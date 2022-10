Resemnare la FC U Craiova după remiza cu Hermannstadt: ”A apărut o frustrare din cauza lipsei rezultatelor”

Meciul de la Craiova , însă oaspeții au ratat ocazii importante pe finalul întâlnirii.

Remiza cu Hermannstadt bagă în criză FC U Craiova

La finalul partidei FC U Craiova – FC Hermannstadt 1-1, din etapa a 15-aa din SuperLiga, portarul Robert Popa a admis că formația patronată de Adrian Mititelu se află în criză, dar le cere suporterilor, care , să rămână alături de echipă.

”Criza continuă, dar până la urmă e bine că am marcat. Începem să ne reglăm jocul, dar am jucat doar undeva la 50% din potențial. La golul lor a fost o fază ciudată. Motive ar fi multe pentru perioada proastă, dar principalul este că a apărut o frustrare din cauza lipsei rezultatelor.

Ar mai fi și ghinionul și așa intri într-o stare din care greu ieși. Suporterii sunt duri cu noi, dar poate merităm asta. Au dreptul să fie supărați, dar avem nevoie de ei, trebuie să fim uniți. Nu este nici primul moment greu, nici ultimul.

Un antrenor ar putea să vină cu o altă stare de spirit, cu alte idei, dar până la urmă cheia este tot la noi. N-am auzit să vină Victor Pițurcă, mi-ar face plăcere să fiu antrenat de dânsul, este o legendă”, a declarat Popa.

Victor Pițurcă așteptat cu brațele deschise la FC U Craiova

Antrenorul secund Florin Drăgan a admis faptul că este nevoie de un tehnician care să pună lucrurile la punct și s-a arătat entuziasmat de varianta întoarcerii lui Victor Pițurcă la FC U Craiova.

”Am condus cu 1-0 și cu puțină atenție ne îndeplineam obiectivul de a lua 3 puncte. Nu pot să spun că ne-au surprins la golul primit, mai degrabă a fost o greșeală colectivă. Bauza vine după o accidentare grea și nu mai e același jucător, e clar că e afectat. A venit un nou rezultat modest, suntem într-o situație delicată.

Așteptăm sprijinul suporterilor, e normal să fie dezamăgiți. E nevoie de un antrenor la echipă, dar asta ar trebui să decidă conducerea, noi ne facem treaba până la noi ordine. Ar fi fantastic să revină Victor Pițurcă. Cine nu și-ar dori să lucreze cu dânsul”, a spus Drăgan.

”Am făcut o partidă destul de bună. Ne-am creat ocazii, dar nu am marcat și am luat un gol ușor. Am făcut o greșeală, nu cred că ne-au surprins. Este o situație destul de grea, dar trebuie să ne revenim. Nu antrenorul e problema, noi intrăm pe teren și trebuie să știm ce facem acolo”, a afirmat și George Ganea.