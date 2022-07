Rapidiștii, prima victorie în derby-ul cu FCSB. Ultrașii alb-vișinii au deconspirat coregrafia rivalilor de la Peluza Nord. Foto

Rapid – FCSB este meciul etapei a doua din SuperLiga. Derby-ul, care se va juca pe arena din Giulești, e programat duminică, 24 iulie, de la ora 21:30. Suporterii alb-vișinii , iar stadionul va fi sold-out la duelul cu rivala bucureșteană.

Ultrașii Rapidului au aflat coregrafia fanilor de la FCSB din Peluza Nord

Cu 24 de ore înaintea derby-ului, ultrașii rapidiști se laudă pe social media că au aflat coregrafia pe care voiau să o pună în scenă dușmanii de la FCSB, o mișcare de rangul întâi în cultura ultras.

„Urmărim să nu fim urmăriți! Peluza Nord, v-ați pregătit degeaba, vă stricăm «,surpriza». Pentru reclamații, sunați la numărul 22.22.22, să le spuneți că….știți voi! Deja ne-am adjudecat victoria!

PS. Pentru a nu se genera o confuzie, nu este o captură, pozele le-am făcut direct din ,’sufrageria; lor. Am fost să vedem ce pregătesc ,;eroii lui Gigi’ și să le stricăm premiera de mâine”, au anunțat, jubilând, ultrașii din Peluza Nord Rapid.

Conform , galeria alb-vișinie a aflat încă de miercuri, 20 iulie, ce pun la cale roș-albaștrii. Se pare că un fan al Rapidului a reușit să se infiltreze în zona în care ultrașii din Peluza Nord își vopseau pânza și a imortalizat momentul.

Potrivit codului ultras, grupul condus de Gheorghe Mustață nu mai poate afișa respectiva coregrafie la derby-ul din Giulești.

Derby fierbinte încă de la începutul săptămânii

Tensiunile dintre galeria Rapidului și cea a FCSB-ului a debutat la începutul săptămânii, când conducerea alb-vișiniilor au anunțat că fanii vicecampioanei României vor beneficia de numai 600 de bilete, în loc de 2800, așa cum prevedea inițial înțelegerea.

„Suntem supărați pentru că lăsăm foarte mulți suporteri acasă, dar noi știam despre ce vorba și că așa vor face. Noi ne-am pregătit pentru cele 600 de bilete. Evident că vom face spectacolul nostru, mai ales că nu am mai fost de mult timp în Giulești.

Le-a fost frică că o să fim mulți. Ei știu de anul trecut când am fost 9.800. Nu se așteptau să umplem peluza. Și acum cele 2.400 de bilete, mai lăsam acasă câteva mii. Dar nu e niciun fel de problemă. Știam că asta vor să facă după discuția mea cu Bocciu ca să ne dea peluza”, .

„Ei puteau să vină juma de stadion! Nu ne interesează. Oricum ei nu au atâția în galerie. Nu au cum să ne domine ei niciodată în viața lor pe noi! Nici la ei acasă, dar la noi! Nu există așa ceva. O să trebuiască să ne dea 5% la meciul retur. Vreau să fie clar că noi am încercat și am făcut tot ce am putut. Liviu a făcut chiar presiuni mari asupra conducerii și chiar a avut niște discuții mai aprinse. Nu decidem noi”, .