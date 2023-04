Presa spaniolă, în delir după Real Madrid – Chelsea 2-0: ”Cine vrea să detroneze campioana va trebui să merite”

”Galacticii” în fața unei formații debusolate de nenumăratele schimbări din acest sezon, atât pe banca tehnică, cât și la nivelul lotului.

Presa spaniolă jubilează după Real Madrid – Chelsea 2-0

La finalul partidei Real Madrid – Chelsea 2-0, din prima manșă a sferturilor de finală ale Champions League, presa spaniolă a scris la superlativ despre jocul prestat de deținătoarea trofeului.

ADVERTISEMENT

”Madridul este cea mai bună echipă din Europa”, a titrat Marca, care a continuat: ”Real Madrid și-a construit o bază solidă pentru a-și căuta un loc în semifinale. A trebuit să ofere cea mai bună versiune, dar este un 2-0 remarcabil și meritat”.

Sub titlul ”Bun, dar scurt”, jurnaliștii de la As au notat: ”Madrid a învins-o pe Chelsea într-un joc inteligent cu goluri de la Benzema și Asensio. Madridului îi este greu să ignore un asemenea rival în Champions League.

ADVERTISEMENT

A jucat cu mai multă inteligență decât emoție și ajunge pe Stamford Bridge într-o poziție de invidiat. Cunoaște competiția atât de mult încât știe când trebuie să joace cu inima, așa cum a fost sezonul trecut de Champions League, și când trebuie să o facă cu cap, așa cum a fost în seara aceasta”.

Catalunya se înclină în fața madrilenilor

Nici măcar rivalii din Catalunya nu au putut trece cu vederea prestația excelentă a lui Real Madrid în fața lui Chelsea. ”Real Madrid, mai aproape de semifinalele Champions League”, este titlul dat de Mundo Deportivo.

ADVERTISEMENT

”Mai există un joc la Londra și în fotbal se poate întâmpla orice, dar adevărul este că după victoria de la Bernabeu împotriva lui Chelsea, Real Madrid este mai aproape de semifinalele Champions League. A meritat victoria mult mai mult decât o echipă engleză care are mai multe îndoieli decât certitudini”, a scris sursa citată.

”Madrid – City este deja pe drum”, a titrat și As, cu referire la semifinala care se preconizează în Champions League. ”Real Madrid a îndeplinit pronosticurile și are deja un picior și jumătate în semifinale, după ce s-a arătat superioară și a învins o Chelsea care și-a arătat toate frustrările pe Bernabeu”, a notat publicația catalană.

ADVERTISEMENT

Jurnaliștii englezi râd de Todd Boehly

Presa engleză a pus la zid prestația avută de Chelsea în prima manșă a sfertului cu Real Madrid și , care a scris istorie în Champions League.

ADVERTISEMENT

Sub titlul ”Karim i-a crăpat”, cotidianul The Sun a scris: ”Chelsea nu este încă moartă și îngropată în acest sfert de finală, însă Realul a arătat că știe să gestioneze astfel de meciuri. Și în plus îl are de partea sa pe regele Karim Benzema”.

”Băieții lui Lampard au de urcat un munte uriaș la retur”, a titrat Daily Mail, care a notat: ”Todd Boehly spunea că Chelsea va câștiga cu 3-0. Nu a fost chiar așa. Dacă a fost vreo surpriză, a fost că au pierdut doar cu 2-0 în fața echipei lui Carlo Ancelotti.

Ar fi trebuit să fie mai mult. Probabil că ar fi fost dacă Ben Chilwell nu s-ar fi sacrificat și ar fi primit un cartonaș roșu pentru că l-a oprit pe Rodrygo. Real ar trebui să fie dezamăgită că a câștigat doar cu 2-0”.