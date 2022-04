Renaşterea lui Coman! Atacantul FCSB, unul dintre cei mai buni oameni în meciul cu Farul, după o perioadă de coşmar

FCSB a făcut o primă parte perfectă . Florin Tănase cu o “dublă” şi Darius Olaru au marcat pentru roş-albaştrii, însă printre cei mai buni jucători de la FCSB a fost Florinel Coman.

Renaşterea lui Coman! Atacantul FCSB, unul dintre cei mai buni oameni în meciul cu Farul

“Şeptarul” roş-albaştrilor a trecut printr-o perioadă de coşmar, începută în septembrie 2020 în meciul cu Backa Topola din preliminariile Europa League, când a fost accidentat grav de un adversar.

În prima parte cu Farul Constanţa, a dat pasa de gol la reuşita lui Darius Olaru şi a scos lovitura de pedeapsă care a dus scorul la 3-0, fiind cosit în careu de Damien Dussaut, cel care avea să fie schimbat imediat de Hagi.

Coman, perioadă grea după accidentarea din meciul cu Backa Topola

După accidentarea de la meciul cu Backa Topola, Florinel Coman nu a mai putut reveni la cea mai bună formă sportivă. Asta şi pentru că a mai suferit alte două accidentări grave, una în meciul naţionalei cu Macedonia de Nord şi una la debutul lui Edi Iordănescu la FCSB, în meciul cu Sepsi, scor 1-1.

Florinel Coman a revenit pe teren la finalul anului trecut în meciul câştigat de FCSB cu Rapid, scor 3-1, însă chiar dacă a putut face pregătirea de iarnă la capacitate maximă, evoluţiile sale din acest an nu au fost convingătoare.

Până la meciul cu Farul nu a bifat niciodată mai mult de 45 de minute în acest an şi a fost folosit în 10 meciuri. A dat o pasă de gol cu CFR Cluj şi una cu Dinamo, în primele două meciuri din 2022, iar apoi nu a mai punctat pe faza ofensivă.

Gigi Becali, după evoluţiile modeste ale lui “Mbappe”: “Am avut 7 milioane de euro, de la americani, în doua tranșe. Cine a știut atunci?”

Evoluţiile modeste ale lui Florinel Coman l-au făcut pe patronul Gigi Becali să regrete faptul că a refuzat oferta de 7 milioane de euro din MLS pentru atacantul pe care în trecut îl compara cu Mbappe:

”Dacă el nu mai poate să dribleze un jucător. Nu mai are plecarea aia de pe loc. Trebuie vorbit cu oamenii care îl antrenează. Cu el. Este ceva în neregulă cu el, dar nu știu ce. Nu se poate ca un jucător pe care am dat 3 milioane…. Am avut 7 milioane de euro, de la americani, în doua tranșe. Cine a știut atunci?”, a spus Becali.

Ultimul gol al lui Coman, cu Şahtior Karagandy!

Ultimul gol marcat de Florinel Coman la FCSB a fost împotriva lui Şahtior Karagandy, în meciul retur din preliminariile Conference League, pe data de 29 iulie 2021. În campionat, ultima reuşită a fost într-o victorie cu UTA Arad, scor 3-0, din 5 decembrie 2020.

