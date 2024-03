Război total Gigi Becali – Dan Șucu! „Mamă, ce-i face Gigi după ce ia titlul!”

însă pe lângă duelul sportiv dintre cele formații avem parte în ultimul timp și de un „război” al patronilor Gigi Becali și Dan Șucu.

Profețiile lui Dumitru Dragomir: „Mamă, ce-i face Gigi Becali lui Dan Șucu după ce ia campionatul!”

Subiect la modă în fotbalul românesc, „războiul" declarațiilor dintre Dan Șucu și Gigi Becali nu avea cum să fie evitat la emisiune și a prezis ce se va întâmpla în cazul în care FCSB va deveni campioană în SuperLiga.

„Știi ce voiam să te întreb? A început Dan Șucu să exagereze tot atacându-l pe Gigi Becali? «Liga Becali», «Asta nu e Liga Becali» și tot așa… Faptul că se tot ia de el… Vezi că Gigi nu i-a răspuns. Șucu e singurul pe care nu l-a luat în tărbacă. Crezi că-i e frică de Șucu?”, a început discuția moderatorul Horia Ivanovici la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

„Nu. Dacă a făcut-o pentru notorietate, pentru publicitate, n-a greșit. Dar dacă a făcut-o din răutate, a greșit. Însă Gigi a început să învețe. Îl doare la bască pe Gigi… Ăsta n-are frică. E operat de frică. Nu-i e frică de nimeni.

Ăstuia numai de el trebuie să-i fie frică. Că el face greșeli. Dar dacă ia campionatul FCSB și Rapidul vine pe locul 3-4, ce-o fi la gura lui Gigi… Dacă nu mă distrez vreo 3-4 luni de acum înainte”, și-a început „recitalul” Dumitru Dragomir.

„Glumind puțin, pleacă din țară Șucu? Să plece vreo câteva zile? Ce-i face? Nu-l uită Șucu toată viața", a vrut Ivanovici să afle mai multe amănunte despre show-ul care va urma.

„Nu pleacă, stai cuminte. Dar ce-i în stare să-i facă Gigi, vai, vai… Uită că e credincios. Eu îl cunosc pe Gigi foarte bine. Zice «Nu mai ies la televizor» și a doua zi era la televizor.

Încă o dată… Sunt două aspecte. Dacă Șucu a spus-o din răutate, a greșit. Dacă a spus-o pentru show, nu a greșit. Înțelege și el show-ul, e mucalit. Și fii atent aici. A dat totuși notă de seriozitate în momentul în care l-a apărat pe Daniel Niculae. Așa trebuie un patron să facă”, a mai spus fostul președinte al LPF.

Dumitru Dragomir despre răutățile din fotbal: „La unii, ranchiuna este o calitate!”

Plecând de la spectacolul pe care se pare că ni-l va oferi Gigi Becali dacă va lua titlul, Dumitru Dragomir a vorbit și despre răutățile oamenilor de fotbal. Spune că patronul FCSB nu ține dușmănie, dar sunt unii la care ranchiuna este o calitate. Și, ca exemplu, a oferit și un nume surpriză: Anghel Iordănescu!

„Dacă ia campionatul, ce le face Gigi și ălora de la Craiova, și lui Neluțu… Ei totuși se dușmănesc, fotbalul e război… E normal. Dar să nu pună răutate. Neluțu nu are răutate în el. Nici ăla de la Craiova, Rotaru… Mititelu are răutate a dracului, dar celălalt nu are deloc. Se distrează.

Cum vă spun eu că nici Gigi nu are răutate. Îl doare la bască pe el. Nici Giovanni nu are. Victor e mai răutăcios, dar Giovanni nu. Cu Giovanni te înjuri, te iei la bătaie astăzi și mâine «Hai, bă, la șpriț! Ești tâmpit?».

Pițurcă are răutate, dacă ai intrat în gura lui… Iordănescu ăl bătrân, dacă ai intrat în gura lui, aoleu… Te ține minte toată viața. Puiu? Te jupoaie și nu uită niciodată! Nu are nicio legătură cu credința. Să știi că la unii ranchiuna este o calitate. Și la Pițurcă, și la Puiu, a fost o calitate în meseria de antrenor. Încăpățânarea și răutatea… Ranchiunos nu e Borcea, nu e Nețoiu”, a mai spus Dragomir la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

