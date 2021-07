Ricardo Grigore, cu ochii pe o medalie la Jocurile Olimpice: “Ar fi visul tuturor jucătorilor care sunt aici!” Exclusiv

Episodul 92 din seria “Olimpicii României” îl are în prim plan pe Ricardo Grigore, unul dintre fundașii naționalei României, care va juca după o pauză de 57 de ani la un turneu olimpic de fotbal.

Precedenta participare a echipei de fotbal la Jocurile Olimpice data din 1964, coincidență sau nu, tot la Tokyo. Atunci, România, cu , Gheorghe Constantin sau Ion Pârcălab, se oprea în sferturile de finală după o înfrângere în fața Ungariei, cea care avea să câștige aurul.

Ricardo Grigore, cu ochii pe o medalie la Jocurile Olimpice: “Un vis devenit realitate!”

a dat un interviu pentru FANATIK în care a spus că își dorea foarte mult să prindă lotul României la această competiție și speră că naționala condusă de Mirel Rădoi să se întoarcă de la Tokyo cu o medalie.

Fundașul dinamovist a comentat și subiectul jucătorilor care nu au fost lăsați de unele echipe să vină la prima reprezentativă și consideră că indiferent de interese, pentru un fotbalist poate fi o șansă unică în viață.

Ce înseamnă pentru tine participarea la Jocurile Olimpice?

– Un vis devenit realitate. Îmi doream să particip la această competiție și este un vis pentru mine să fac parte din acest lot. Sper din suflet să nu ne întoarcem cu mâna goală de la Tokyo.

“Mă bucur că am primit această convocare pentru că o așteptam cu suspans”

Cum ai primit vestea convocării?

– Am primit-o într-o zi de luni într-un mesaj pe Whatsapp. Am văzut că sunt convocat, apoi au venit felicitările. Mă bucur că am primit această convocare pentru că o așteptam cu suspans. De acum, rămâne să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut.

S-a discutat mult în ultima vreme despre jucătorii care nu au fost lăsați de cluburi să vină la Jocurile Olimpice. Ai găsit înțelegere la Dinamo sau cum s-au desfășurat lucrurile în cazul tău?

– Am avut o discuție cu cei de la Dinamo și le-am spus că îmi doresc foarte mult să fac parte din lot și să ajung la Jocurile Olimpice. Mă bucur că au înțeles și totul a decurs cu bine.

“Primordial este să ieșim din grupe și apoi trebuie să tragem să mergem cât mai departe”

Care este obiectivul la Tokyo? Visezi la o medalie?

– Sper să ne luptăm la ieșirea din grupe, în primul rând. Iar mai apoi vom vedea ce va fi. Primordial este să ieșim din grupe și apoi trebuie să tragem să mergem cât mai departe. De ce să nu și o medalie, pentru că ar fi visul tuturor jucătorilor care sunt aici.

Grupa pare una foarte accesibilă…

– Pare accesibilă într-adevăr, dar când ești la un asemenea nivel și la o asemenea competiție, fiecare jucător își poate depăși nivelul și pot apărea surprize.

“Nu se știe de câte ori ai ocazia să participi la o asemenea competiție. Dar este greu să judeci”

Din păcate, România nu va putea alinia cea mai bună echipă la Jocurile Olimpice. Sunt mulți jucători care nu au fost lăsați de cluburile lor. Tu cum vezi această situație?

– Nu știu ce să zic și mi-e greu să comentez. Părerile sunt împărțite. Nu se știe de câte ori ai ocazia să participi la o asemenea competiție. Dar este greu să judeci pentru că fiecare persoană își vede interesul și se gândește pentru el.

Te gândeai când erai mai mic și vedeai Jocurile Olimpice la televizor că vei ajunge aici?

– Îmi aduc aminte când erau Jocurile Olimpice de la Beijing. Pe atunci ajunsesem eu la Dinamo, în 2008. Nu cunoșteam așa bine competiția, dar am rămas total surprins de modul în care a fost deschisă competiția. Să fiu sincer, nu prea am urmărit fotbalul la Jocurile Olimpice pentru că nu am avut ocazia.

“Dacă Neymar cu Messi și-au dorit cu tot sufletul să joace la Jocurile Olimpice și jucătorii români și-au dorit să fie aici”

Neymar și Messi sunt ambii campioni olimpici…

– Da, lucrul acesta îl știu. Dacă Neymar cu Messi și-au dorit cu tot sufletul să joace la Jocurile Olimpice și jucătorii români și-au dorit să fie aici și au fost problemele pe care toată lumea le știe.

Anul acesta o să fii parte a delegației României și vei defila pe stadion la festivitatea de deschidere. Va fi ciudat pentru tine? Voi, fotbaliștii nu sunteți obișnuiți neapărat cu asemenea ceremonii…

– Cred că va fi puțin ciudat, dar ne vom întâlni cu toții în același loc. Sunt curios cum vor decurge lucrurile.

“Îmi doresc să ieșim din grupe și să luăm o medalie”

La Tokyo sunt niște restricții importante decât la noi în ceea ce privește cazurile. Vor fi niște zile de izolare pentru voi și alte reguli stricte. Va fi mai dificil?

– Da, știm că vor fi restricții, am avut câteva ședințe la acțiunea din Spania. Știm, în mare parte, ce este acolo. Sunt restricții mai dure și trebuie să ne adaptăm cât mai repede pentru că va fi foarte importantă acomodarea. Cred că va cântări foarte mult acest lucru.

Tu mergi cu un obiectiv personal acolo? Te-ai gândit la ceea ce vrei să realizezi la JO?

– Clar. În primul rând vreau să fiu sănătos și să nu mă accidentez. Îmi doresc foarte mult să mă impun la antrenamente și să joc. Cel mai important pe lângă asta, îmi doresc să ieșim din grupe și să luăm o medalie.