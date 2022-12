Presa din întreaga lume salută calificarea entuziasmantă a Braziliei în sferturile Cupei Mondiale: ”Samba pe teren”

”Selecao” în optimi, reușind să înscrie toate golurile în prima repriză și arătând o forță de invidiat.

Calificarea la pas a Braziliei, comentată de presa de pretutindeni

Presa din întreaga lume a scris la unison că Brazilia a obținut o calificare imperială în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din Qatar și se îndreaptă cu pași mari către câștigarea celui de-al șaselea titlu din istorie.

”Neymar, decisiv în primul meci în care Brazilia impresionează la Cupa Mondială”, a scris O Globo, care mai notează: ”Neymar joacă 80 de minute și stabilește un alt ritm echipei noastre. Brazilia este pentru a 8-a oară la rând în sferturi.

Vinicius și Paqueta, aflați la primele goluri la un turneul final, îl secondează pe marele Neymar, iar Tite a ajuns la 61 de victorii pe banca tehnică, îl depășește pe Dunga și urcă pe locul 3, după Mario Zagallo și Carlos Alberto Parreira”.

”Samba braziliană pe teren”, a titrat publicația Folha de Sao Paulo. ”Cu Neymar în zi de grație și un atac devastator, Brazilia nu a avut nicio problemă în fața Coreei de Sud. A fost ca o plimbare. În repriza a doua au oprit motoarele pentru că altfel puteau stabili un record în ceea ce privește diferența de scor”, a scris sursa citată.

Brazilia, văzută peste Franța lui Mbappe

În Europa entuziasmul a fost mai estompat din cauza faptului că Brazilia a arătat că este un adversar de temut. Jurnaliștii francezi, spanioli sau britanici au lăudat jocul prestat de formația lui Tite, dar au arătat foarte multă îngrijorare pentru ceea ce urmează.

”Brazilia execută Coreea de Sud”, a fost titlul dat de L’Equipe, care a continuat: ”Nederanjată de înfrângerea în fața Camerunului, Brazilia a depășit cu ușurință obstacolul numit Coreea de Sud și totul în doar 36 de minute. Selecao a făcut o impresie puternică, dar trebuie să confirme în sfertul împotriva Croației”.

Poate cel mai spectaculos titlu l-au dat spaniolii de la Marca: ”Brazilia este furtuna deșertului”. ”Brazilia merge în sferturi arătând că vrea a șasea coroană mondială. Selecao a lichidat Coreea de Sud în cea mai dezechilibrată partidă din optimi și arată că este marea favorită, chiar peste potențialul aproape infinit al Franței lui Mbappe”, au scris jurnaliștii iberici.

”Samba braziliană în prima repriză”, a titrat The Sun. ”Când Richarlison a spus că Brazilia are zece dansuri pregătite pentru a sărbători golurile, în mod clar nu glumea. Și, la un moment dat, în această seară părea că am putea fi tratați cu toate acestea”, au notat britanicii.

FANATIK a fost în tribune pe stadionul 974 la meciul dintre Brazilia şi Coreea de Sud şi chiar dacă lucrurile merg strună pentru selecţionata “auriverde” pe teren, . O privelişte rară este ca la meciurile Braziliei să fie locuri libere în tribune.