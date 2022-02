Povestea nefardată a accidentului suferit de Christian Eriksen: ”Îmi amintesc totul, cu excepția celor 5 minute”

Între timp, el a fost nevoită plece de la Inter Milano, deoarece protocolul din Serie A nu permite jucătorilor să evolueze cu un .

Deși nu multă lume îl mai vedea jucând fotbal, Eriksen a semnat în această iarnă un contract cu Brentford până la finalul sezonului.

Christian Eriksen își spune povestea după accidentul de la Euro 2020

Christian Eriksen se antrenează intens alături de noii săi colegi și așteaptă cu nerăbdare revenirea pe terenul de fotbal. Într-un interviu acordat , danezul povestește cum a trăit dramaticul accident din 12 iunie 2021.

ADVERTISEMENT

”Îmi amintesc totul, cu excepția celor cinci minute în care am fost până când mi-au revenit bătăile inimii. Mi s-a spus după aceea că au fost cinci minute. Altfel îmi amintesc totul: aruncarea de la margine, mingea care mi-a lovit genunchiul și apoi nu știu ce s-a întâmplat.

M-am trezit cu oameni în jurul meu și am simțit presiune asupra pieptului meu, încercând să-mi recuperez respirația. Apoi m-am trezit, am deschis ochii și am văzut oameni în jurul meu, nu prea înțelegeam ce se întâmplă.

ADVERTISEMENT

Pe atunci habar nu aveam ce s-a întâmplat. Mi-a trecut prin cap: ‘S-a întâmplat ceva cu picioarele? Mi-am rupt spatele? Pot să-mi ridic piciorul?’, toate lucrurile mici pe care încercam să le fac pentru a vedea ce s-a întâmplat.

Apoi, în ambulanță, am auzit pe cineva spunând ‘de cât timp a fost plecat’ și cineva a spus ‘cinci minute’ și a fost prima dată când am auzit că am fost plecat din lumea asta”, a declarat Eriksen.

ADVERTISEMENT

Danezul se simte norocos

Fotbalistul danez a ținut să le mulțumească celor care au ajutat la salvarea sa și a menționat că se simte norocos pentru faptul că totul s-a produs pe un stadion pregătit pentru o intervenție medicale de acest gen.

”Primul lucru este să-mi arăt recunoștința. Oamenilor din jurul meu, colegilor de echipă, medicilor de pe teren, paramedicilor și apoi celor de la spital, pentru că au făcut totul ca la carte. Apoi, toate mesajele de la oameni care și-au arătat sprijinul pentru mine și familia mea. A fost cu adevărat minunat să văd toate mesajele de recunoștință.

ADVERTISEMENT

Sunt foarte norocos și le-am spus în față, sunt foarte fericit că au făcut ce au făcut, altfel nu aș fi aici. Pentru mine a fost ghinion într-un loc norocos. Nu aș vrea să i se întâmple nimănui, nu m-am gândit niciodată că mi se va întâmpla mie, dar am fost norocos cu oamenii din jurul meu.

Am fost norocos că am avut toate posibilitățile în jurul meu. Au avut toate cele necesare să mă aducă înapoi foarte repede, Și sunt 100% recunoscător pentru asta”, a continuat Christian Eriksen.

ADVERTISEMENT

Medicii l-au asigurat că viața nu-i este în pericol

În ciuda faptului că nu s-a gândit niciodată că nu va mai putea intra pe un teren de fotbal, jucătorul lui Brentford crede totuși că este un miracol că în curând va fi din nou pe gazon: ”Cu siguranță este un miracol. Cred că emoția și adrenalina ca crește cu cât se va apropia mai mult momentul revenirii.

Am vrut să fac toate testele și să vorbesc cu toți medicii pentru a vedea dacă revenirea îmi poate cauza probleme. La mai puțin de o săptămână după operație mi-au spus ‘ai un defibrilator cardiac, dar altfel nu s-a schimbat nimic, poți continua ca o viață normală și nu există limită la ceea ce vrei să faci’.

A fost o ușurare, dar și ciudat pentru că nu aș vrea să exagerez, nu aș vrea să risc, așa că de aceea fac multe teste ca să mă asigur că este în regulă. Nu mă va afecta peste 30 de ani ceea ce fac acum și acesta a fost scopul principal. Nu văd niciun risc. Am un defibrilator cardiac, dacă s-ar întâmpla ceva, atunci sunt în siguranță”, a mai spus el.

Când va reveni Eriksen pe teren

Deși starea lui fizică este bună și se antrenează alături de colegii săi, Christian Eriksen crede că mai are nevoie de câteva săptămâni pentru a se pune la punct cu forma fizică și a putea debuta la Brentford.

”Ca să fiu sincer, nu am căzut niciun moment din punct de vedere psihic. Am fost cu adevărat hotărât să urmez pas cu pas planul care l-am făcut cu medicul meu din momentul prognosticului și diferitele faze prin care a trebuit să trec pentru a fi testat totul.

A fost o dezvoltare lentă, a durat ceva timp, iar m-a susținut foarte mult. Știau că vreau să mă întorc și să primesc undă verde dacă se poate, dar știau și că nu voi continua dacă testele nu ar fi fost în regulă. Îmi iubesc familia și știu prin ceea ce trec ei acum și prin ceea ce au trecut înainte.

Am alergat mult și am făcut multe teste, așa că starea este bună, dar forma fizică este ceva ce se obține în meciuri. Pentru a ajunge acolo mai am nevoie de câteva săptămâni. Când antrenorul mă va vedea în formă și va vrea să joc, atunci voi juca. Dar momentan o luăm zi cu zi.

”Va fi foarte special să pot ieși din nou pe teren și să joc din nou un meci după șapte sau opt luni de la acel accident. Va fi uimitor”, a încheiat mijlocașul danez.