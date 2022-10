Rishi Sunak, după ce Regele Charles al III-lea l-a numit premier: ”Marea Britanie se confruntă cu o criză economică profundă”

Marți, 25 octombrie, Rishi Sunak a fost primit în audienţă, de către regele Charles al III-lea. Suveranul l-a numit oficial premier al Regatului Unit al Marii Britanii.

La scurt timp după ce a revenit de la Palatul Buckingham, Sunak a ținut primul său discurs în calitate de premier al țării, în fața reședinței sale oficiale de la numărul 10, Downing Street.

În a spus că provocările cu care se confruntă țara sunt ”profunde” și s-a angajat să plaseze ”stabilitatea economică” în centrul agendei sale.

Premierul conservator nu s-a ferit de folosirea cuvintelor grele în a descrie situația cu care se confruntă Marea Britanie.

De la primele sale fraze, noul premier a menționat criza economică. ”În acest moment, țara noastră se confruntă cu o criză economică profundă. Urmările Covid încă mai persistă”.

”Au fost făcute unele greșeli”, a continuat el, făcând referire la guvernul anterior condus de Liz Truss. ”Am fost ales lider al partidului meu și prim-ministrul dumneavoastră, pentru a le remedia. Și acest proces începe imediat.”

”Voi plasa stabilitatea economică și încrederea populației în centrul agendei acestui guvern. Acest lucru va însemna decizii dificile care vor fi luate”, a adăugat el.

PHOTOS: King Charles III Appoints Rishi Sunak As UK Prime Minister

The United Kingdom monarch, King Charles III, on Tuesday, received Rishi Sunak at Buckingham Palace and appointed him as the next prime minister.

— SamNews (@Samnews101)