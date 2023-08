Primul meci văzut de Pancu în Giulești: “Stătem pe locul prim-ministrului României!”

Daniel Pancu a vorbit în emisiunea SUFLET DE RAPIDIST și despre sumele colosale de bani la care a renunțat de fiecare dată pentru a reveni la Rapid, spunând că multă lume nu înțelegea deciziile pe care le lua.

Primul meci văzut de Pancu în Giulești

în emisiunea SUFLET DE RAPIDIST care a fost primul meci văzut de el în Giulești: „Mereu m-am întors acasă. De la Bursa, de la Terek, chiar de la Voluntari. Mulți n-au înțeles.

ADVERTISEMENT

Eu renunțam la sume enorme de bani. Dacă îi spun unui jucător în ziua de azi nu îi vine să creadă. O să audă niște sume pe care nu pleacă jucătorii de la prima ligă, ăia erau banii mei garantați.

Plus o dată am luat jumătate, am renunțat la o groază de bani și tot m-am întors. Din orgoliu! Am vrut să-mi demonstrez doar mie.

ADVERTISEMENT

Prima descindere la Rapid a fost frumoasă, în 1996, am stat în locul domnului Văcăroiu, era un Rapid-Petrolul, 0-1, pe o ploaie. Domnul Văcăroiu era prim-ministru atunci. Eu eram în tricoul echipei naționale, nu mai știu dacă l-a luat domnul Sichitiu a doua zi, care mă luase de la Buzău”.

„Am fost plantat în locul domnului Văcăroiu!”

„Eu eram în treningul lui Poli Iași. M-a luat repede cu mașina, iar pe drum mi-a spus că nu pot să merg în treningul lui Poli Iași pe Giulești, nu știu care era problema.

ADVERTISEMENT

Am fost plantat în locul domnului Văcăroiu. George Copos m-a întrebat dacă am viteză, i-am zis că nu prea. A spus să mă vadă a doua zi, eu îi spusesem că am alte calități și după 10 minute m-au scos din antrenament”, a

„Am făcut antrenament fără să fi semnat și după 10 minute m-au scos, au văzut că am și viteză. Am debutat într-o înfrângere cu Sportul, Bogdan Andone a dat două goluri.

Următorul meci a fost cu Jiul pe Giulești, lumea era pe scandal, dar prin minutul 10 a uitat lumea de scandal. Îmi amintesc și acum că i-am bătut cu 3-0 și n-au mai fost probleme”, a mai spus Daniel Pancu, la emisiunea SUFLET DE RAPIDIST.

ADVERTISEMENT

”SUFLET DE RAPIDIST”, noua emisiune marca FANATIK, se vede Live EXCLUSIV pe site-ul FANATIK.RO în fiecare marți, de la ora 13:30. Premiera fiecărei ediții a emisiunii va avea loc în fiecare joi, începând cu ora 10:30, pe pagina de Facebook Horia Ivanovici și pe canalul de Youtube FANATIK.RO.