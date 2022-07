Returul Universitatea Craiova – Zorya Lugansk se joacă în Bănie! Meciul era în pericol din cauza festivalului IntenCity. Exclusiv

Universitatea Craiova a reuşit calificarea în turul trei preliminar din Conference League. Oltenii au trecut de Vllaznia şi au un culoar favorabil până în grupele UEFA Conference League, în turul următor urmând să joace împotriva Zoryei Lugansk.

Veste extraordinară pentru fanii oltenilor! Returul se joacă pe “Ion Oblemenco”

Din informaţiile FANATIK, returul dintre Universitatea Craiova şi Zorya se va desfăşura pe “Ion Oblemenco”. Arena din Craiova urmează să găzduiască un festival de muzică, însă, oficialii echipei au reuşit să amâne predarea stadionului cu o zi, pentru a se putea juca returul cu ucrainenii din Conference League.

Astfel, meciul decisiv pentru calificarea în play-off se va disputa miercuri, pe 10 august, pe stadionul din Craiova. Pentru olteni, calificarea în Conference League este un obiectiv primordial în acest start de sezon, mai ales că sorţii au fost de partea echipei lui Balint.

Unde se joacă Zorya – Universitatea Craiova din turul trei preliminar al Conference League!

Din cauza războiului din Ucraina, Zorya Lugansk nu va putea juca pe teren propriu manşa tur. , opţiune declinată de ucraineni.

Astfel, meciul tur dintre Zorya şi Universitatea Craiova se va desfăşura pe stadionul din Lublin, din Polonia, fiind programat pe data de 4 august, de la ora 19:30. Pentru olteni este o şansă importantă de a ajunge în play-off, mai ales că adversarii nu au mai jucat meciuri oficiale din decembrie 2021.

Universitatea Craiova, culoar spre grupele Conference League

Universitatea Craiova are parte de un adversar abordabil în turul trei preliminar şi poate profita de problemele cu care se confruntă ucrainenii. Zorya a jucat doar meciuri amicale în acest an calendaristic şi are statut de cap de serie în Conference League.

Dacă echipa lui Laszlo Balint va reuşi calificarea după dubla cu Zorya, oltenii vor prelua statutul de cap de serie în play-off şi vor avea şansa unui adversar abordabil în duelul decisiv pentru grupele Conference League.

Rivaldinho şi Hanca, soluţii pentru “dubla” cu Zorya

Pentru meciul cu ucrainenii, Laszlo Balint îi va putea avea la dispoziţie şi pe şi Sergiu Hanca, proaspăt transferaţi. Oltenii mai plănuiesc să facă achiziţii în perioada următoare pentru a întări echipa.

Cu doar trei zile înaintea returului dintre U Craiova şi Zorya, pe “Ion Oblemenco” este duelul oltenesc între FC U şi Universitatea. Rămâne de văzut dacă Laszlo Balint va odihni o parte a titularilor pentru confruntarea din Europa.

