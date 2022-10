Propunerea lui Dorin Șerdean, patronul lui Dinamo, înainte de votul creditorilor: “Toți creditorii să-și transforme datoriile în acțiuni! De ce doar PCH să aibă voie, domnule Zăvăleanu?” Exclusiv

Dinamo poate să își schimbe acționarul majoritar dacă creditorii vor vota planul de reorganizare modificat de administratorul judiciar de la Dinamo și instanța va da girul pentru acest demers.

Dorin Șerdean, mesaj înainte de votul creditorilor: “În privinţa mea s-a comis un abuz”

Dorin Șerdean ar fi cel mai mare pierzător al acestei situații, iar PCH ar deveni acționar majoritar, cu 99% din acțiuni. Omul de afaceri din Alba Iulia a acordat un mega interviu pentru FANATIK și continuă tirul acuzațiilor înainte de votul creditorilor, care va avea loc pe data de 14 octombrie.

ADVERTISEMENT

Dorin Şerdean susţine că şi în acest moment există investitori interesaţi să preia echipa, chiar şi în liga secundă. Însă, toate iniţiativele sunt blocate de planul de reorganizare modificat şi situaţia se va clarifica pe data de 24 octombrie când este aşteptată o decizie a instanţei în acest sens:

“Situaţia pe care o am acum este din luna martie (n.r. de când a devenit acţionar majoritar). Eu din luna martie am încercat să mă implic cât de mult am putut, din luna martie am încercat să merg şi să vorbesc cu domnii de la RTZ. Ei, pur şi simplu m-au blocat.

ADVERTISEMENT

Au dat ordonanţă preşedenţială, m-au blocat în procesul cu Dinamo, au încercat absolut toate pârghiile de amânare a unei chestiuni evidente. Adică faptul că în privinţa mea s-a comis un abuz. Instanţa mi-a dat dreptate. Acesta a fost modul de dialog pe care l-a avut RTZ şi Zăvăleanu, în speţă, cu mine.

“Avem această soluţie, un investitor, şi în momentul de faţă. Acum depinde de data de 24 octombrie”

Soluţia există şi acum. De asta l-am căutat pe Zăvăleanu la telefon să discutăm. Că avem soluţii. Asta este situaţia. O să discutăm în viitorul apropiat şi aştept termenul din 24 octombrie.

ADVERTISEMENT

Avem această soluţie, un investitor, şi în momentul de faţă. Acum depinde de data de 24 octombrie. Nu am tras eu glonţul ăla. Cineva a pus mâna pe puşcă şi a tras un glonţ. Nu pot să stau în faţa glonţului şi să îl prind, că nu sunt ninja. O să vedem ce se va întâmpla pe 24 octombrie”.

“Să vedem dacă această decizie este legală şi cât de legală va fi motivarea”

Acţionarul majoritar al clubului susţine că planul de reorganizare modificat este încercarea prin care şi să blocheze investitorul pe care Şerdean îl are:

ADVERTISEMENT

“Unu, eu am o soluţie viabilă. Şi doi, legat de modul acesta de procedură pe care o adoptă el (n.r. Răzvan Zăvăleanu). Repet, totul este să repare un plan nefezabil, din toate punctele de vedere.

ADVERTISEMENT

Nu a putut genera venituri nici pentru susţinerea activităţii curente şi acest plan este acoperit cu o modificare, o propunere de modificare de plan, prin care decapitalizează acţionarii existenţi.

Să vedem dacă această decizie este legală şi cât de legală va fi motivarea pe care o propune el acestei decizii, care este numai a lui, nu şi a instanţei”.

“De ce nu au avut toţi creditorii şansa de a-şi transforma datoriile în acţiuni? De ce doar unul singur?”

În final, Dorin Şerdean, care ar fi principalul pierzător în cazul în care planul de reorganizarea va fi votat de creditori şi aprobat de instanţă, le-a transmis un mesaj creditorilor, care urmează să voteze vineri, 14 octombrie, planul de reorganizare modificat:

“Fiecare creditor are povestea lui cu Dinamo. Mesajul meu pentru ei este să cântărească foarte bine lucrurile şi să înţeleagă toate lucrurile. Să se întrebe cine este vinovat de faptul că ei sunt puşi în situaţia asta?

Şi să vadă ce propunere li se face în situaţia de acum? De ce nu au avut toţi creditorii şansa de a-şi transforma datoriile în acţiuni? De ce doar unul singur (n.r. APCH)?

În mod normal… nu pot să răspund ceea ce cred referitor la votul acţionarilor. Nu pot să ştiu ce se va întâmpla. Discutăm despre situaţia instanţei, 24 octombrie.

Acum, reacţia creditorilor, normal că o să fie unii mulţumiţi şi alţii nemulţumiţi. În rest, Dumnezeu ştie. Nu m-am gândit ce voi face mai departe. Deocamdată doar până la data de 24 octombrie şi acolo este esenţial”, a conchis Dorin Şerdean.

Dacă planul de reorganizare modificat trece, APCH devine acţionar majoritar la Dinamo!

Dacă planul de reorganizare modificat va fi votat de creditori pe data de 14 octombrie şi va primi confirmarea din partea judecătorului sindic pe 24 octombrie, Dorin Şerdean va avea doar 0,75% din acţiunile de la Dinamo de la 72,87% cât deţine în prezent.

Marele câştigător al acestui plan ar fi Asociaţia Peluza Cătălin Hîldan. În cazul în care planul de reorganizare modificat va trece, APCH va urca de la 20,06% până la 99,17%, majoritatea covârşitoare a acţiunilor.

“Dacă cineva vrea să îşi recupereze banii respectivi trebuie să se înscrie la masa credală alături de ceilalţi creditori ai societăţii şi să îşi recupereze banii. Deci nu văd despre ce ţeapă ar putea fi vorba pentru domnul Şerdean sau oricine altcineva”, Răzvan Zăvăleanu într-un interviu FANATIK