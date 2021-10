Răzvan Zăvăleanu, anunţ despre depunctarea lui Dinamo: “Riscul acesta există pentru orice echipă!”. Exclusiv

riscă să piardă 9 puncte la finalul lunii noiembrie. Cinci creditori au contestat tabelul preliminar al creanţelor. În aceste condiţii, ca Dinamo să scape de orice risc, planul de reorganizare trebuie aprobat până în luna noiembrie, un termen foarte scurt.

Regulamentele FRF prevăd o depunctare de 9 puncte pentru echipele care au datorii la cluburi, angajaţi şi stat. , reprezentantul RTZ & Partners, administratorul judiciar al celor de la Dinamo, susţine că regulamentele se bat cap în cap cu legislaţia.

Răzvan Zăvăleanu, anunţ despre depunctarea lui Dinamo

Zăvăleanu a acordat un interviu pentru FANATIK în care a spus că este normal ca, într-o astfel de situaţie, creditorii să depună contestaţii, şi, potrivit legii, Dinamo este acoperită din toate punctele de vedere.

ADVERTISEMENT

Totuşi, administratorul judiciar al celor de la Dinamo susţine că va accelera procedurile ca planul de reorganizare să fie aprobat până în luna noiembrie şi să nu mai existe niciun fel de risc de depunctare.

“Riscul acesta există nu numai pentru Dinamo, ci pentru orice echipă la monitorizare, dacă există nişte datorii”

Bună ziua, domnule Zăvăleanu! A apărut informaţia că Dinamo riscă să fie depunctată la finalul lunii noiembrie dacă nu va stinge datoriile către debitori. Există acest risc?

ADVERTISEMENT

– Riscul acesta există nu numai pentru Dinamo, ci pentru orice echipă la monitorizare, dacă există nişte datorii. Din punctul meu de vedere, regulamentul nu poate să bată legea. De multe ori, lumea trece peste asta şi încalcă prevederile legale şi atunci, noi, în ideea de a fi acoperiţi 100%, am fi vrut să avem planul de reorganizare gata până în noiembrie. Însă, vom vedea cum stau lucrurile. Nu ne agităm mai mult decât este cazul. Este o problemă la care evident că suntem atenţi. Nu este problema atât de mare la cât a apărut. Dar este o chestie la care suntem atenţi şi pe care o tratăm cu atenţie.

Vă încurcă faptul că cinci creditori de la Dinamo au depus contestaţii?

– Trebuie să vă spun că la mareea de creditori pe care o avem, cinci creditori înseamnă foarte puţin. Ne puteam aştepta să avem mai multe contestaţii. Vă spun, nu e uzual să ai atât de puţine contestaţii.

ADVERTISEMENT

“Nu este cum ar fi o surpriză chestia asta. A fost în atenţia noastră, de asta am făcut şi cererea”

Aţi rugat instanţa să grăbească judecarea acestor contestaţii astfel încât echipa să nu rişte depunctarea la 30 noiembrie?

– Da, am făcut o adresă în sensul ăsta. O adresă care, în mod normal, face parte din documentele confidenţiale de la dosarul cauzei.

ADVERTISEMENT

Sunteţi optimist că Dinamo nu va fi depunctată?

– Evident. Optimist am fost de la bun început. Cunoaştem riscurile, am ştiut despre ce e vorba. Nu este cum ar fi o surpriză chestia asta. A fost în atenţia noastră, de asta am făcut şi cererea respectivă. Urmează să monitorizăm lucrurile în continuare şi să luăm deciziile pe care le considerăm cele mai bune pentru Dinamo.

“Există căi de atac, dar nu mă gândesc deloc la depunctarea lui Dinamo”

Dacă se decide depunctarea lui Dinamo, care sunt paşii pe care o să îi urmaţi?

ADVERTISEMENT

– În niciun caz nu mă gândesc că va fi depunctată Dinamo. Nu mă gândesc la chestia asta. Evident, există căi de atac, dar nu mă gândesc deloc la chestia asta pentru că nu cred că vom ajunge în situaţia respectivă.

Ca să rezum puţin: pentru că Dinamo a intrat în insolvenţă, aceste datorii nu trebuie acum stinse. Corect?

– Aşa este. Potrivit legii, nu pot fi plătite decât după aprobarea planului de reorganizare.

Există posibilitatea să îl aprobaţi până în noiembrie, ca să nu mai existe niciun risc?

– Da. Cred că se poate.