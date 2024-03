Rareș Bogdan avertizează că România ar putea pierde 20 de miliarde de euro, fonduri UE. „O pățim ca ungurii”

Europarlamentarul Rareș Bogdan a subliniat cât de importante sunt fondurile europene pentru România și apartenența țării noastre la blocul comunitar. El a dat drept contraexemplu Ungaria lui Viktor Orban, sancționată de Bruxelles pentru derapajele autoritate ale liderului de la Budapesta.

„Atacuri ordinare” la adresa UE

Rareș Bogdan a dednunțat ceea ce a numit „o manipulare ordinară”, adică atacurile la adresa UE potrit cărora România are doar de pierdut ca stat membru.

„E foarte important pentru români să știe un lucru. Plusul, diferența de balanță între ce am plătit la Uniunea Europeană și ce am încasat este de mai bine de două treimi. Am încasat 93 de miliarde de euro care se regăsesc în școli, spitale, drumuri, aducțiuni de apă, aducțiuni de gaz și am plătit 26 de miliarde.

Asta pentru cei care încearcă o manipulare ordinară cu atacuri la adresa Uniunii Europene, spunând România a plătit mai mult decât a încasat. Nu. Așa este calculul. România nu a plătit mai mult decât a încasat”, a spus Rareș Bogdan, potrivit

„Încasăm miliarde de euro subvenții pentru agricultură”

Europarlamentarul a mai precizat că România încasează 2,3 miliarde de euro subvenții directe pentru pentru 760.000 de fermieri, și că se află într-o situație mai avantajoasă decât .

„Suntem țară net beneficiară. Net beneficiară. Nu suntem în situația Germaniei. Nemții pot să se uite ciudat pentru că într-adevăr au plătit enorm și au încasat doar în anumite landuri mai mult.

Noi n-am fost nici francezii care să aibă o negociată, o subvenție în agricultură, poate cea mai mare subvenție, pentru că au subvenție și de 650 de euro la hectar pentru sfeclă roșie, spre exemplu. Noi, în schimb, dacă luăm pe total, încasăm 2,3 miliarde de euro subvenție directă în agricultură pentru 760.000 de fermieri români”, a spus Bogdan.

„O pățim ca ungurii”

Rareș Bogdan a vorbit despre avantajele României ca membru al blocului comunitar, avertizând și cu privire la consecințele scenariului invers, soldate cu pierderea de importante fonduri. Europarlamentarul a dat ca exemplu lui , căreia i-au fost blocate fonduri comunitare în urma numeroaselor critici privind nerespectarea statului de drept la Budapesta.

„I-am întrebat, erau aici 400 veniți la Bruxelles, și i-am întrebat, de unde aveți banii din subvenție? Aveți subvenții? Toți au ridicat mâna. De unde aveți banii din subvenție? De la Bruxelles. Dacă mâine nu mai suntem membri ai Uniunii Europene, dacă mâine tensionăm relația cu Bruxelles, o pățim ca ungurii.

Și ni se supendă 20 de miliarde de euro. Adică dumneavoastră nu mai luați 2,3 miliarde de euro, bani care vă ajută să supraviețuiți sau să faceți profituri. Dacă mâine nu mai suntem, banii ăia îi pierdeți”, a spus el.

„Credeți în Europa”

Europarlamentarul i-a îndemnat pe români să aibă încredere în UE, în proiectul european în calitate de națiune care are o „istorie fantastică pro-europeană”.

„Credeți în Europa. România este partea Europei. Cereți-le politicienilor pe care îi veți vota pe 9 iunie să vă reprezinte cu succes, să se bată, să aducă argumente, să vorbească în fața Europei despre istoria fantastică pro-europeană a acestei națiuni, despre caracterul european al acestui popor. Pe noi încearcă unii să ne explice că trebuie să fim toleranți, să conviețuim multietnic, multicultural.

Păi Dumnezeule, cele mai puternice regiuni de conviețuire multiculturală, multietnică, multireligioasă sunt Dobrogea și Transilvania. Noi acolo conviețuim de o mie de ani în felul acesta. Nu trebuie să vină cineva să-mi explice că în regiunea capitalei Bruxelles, sau în Berlin, sau în regiunea catalană, sau în Valencia se conviețuiește așa”.

„Noi dăm lecții celorlalți”

„Noi le dăm lecții celorlalți. Dar trebuie să vorbim despre asta. Trebuie să le spunem ce înseamnă Europa. Trebuie să le spunem ce înseamnă regulile, trebuie să le spunem de cei 6 milioane de români care trăiesc și muncesc cu drepturi de pline în Europa, tocmai pentru că suntem membri ai Uniunii Europene.

Trebuie să le spunem despre banii europeni și schimbarea vieții românilor cu ajutorul unor administrații de succes care au știut că implementarea banilor europeni în spitale, în școli noi, în infrastructură rutieră, în infrastructură feroviară”, a spus Bogdan.

Rareș Bogdan a dat mai multe exemple despre rezultatele folosirii banilor europeni, în scoli, transport, infrastructură, etc. „Am avut 2600 de școli. În urmă cu 4 ani, mergeam în campanie și erau 2600 de școli din 16.500 care aveau toalete în curte. Eram pe ultimul loc în Europa. Astăzi mai sunt 148. În 4 ani. Restul au fost modernizate cu banii europeni. Legături de gaz, adică aducțiuni de gaz, aducțiuni de apă, canalizare, o mulțime de lucruri făcute cu banii europeni: parcuri auto, autobuze, tramvaie cu banii europeni”.