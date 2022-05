Real Madrid poate da lovitura în vară! După Mbappe, “galacticii” l-ar putea readuce pe Cristiano Ronaldo de la United

are viitorul incert la Manchester United, deși mai are un an de contract cu “diavolii”. Starul portughez ar putea pleca gratis la finalul sezonului, iar una dintre destinaţii este Real Madrid.

Real Madrid poate da lovitura în vară! După Mbappe, “galacticii” l-ar putea readuce pe Cristiano Ronaldo

Englezii de la Mirror scriu despre posibilitatea ca să îl transfere pe Cristiano Ronaldo, lusitanul având cele mai bune rezultate ale carierei în tricoul “galacticilor”, pentru care a evoluat între 2009 şi 2018.

ADVERTISEMENT

În vara anului 2018, Cristiano Ronaldo a fost transferat de Juventus pentru 117 milioane de euro. Starul portughez a plecat atunci din cauza unor neînţelegeri cu preşedintele Florentino Perez. CR7 a lăsat de înţeles imediat după finala Champions League că ar putea pleca.

Cristiano Ronaldo, criticat la United deşi este golgheterul echipei!

Chiar dacă a câştigat cinci trofee în cei trei ani petrecuţi la Juventus, Cristiano Ronaldo a fost criticat, în special pentru că echipa ratase sezon după sezon principalul obiectiv: câştigarea UEFA Champions League.

ADVERTISEMENT

În vara anului 2021 s-a întors la Manchester United pentru 15 milioane de euro, însă sezonul este unul modest pentru “diavoli”, care sunt la un pas să rateze calificarea în grupele Ligii Campionilor.

La finalul sezonului, Erik ten Hag va prelua banca tehnică şi vrea să facă o revoluţie la nivelul lotului. Cristiano Ronaldo este şi el pe listă, deşi este golgheterul “diavolilor”, cu 23 de goluri marcate în 36 de meciuri.

ADVERTISEMENT

Real Madrid, echipa la care Ronaldo a obţinut cele mai importante performanţe! A marcat 451 de goluri

Astfel, Cristiano Ronaldo s-ar putea întoarce la echipa la care a avut cea mai bună evoluţie. A jucat 438 de meciuri pentru Real Madrid, reuşind să înscrie 451 de goluri pentru “galactici”, fiind golgheterul all time al echipei blanco.

A câştigat alături de Real Madrid nu mai puţin de 16 trofee: patru Ligi ale Campionilor, trei trofee la Campionatul Mondial al cluburilor, trei Supercupe ale Europei, două titluri în LaLiga, două Cupe ale Spaniei şi două Supercupe.

ADVERTISEMENT

Ajuns la 37 de ani, Cristiano Ronaldo a declarat în repetate rânduri că nu se gândeşte să se retragă din activitate şi că vrea în continuare să se lupte pentru trofee.

ADVERTISEMENT