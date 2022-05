Rapidul răspunde dur acuzelor de blat venite din partea Cristinei Neagu: “Are o personalitate nocivă! În Europa nu i-a oprit nimeni să ajungă în Final Four”. Exclusiv

Rapid şi CSM Bucureşti luptă la baionetă pentru titlu în Liga Florilor. Cu o etapă înainte de final, giuleştencele au un punct avans, însă după meciul dintre HC Zalău şi CSM Bucureşti, câştigat cu greu de “tigroaice”, a izbucnit un scandal uriaş. Cristina Neagu a lansat un atac devastator la adresa adversarelor şi a făcut acuze de blat.

Rapidul răspunde dur acuzelor de blat venite din partea Cristinei Neagu: “Are o personalitate nocivă!

Bogdan Vasiliu, managerul secţiei de handbal de la Rapid, a răspuns pentru FANATIK după acuzele de blat ale Cristinei Neagu, spunând că a fost răbufnire care să ascundă lipsa de rezultate din ultimii ani:

“În primul rând, Cristina Neagu este o foarte mare jucătoare, dar personalitatea ei este nocivă. Când ai un buget de 3-4 milioane de euro anual şi tu ai un singur titlu de campion al României în ultimii patru ani, probabil vrei să cauţi alibiuri.

“În Europa nu i-a oprit nimeni să ajungă în Final Four. Au pierdut ei”

De când a venit la CSM Bucureşti, performanţele cu clubul au cam lipsit. Au câştigat Cupa României acum, dar în Final Four nu au mai ajuns de patru ani. În Europa nu i-a oprit nimeni să ajungă în Final Four. Au pierdut ei.

A greşit când a făcut acele acuze, dar v-am zis, probabil este urmarea faptului că rezultatele au cam lipsit în ultimii ani. Adică un campionat şi o Cupă a României în ultimii ani la ce buget au… şi probabil de asta a apărut această răbufnire”, a spus Vasiliu pentru FANATIK.

Ce a spus Neagu: “Cu noi vă dați viața, cu alții vă dați..la o parte. Oribil, jenant, iar handbalul nu merge într-o direcție bună”

după victoria de la Zalău, lăsând de înţeles că elevele lui Gheorghe Tadici s-au dat la o parte în meciul cu Rapid şi cu CSM Bucureşti şi-au dat viaţa pe teren:

“Cu noi vă dați viața, cu alții vă dați..la o parte. Și n-ar fi asta o problemă, dacă totul ar fi fair-play. La Zalău, câștigătoarea se stabilește dinainte. Norocul nostru că am reușit să rezistăm, a câta oară , 7 contra 9. Oribil, jenant, iar handbalul nu merge într-o direcție bună. Proud of us girls”, a fost mesajul Cristinei Neagu.

, spunând că echipa cu 13 străine şi un buget de 8 ori mai mare a fost ţinută în şah până în final de meci de o echipă cu 11 jucătoare sub 24 de ani.

Titlul se decide în ultima etapă! Rapid are un punct avans

Titlul în Liga Florilor se va decide duminică, în ultima etapă. CSM Bucureşti şi Rapid joacă de la aceeaşi oră: 15:30. Şi finalul se anunţă cu scântei, cele două formaţii având adversari redutabili.

CSM Bucureşti evoluează pe teren propriu împotriva lui Minaur Baia Mare, echipă care a încheiat pe locul 4 în Final Four-ul din EHF European League. De cealaltă parte, Rapid joacă în deplasare la Vâlcea.

SCM Râmnicu Vâlcea şi-a asigurat locul trei, iar pentru giuleştence se anunţă unul dintre cele mai dificile meciuri din acest sezon. Presiunea pe echipa lui Carlos Viver este uriaşă, iar într-un asemenea moment nu îţi doreşti să întâlneşti un adversar de top.