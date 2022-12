Rapid – Petrolul, LIVE stream, ora 19:00, în etapa a 20-a din SuperLiga. Derby de tradiție în fotbalul românesc. Echipele de start

Meciul Rapid – Petrolul are loc miercuri, 14 decembrie, cu începere de la ora 19:00, în cadrul etapei a 20-a din SuperLiga. Rapid se află într-o prelungită criză de formă, în ultimele trei etape obținând doar două puncte și fiind eliminată din grupele Cupei României. Rapid a căzut pe locul 5, cu 34 de puncte. Petrolul are grave probleme financiare, a solicitat intrarea în inslovență, dar se pare că nu i se va admite. Are 29 de puncte, este pe locul 8 și în ultimele cinci runde are patru victorii și un eșec, la Sfântu Gheorghe.

Unde se joacă meciul Rapid – Petrolul

Întâlnirea Rapid – Petrolul se dispută miercuri, 14 decembrie, de la ora 19:00, în etapa a 20-a din SuperLiga. Gazonul stadionului din Giulești este supus unor lucrări de refacere. Suporterii rapidiști sunt supărați pe favoriții lor, care au ratat și calificarea în sferturile de finală ale Cupei României, Cupa fiind un obiectiv și care au avut evoluții departe de meciurile bune făcute până pe la mijlocul lunii octombrie.

Cu toate acestea vor fi prezenți ca de obicei în număr mare, dar nu ca atunci când joacă acasă cu casa închisă, în special și pentru faptul că întâlnirile cu Rapid fac parte din rândul celor de mare tradiție în fotbalul românesc iar rivalitatea este mare, de multe ori având loc ciocniri între fani. Vor veni și câteva sute de suporteri prahoveni, motiv pentru care organele de ordine sunt deja în alertă.

Cine transmite la TV partida Rapid – Petrolul

Partida a fost mutată miercuri, 14 decembrie, în epilogul etapei a 20-a din SuperLiga, pe Arena Națională din capitală ca urmare a faptului că weekendul trecut a avut loc pe Arena Națională un interesant triunghiular ccu reprize de câte 30 de minute, alături de echipa lui Adrian Mutu fiind prezente Fiorentina și Borussia Dortmund. Meciul din Giulești este televizat pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1, dar îl mai puteți urmări în format LIVE VIDEO și dacă intrați pe site-ul FANATIK.RO.

La București a fost miercuri, 14 decembrie, o vreme rece, cu cerul mai mult acoperit, pe seară, chiar la ora începerii jocului existând condiții și de precipitații slabe iar maxima la ora amiezii nu a depășit 4 grade, dar poate scădea la jumătate la ora 19:00. Sebastian Colțescu din Craiova este arbitrul care va conduce acest meci.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Rapid – Petrolul

Nu e deloc bine pentru ceea ce se întâmplă cu formula de start pentru acest meci. Antrenorul Rapidului este nevoit să îl introducă în centrul apărării, lângă veteranul Cristi Săpunaru pe Paul Iacob, deoarece titularul Dragoș Grigore, ca și atacantul slovac Vojtus sunt suspendați. Singurul accidentat este fantezistul francez de la centrul terenului, Papeau, dar acesta va reveni pe gazon abia prin luna martie a anului viitor, în cel mai bun caz.

Nae Constantin nu are nici un fel de problemă de lot la Petrolul, dar are o situație mult mai grea, pentru că jucătorii au refuzat să efectueze la un moment dat antrenament, pentru că nu sunt plătiți de mai multe luni și starea de spirit din lot este una departe de a face performanță pe mai departe.

Cote la pariuri la jocul Rapid – Petrolul

Rapid are mai degrabă mers de personal în ultima vreme dar pentru casele de pariuri prima șansă pentru cele trei puncte o are echipa lui Adrian Mutu, la cota de 1,75. Un succes al Petrolului ar aduce o cotă de 5,50. Șansă dublă X2 are cotă de 2,15 iar un gol marcat de oaspeți ajunge la 1,85. Nu este văzut ca un meci bogat în goluri, pentru over 1,5 cota fiind de 1,45.

Din 2012 nu a mai reușit Rapid să câștige pe teren propriu un meci împotriva Petrolului la nivel de primă divizie, ultima confruntare având loc în 2019 în Liga 2 și reușind să se impună cu scorul de 1-0. În general, fie că s-a jucat la București sau la Ploiești, meciurile directe s-au carcterizat prin înscrierea de goluri puține. În tueul acestui sezon regulat prahovenii au învins pe Rapid acasă cu 1-0, gol Grozav în minutul 23.