărzii de Mediu a transmis ”o opinie personală” în care precizează că mirosul provine printre altele de la ”sobele caselor neracordate la retelele de gaze” și lipsa spațiilor verzi.

Poluare în București. Se apropie noaptea. E timpul să închizi geamul

Este inadmisibil să se dea vina non-stop pe alți factori (care poluează într-o anumită măsură – evident), dar, totodată, să se ignore ”gazul toxic”/”otrava” care vine noaptea peste bucureșteni.

Autoritățile sunt ocupate cu restricțiile, președintele Iohannis cu plantarea unor copăcei – așa că tot ce-i rămâne cetățeanului batjocorit este să-și închidă geamul când vine noaptea…..sau să-și testeze mirosul pentru a vedea dacă are sau nu COVID-19.