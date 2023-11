„Recunosc că la pauză chiar am sperat”. Analiza crudă a prestației CFR-ului în eșecul de la Sibiu

CFR Cluj nu a putut profita de pasul greșit făcut de rivali și s-a văzut învinsă de Hermannstadt. Echipa lui Măldărăşanu a înscris unicul gol al partidei în minutul 61, prin Neguț.

CFR rămâne pe locul 2

“De fiecare dată, ultima impresie este cea care contează. La pauză, am sperat, văzând că am avut o posesie de 62%, comparativ cu 38% a adversarilor. Cu Otele sau Krasniqi, care au avut două ocazii imense. La prima, a fost o intervenție excelentă a lui Căbuz.

Krasniqi nu a găsit spațiul porții. Văzând cum evoluează echipa, au avut și ei o situație în care Sava a avut un plonjon frumos la un șut de la distanță. Dar din punctul meu de vedere, am avut ocazii mult mai mari.

Având și acea posesie de care discutam, consider că eram îndreptățit să am speranțe la pauză. În repriza a 2-a, a apărut acel gol care a venit de nicăieri. Am avut superioritate numerică, atât ca număr de jucători, cât și ca joc”, a declarat Cristian Balaj.

Înfrângerea celor de la CFR Cluj a venit ca o surpriză pentru toată lumea. Formația lui Mandorlini nu mai pierduse un meci din luna septembrie, atunci când Rapid o învingea cu 3-1. . Sunt pe locul 3 la 2 puncte de lider.

Clujenii au ajuns la 3 înfrângeri în acest sezon

“Nu aveam voie să lăsăm adversarul să scape într-o astfel de situație. Un gol frumos al lui Neguț, și sunt dezamăgit de faptul că schimbările nu au adus absolut nimic, ceea ce ne-a determinat să încheiem meciul într-o manieră dezamăgitoare.

E important să obținem primul loc la final. Încă suntem la un punct diferență, și asta și din cauza adversarului. Eu am încercat să fiu cât se poate de realist, nu neapărat trebuie să fiți de acord cu mine. Am încercat să vin cu argumente, și pot să și greșesc. Sunt profund dezamăgit de modul în care am încheiat partida.

Știm unde suferim. În mod special, în schimbări, nu s-a făcut diferența așa cum se întâmpla în perioada în care câștigam campionate. Acum că am avut o perioadă în care au avut loc foarte multe transferuri.

A fost o perioadă în care am încercat să optimizăm și să reducem cheltuielile. Am adus anumite transferuri, dar am și pierdut jucători în acest proces. Au venit mulți jucători, însă încă nu avem o bancă care să creeze acel plus, jucătorii care intră să creeze panică așa cum se întâmpla în trecut”, a completat Cristian Balaj.

Analiza dura pentru CFR