Cele 2 transferuri de titlu pentru Rapid! Sunt internaționali români! Exclusiv

Rapid are un start de sezon sub așteptările conducerii și fanilor. Formația pregătită de a acumulat 5 puncte după primele 4 etape, câștigând doar meciul de la Mediaș cu U Cluj, 3-0. În rest au fost remizele de pe teren propriu cu Sepsi (0-0) și FC Botoșani (2-2), plus proaspătul eșec de pe terenul Voluntariului (1-2). Rapid mai are nevoie de transferuri pentru a-și atinge obiectivul!

Rapid dă asaltul final pentru transferurile lui Tudor Băluță și Andrei Borza de la Farul lui Gică Hagi!

Lumea e supărată în Giulești. Echipa și-a propus ca obiectiv locurile 1-3, de ce nu titlul în acest sezon al Centenarului, cum îl consideră rapidiștii. Bergodi are nevoie de timp ca să asambleze angrenajul, dar are nevoie și de întăriri. Deși au apărut tot mai des reproșuri la adresa italianului, situația sa este, momentan, stabilă.

Iar confirmarea a venit într-o declarație pe care patronul Dan Șucu a oferit-o în exclusivitate pentru FANATIK. „O spun răspicat, nu se pune problema să plece Cristiano Bergodi, nu s-a pus problema să-i dăm nici măcar un avertisment! Este exact opusul: l-am chemat să îi spunem că avem toată încrederea în el, că vor veni și rezultatele pe care le merită aceşti fani minunaţi, cei mai frumoşi din România”, . Referirea a fost făcută la poza care a apărut cu el, Bergodi, Niculae și Angelescu la o terasă din Herăstrău.

Dan Șucu a dezvăluit și că Rapid se va întări în zilele următoare. „Vom mai face un transfer, poate două, jucători importanţi, ştim despre cine este vorba, discutăm deja. Sperăm să luăm și ok-ul fotbaliştilor, vom face tot posibilul să-i punem la dispoziție domnului Bergodi o echipă cu care să se bată la titlu chiar din acest an”, dezvăluia șeful Rapidului.

FANATIK a dezlegat enigma din declarația lui Șucu. Rapid va da asaltul final în zilele următoare pentru transferurile lui Tudor Băluță și Andrei Borza de la Farul! Ambii sunt internaționali români și sunt doriți foarte mult de Cristiano Bergodi pentru echipa pe care vrea să o construiască în Giulești.

Rapid îi oferă lui Gică Hagi aproape 1,5 milioane de euro pentru transferurile lui Băluță și Borza!

Rapid va încerca să-i convingă pe cei de la Farul în zilele următoare. Din informațiile FANATIK, sumele pe care Șucu și se pregătesc să le ofere Farului pentru cei doi jucători sunt consistente. Este vorba despre 650.000 de euro pentru Tudor Băluță, titular în acest moment și la naționala României, dar și 800.000 de euro pentru fundașul stânga Andrei Borza!

Băluță, 24 de ani, se află în ultimul an de contract cu Farul. Borza a explodat în sezonul anterior și, la 18 ani neîmpliniți, a debutat la naționala U21 a României. Borza ar reprezenta a soluție foarte bună la banda stângă a defensivei rapidiste, acolo unde Junior Morais, titularul de drept, nu mai e o soluție. de la Voluntari, în rest Rapid a jucat în stânga cu Braun, jucător de bandă dreaptă.

Cele aproape 1,5 milioane de euro pe care Rapid i le propune lui Hagi pentru Băluță și Borza ar reprezenta o importantă gură de oxigen pentru situația financiară a campioanei. Chiar Hagi a declarat zilele trecute la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că e posibil să plece, pentru sume corecte, chiar și titulari ai Farului până la terminarea perioadei de mercato pe 4 septembrie.

1,65 de milioane de euro a plătit Rapid pentru achiziții în această vară până acum: Rrahmani (600.000), Petrila (500.000, împrumut), El Sawy (400.000) și Braun (150.000)

Gică Hagi a dezvăluit că Tudor Băluță ar prefera să se transfere în străinătate, dar Rapid speră să-l convingă să vină în Grant

Cert este că Hagi ar fi de acord să se despartă de unii dintre jucătorii săi pentru suma corectă. În declarația pentru site-ul nostru, Șucu se referea și la convingerea fotbaliștilor, „sperăm să luăm și ok-ul jucătorilor”. Aici ar putea fi o mică problemă pentru Rapid. Iar „săgeata” ar merge spre Tudor Băluță, care ar prefera să se transfere în străinătate.

Dezvăluirea a fost făcută de Gică Hagi, care nu a dorit să intre prea mult în amănunte privind interesul Rapidului pentru „creierul” său de la mijlocul terenului. „Din câte știu eu, Băluță va juca în România numai la noi. Cred, nu vorbesc în numele lui. În România, cred eu că va juca la noi. Ce știu de la Băluță, și nu ce știu, probabil el își dorește să facă un pas afară”, la FANATIK SUPERLIGA.

Hagi nu a dat detalii despre interesul Rapidului pentru Băluță, dar a lăsat de înțeles că acesta există și așteaptă oferta oficială. „N-am intrat în detalii sau în ceva în care să vă spun că există ofertă. Ofertele există când sunt puse pe masă, când jucătorul știe. Noi niciodată nu am vorbit înainte”, a mai spus Hagi.

Tudor Băluță este considerat de cei de la Rapid un pilon foarte important pentru construirea unei echipe de titlu. Rapid a mai realizat 9 transferuri în această vară. Este vorba despre Braun, Petrila (ambii, CFR Cluj), Oaidă, I. Cristea (ambii, FCSB), Cârjan (Arsenal Londra), (Ballkani), El Sawy (Csikszereda), Borja Valle (Cartagena) și Micovski (Avellino).