Revenire foarte importantă în lotul Rapidului. „Sper să prindă 15-20 de minute la meciul de la Craiova”

Se golește infirmeria de la Rapid București în pauza competițională din SuperLiga, iar Victor Angelescu are o veste extraordinară pentru Cristiano Bergodi. Xian Emmers are șanse mari să revină în tricoul grupării de sub Podul Grant în derby-ul cu Universitatea Craiova.

Revenire importantă în lotul Rapidului! Xian Emmers este apt de joc: „Sper să prindă 15-20 de minute la meciul de la Craiova”

Xian Emmers este printre cei mai importanți mijlocași de la Rapid București, iar Cristiano Bergodi i-a simțit lipsa în Giulești. de pe dreptunghiul verde.

până în 2025, iar Victor Angelescu dezvăluie că mijlocașul este bun de joc cu Universitatea Craiova. Xian Emmers s-a antrenat cot la cot cu lotul giuleștenilor în ultima lună, iar oficialul speră să îl vadă 15 minute pe „Ion Oblemenco”.

„Emmers a revenit și sper ca de la meciul cu Craiova să fie pe bancă. Poate să fie pe bancă și poate juca 15-20 de minute în acest moment, va decide antrenorul. Are o lună de zile de antrenament, a stat cinci luni și era foarte greu.

El este apt să fie pe bancă și să joace. Pe Kait nu ne mai bazăm până la finalul sezonului”, a spus Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA, emisiune transmisă live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Victor Angelescu îl vrea pe Louis Munteanu la Rapid: „Este ținta noastră”

și anunță că Rapid București s-a înscris în lupta pentru transferul lui Louis Munteanu. Atacantul deținut de Fiorentina este printre cei mai promițători români din SuperLiga și are cifre excelente la Farul Constanța.

“Să vă spun realitatea, noi chiar ni-l dorim pe Louis Munteanu. Este unul dintre cei mai valoroşi jucători. Normal că ni-l dorim, este ţinta noastră pentru vară. Mai ales dacă Albion Rrrahmani va pleca. Nu pot să intru în discuţii, suntem interesaţi de el. â

El nu ţine de Farul, trebuie să vorbim cu cei de la Fiorentina. Mai sunt şi alte cluburi interesate, dar noi vom încerca să îl aducem. Este o ţintă clară pentru noi, a demonstrat că este unul dintre cei mai valoroşi atacanţi, este tânăr. Poate să facă uşor parte din proiectul Rapidului. Repet, nu am venit înaintea meciului cu Farul că ni-l dorim.

Aţi văzut, a venit Louis Munteanu şi ne-a dat două goluri. Nu este frumos nici pentru Farul, nici pentru competiţie să anunţi înaintea meciului. Sunt nişte lucruri pe care nu le faci. Pe Rrahmani ar putea fi greu să îl ţinem la ce cifre are. Dar chiar şi dacă nu pleacă Rrahmani, mai avem încă un atacant, iar Louis Munteanu poate să joace şi în bandă”, a declarat Angelescu.

