Rapid nu mai sperie pe nimeni după doi pași greșiți în SuperLiga: ”Am fost prea fricoși”

Giuleștenii au scos , datorită unui gol extraordinar reușit pe finalul jocului de fundașul stânga Junior Morais.

Valeriu Iftime, dezamăgit după remiza cu Rapid din SuperLiga

Aflată în suferință din punct de vedere al situației în clasamentul din SuperLiga, FC Botoșani a plecat cu un rezultat de egalitate din Giulești, însă patronul Valeriu Iftime nu este deloc impresionat și crede că Rapid nu este o formație atât de puternic pe cât se spune.

ADVERTISEMENT

În plus, finanțatorul moldovenilor s-a arătat deranjat de tactica mult prea defensivă aleasă de Mihai Teja, care însă și-a salvat pentru momentul postul. Și asta pentru că dacă pierde în Giulești.

”Botoșaniul plânge și suspină. Din păcate eu zic că putem avea o cu totul altă echipă. Am făcut egal cu Rapid, am fost ținuți numai în corzi ca la box, suntem o echipă mică, dar una peste alta am avut ocazii și modul cum a pregătit Mihai Teja jocul să spunem că a avut un succes cu un egal la Rapid.

ADVERTISEMENT

Rapid nu este o echipă care să te sperie, eu nu înțeleg ce jucător este superior de acolo, nu știu care, dar în fine, ei sunt mai ambițioși, e vorba și de public, dar mi s-a părut prea fricoasă echipa mea”, a declarat Iftime, la .

Iftime, încă un avertisment pentru Teja

Deși rezultatul poate fi considerat unul pozitiv în fața unui adversar aflat pe locul 2, Valeriu Iftime a precizat că Mihai Teja nu este sigur de postul său, mai ales în cazul în care prestațiile echipei vor fi în continuare neconvingătoare.

ADVERTISEMENT

”Nu pot spune că voi continua la nesfârșit cu Mihai. Am spus că dacă rezultatele nu sunt cele care ni le-am propus trebuie să se retragă de unul singur. Eu i-am spus că vreau să continui cu el, că poate și că vreau să continui cu el.

Am spus că dacă ne atinge foarte rău focul rapidului atunci este o problemă și nu cred că Mihai ține de scaun și-l dau afară ca pe nu știu cine… Cred că un antrenor are o energie care să o dea grupului și care are un rezervor care să fie fisurat ori să nu fi fost intact la început, dar o să vedem.

ADVERTISEMENT

Mihai este antrenorul meu și țin foarte mult la el și am foarte multă încredere în el. Dacă ne bate la un gol diferență și am jucat bine tot meciul nu este nicio problemă, dar dacă nu dăm un șut pe poartă până în minutul 60 atunci trebuie să îi spun la revedere”.