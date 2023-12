Porumboiu, soluție pentru brigada de arbitraj de la CFR Cluj – FCSB: “Nimic în viață nu rămâne neplătit”

Adrian Porumboiu a găsit o soluție pentru brigada de arbitraj de la CFR Cluj – FCSB. Fostul patron din Liga 1 discutat despre doi foști arbitrii care au legătură cu cele două formații din SuperLiga. Omul de afaceri este de părere că nu există nicio echipă imbatabilă în campionatul românesc.

Porumboiu, soluție pentru brigada de arbitraj de la CFR Cluj – FCSB

La FANATIK SUPERLIGA, pentru brigada de arbitraj de la CFR Cluj – FCSB. Omul de afaceri a discutat despre Cristi Balaj ca central și Vali Argăseală în camera VAR, după ce nu a găsit nicio altă variantă.

(n.r. Ați propune un arbitru pentru meciul CFR Cluj – FCSB?) “Nu știu, e greu și nici nu mă pronunț. Cristi Balaj era și înainte cu CFR-ul, nu doar de acum. El a asigurat liniștea CFR-ului și acum primește și el ce a dat atunci. Nimic în viață nu rămâne neplătit.

Nu vorbesc cu răutate, dar și Cristi acum cred că are inima îndoită și are foarte multe lucruri care îl nemulțumesc. Cu toate că echipa joacă bine și au echipă bună. Nu există o echipă imbatabilă și care calcă totul în picioare. Campionatul se joacă, punctele se adună și se recuperează din ce în ce mai greu.

Important este că fotbalul românesc răsare de unde nu te aștepți. Printr-un campionat foarte slab, prin rezultatele modeste a răsărit frumos echipa națională. E o mândrie pentru toți iubitorii fotbalului românesc”, a declarat Adrian Porumboiu.

Porumboiu, despre cine mai încurcă FCSB în lupta la titlu

La FANATIK SUPERLIGA, . Omul de afaceri susține că “roș-albaștrii” au fost ajutați indirect și de rezultatele celorlalte rivale care aderă la primul loc din SuperLiga.

“Nu a câștigat (n.r. FCSB) campionatul, încă. Mulți au plecat în multe direcții și au încurcat drumul. Glumind un pic, toate joacă împotriva echipelor lor. Mă uitam la Rapid, nu îți vine să crezi. Și mă uit la echipe care aveau pretenții. Fiecare cu treaba lor. Sunt rezultate în care se încurcă singure în pașii pe care îi au de făcut.

O dată nu e suficient de inspirat antrenorul principal (n.r. la FCSB). Eu stau și mă întreb dacă se întrerupe curentul sau cade semnalul. Atunci ar fi o problemă. Dacă ar cădea semnalul închide el (n.r. Gigi Becali) curentul pe stadion, până revine.

Deocamdată îi ies rezultatele indirecte mai mult. Acum cu ce se joacă și la cum arată campionatul se detașează, e lider și e greu. Eu mai glumesc așa și îl mai tachinez. Nu am mai discutat, ce să mai discut (n.r. cu Gigi Becali). Nu am nimic cu el și nici el nu cred că are nimic cu mine. Fiecare cu drumul lui și cu viața lui.

Dorinel are o echipă bună, poate să piardă doar la un gol diferență. Dar nu îl încurcă. Trebuie să joace și ei, până acum le-au făcut alții punctele. Dorinel are o echipă ambițioasă. Nu ar fi exclus să se încurce cum s-au încurcat toate”, a spus Adrian Porumboiu.

