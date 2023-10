Porumboiu îi face praf pe Dawa și Ngezana: “Tăietori de lemne sunt și în România. Celălalt e mai balerin”

. Roş-albaştrii au condus cu 2-0 până în final de meci când Petrolul a reuşit să egaleze in extremis graţie golurilor marcate de Jair şi Grozav.

Porumboiu îi face praf pe Dawa și Ngezana: “Tăietori de lemne sunt şi în România”

Adrian Porumboiu a declarat la FANATIK SUPERLIGA că fundaşii centrali sunt rudimentari, comparându-i cu “tăietorii de lemne”:

“FCSB sau Steaua a avut o tradiţie de a pasa, e o echipă tehnică. Bă, tăietori de lemne sunt şi în România. Du-te ia tăietorii de lemne pentru austrieci şi îi bagi pe ăia să joace.

Ngezana pare mai tehnic, dar e mai balerin, mai cizelat. Îl lăuda Gigi, dar nu are treabă. Cum să faci penalty la faza aia? Am văzut reluarea. Am revenit spre final şi am văzut finalul.

Am văzut şi grozăvia aia de 11 metri. Se terminase filmul, de aia m-am uitat la finalul meciului”, a declarat Adrian Porumboiu la FANATIK SUPERLIGA.

Charalambous: “Dawa avea deja cartonaş galben şi era expus la dueluri 1 la 1. De asta l-am schimbat”

Joyksim Dawa a avut o intrare brutală la Sergiu Hanca, pentru care a fost avertizat cu cartonaş galben. Fundaşul central de la FCSB a fost schimbat imediat de Elias Charalambous, care a explicat la final:

“La cum mergea jocul, ne temeam că Dawa avea deja cartonaş galben şi era expus la dueluri 1 la 1. De asta l-am schimbat. Ne bucurăm pentru jucătorii care au marcat, dar nu suntem bucuroşi de scor.

Trebuie să ne îmbunătăţim jocul în viitor. Acum urmează un meci de Cupă. Nu ştiu dacă a fost sau nu penalty. Eram departe de fază. Când nu câştigi, eşti îngrijorat, dar nu trebuie să vedem totul în negru”, a spus Charalambous.

