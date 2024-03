Practică Gigi Becali sclavagismul modern? „E un autoritarism, puțină dictatură, ceva de genul”

Ştefan Popescu, preşedintele FR de pescuit sportiv, susţine că majoritatea federaţiilor şi a cluburilor sportive de drept public din România funcţionează în ilegalitate şi trebuie să se reorganizeze din temelii pentru a reintra în legalitate.

“Domnul Becali practică un autoritarism, puţină dictatură”

Invitat la FANATIK SUPERLIGA, Ştefan Popescu a dezvăluit că FCSB este continuatoarea de drept a Stelei şi consideră că la echipa sa, având o implicare mult prea mare:

“Când apar băieţii ăia de la FCSB pe teren, parcă sunt nişte tablouri de Picasso, cu tatuaje, înţelegeţi… Domnul Becali practică un autoritarism, puţină dictatură, ceva de genul ăsta.

Dânsul ar trebui să îşi aducă un antrenor care să facă treabă. Şi el să se bucure de rezultate, nu să dea indicaţii. Este un fel de dictatură”, a spus Ştefan Popescu la FANATIK SUPERLIGA.

“Spre surprinderea mea m-a sunat Gigi Becali după câteva zile de la emisiune, să mă întrebe ce și cum”

După ce a declarat public că CSA Steaua funcţionează ilegal, , pentru a-i spune argumentele pentru care FCSB este, în opinia lui, continuatoarea Stelei:

„Nu are domnul Gigi Becali atâția bani să mă plătească pe mine. Nu mă poate cumpăra nimeni și nici să mă ducă de nas. Spre surprinderea mea m-a sunat Gigi Becali după câteva zile de la emisiune, să mă întrebe ce și cum.

M-a întrebat cum e cu treaba asta. I-am explicat faptul că dânsul este succesorul clubului Steaua pentru că acesta nu s-a reorganizat în termenul prevăzut de lege ca persoană juridică de drept privat.

“Nu am nicio treabă cu CSA Steaua, am treabă cu legea”

Mă mir că avocații dumnealui nu au sesizat această subtilitate a legii, care obliga toate structurile sportive să se reorganizeze în conformitate cu legea. Am rămas surprins când m-a sunat, probabil a discutat cu domnul Dragomir.

Nu am nicio treabă cu CSA Steaua, am treabă cu legea. Mai sunt și oameni integri în România, care cred în lege și în aplicarea ei. Nu se poate construi ceva cu un lucru, care a început cu un furt. Doar cine nu a făcut nimic nu are dușmani”, a spus Ştefan Popescu la FANATIK SUPERLIGA.

