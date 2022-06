Reacții după România – Italia 1-2, la Euro 2022 U19. Adrian Văsâi: ”Suntem la alt nivel, asta e clar. Adversarii nu ne-au lăsat să ne facem jocul”

Naționala U19 a României s-a calificat pentru prima oară în urma jocurilor preliminare la un turneu final de Campionat European. și au pierdut la limită 1-2 disputa de la Dunajská Streda.

Selecționerul Adrian Văsâi, mulțumit că România a fost periculoasă

La 11 ani distanță de la precedenta participare a echipei naționale U19 la un turneu final de Campionat European, .

ADVERTISEMENT

”Micii tricolori” ai selecționerului Adrian Văsâi au făcut o primă repriză foarte bună, încheiată la egalitate 0-0. Primele minute din actul secund au fost la fel de curajoase.

Italienii au deschis scorul prin Baldanzi (min. 47), dar Luca Andronache a restabilit egalitatea șase minute mai târziu. Odată cu trecerea timpului naționala ”azzura” a pus stăpânire pe joc și s-a impus grație golului marcat de Vulpato (68).

ADVERTISEMENT

a declarat la finalul întâlnirii că rezultatul este unul normal, dată fiind diferența de valoare dintre jucătorii celor două echipe.

”Am întâlnit o echipă foarte puternică, știam asta, ne-am propus mult mai multe lucruri pe faza ofensivă, dar nu am reușit pentru că nici adversarii nu ne-au permis să ne facem jocul. Rezultatul cred că este echitabil. Per total echipa Italiei a meritat victoria.

ADVERTISEMENT

Vom analiza jocul și vom discuta și cu jucătorii să vedem ce trebuie să facem în continuare. Cred că ne-a lipsit curajul și încrederea, suntem la alt nivel asta e clar. Luăm bun faptul că am avut și noi câteva situații de a marca, puține comparativ cu Italia, dar cu atât nu se poate câștiga un meci.

Dacă vom avea și curaj și încredere putem obține un rezulta favorabil și ne vom bate. Trebuie să ținem mingea mult mai mult, azi adversarul nu ne-a lăsat. Acestea sunt adversarele, aceștia sunt jucătorii, noi sperăm să facem cât putem mai bine, să câștigăm ceva din acest turneu”, a spus Văsâi.

ADVERTISEMENT

Căpitanul României, Robert Popa: ”Am avut ocazii. Nu le-am gestionat cu trebuie”

Unul dintre cei mai buni ”tricolori” în meciul cu Italia a fost căpitanul Robert Popa. Portarul celor de la FC U Craiova a avut o intervenție extraordinară, în prima repriză, în situației de unu la unu.

ADVERTISEMENT

Olteanul crede că rezultatul este unul bun pentru România care are ca obiectiv calificarea la turneul final al Cupei Mondiale U19 de anul viitor. Pentru acest lucru ”tricolorii” trebuie să încheie europeanul din Slovacia cel puțin pe locul 3 în grupă, pentru a disputa un baraj de calificare.

”2-1 este un rezultat OK. Și noi am încercat să jucăm fotbal și am jucat. Detaliile au făcut diferența. Noi am avut ocazii și nu le-am gestionat cum trebuie, poate și din cauza lipsei de experiență la nivel internațional.

Am pierdut, dar mă simt bine pentru că ceea ce am făcut în a doua repriză ne dă speranțe pentru următorul meci. Primul gol a fost o execuție formidabilă. Diferența a făcut-o detaliile mici”, a spus Popa.

, Luca Andronache, recunoaște că România a jucat precaut, dar nu se lasă copleșit de numele adversarilor.

”Am început cu o înfrângere, din păcate golul meu nu a reușit să ne ajute. Nu i-am tratat cu prea mult respect, până la urmă e Italia, am încercat să jucăm un pic mai precaut.

Poate din cauza sezonului lung s-a acumulat și oboseala, dar cred că trebuie să privim pozitiv, am dat gol Italiei și trebuie să ne concentrăm pe următorul meci. Nu-i vom trata cu respect pe francezi”, a completat Andronache.