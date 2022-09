Risto Radunovic își cere iertare după FCSB – FC Voluntari 1-1: „Din cauza mea nu am câștigat meciul”

de pe teren propriu, din etapa a 10-a a SuperLigii, rezultat care o menține pe locul 13 în clasament, ce duce la barajul de retrogradare. După un joc în care au ratat o sumedenie de ocazii, mai ales în repriza secundă, „roș-albaștrii” au deschis scorul prin Miculescu în minutul 81 și se părea că vor ieși învingători din această confruntare. A venit însă eroarea lui Radunovic din prelungiri, care a comis involuntar un penalty, și totul s-a năruit.

Risto Radunovic, după penalty-ul comis în prelungirile meciului FCSB – FC Voluntari 1-1: „O seară foarte tristă pentru mine”

Risto Radunovic, fundașul stânga al celor de la FCSB, era foarte afectat la finalul meciului cu FC Voluntari de eroarea comisă, în urma căreia oaspeții au obținut un punct la care nici ei nu mai sperau. Muntenegreanul spune că e principalul vinovat de semieșecul echipei sale, dar susține că nu a vrut să-l atace pe Nemec la faza penalty-ului ci, pur și simplu, a alunecat.

ADVERTISEMENT

„O seară foarte tristă pentru noi și pentru mine. Din cauza mea nu am câştigat meciul. În ultimele secunde am alunecat. L-am atins şi a fost penalty. Nu am vrut să joc mingea sau să intru în el. Sunt foarte trist că am pierdut puncte în minutul 95. Asta nu merită nici clubul şi nici suporterii.

Dacă nu era penalty, era 1-0 şi gata. Suntem ghinionişti şi trebuie să câştigăm următorul meci. Sper să ieşim din situaţia asta şi să adunăm puncte. Nu vreau să mă gândesc la ratarea play-off-ului. Omrani e un jucător bun, mă bucur că a venit şi îi urez multă baftă”, a declarat Risto Radunovic la finalul partidei FCSB – FC Voluntari 1-1.

ADVERTISEMENT

David Miculescu nu se teme de concurența cu Omrani: „Sper să dăm cât mai multe goluri împreună”

Rezervă în partida FCSB – FC Voluntari, David Miculescu a fost introdus pe teren în repriza secundă și a reușit să înscrie în minutul 81 unicul gol al formației sale. Nu a fost suficient însă pentru a obține cele trei puncte, golul marcat de Nemec la ultima fază a meciului aducând dezamăgirea în tabăra gazdelor.

„În primul rând, nu suntem bucuroși pentru că n-am luat cele trei puncte. Am fost iarăși egalați în minutele de prelungire. Ori este ghinion… N-au avut nicio ocazie de gol, noi am dominat meciul. Putem redresa această situație, noi am adus echipa aici, noi trebuie să o scoatem.

ADVERTISEMENT

Vă dați seama că sunt dificile și deplasările. Nu e timp de recuperare. Părerea mea e că suntem profesioniști și trebuie să ne concentrăm la fiecare meci, indiferent de competiție. Trebuie să ștergem cu buretele și la meciul cu Anderlecht să ne facem fericiți suporterii. Jucăm mai bine în Europa, chiar nu știu de ce”, a spus David Miculescu la finalul partidei de pe „Arena Națională”.

a vorbit apoi și despre mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK. Chiar dacă, teoretic, i-ar putea fi rival pe post, Miculescu nu se teme de Omrani și speră ca împreună să înscrie cât mai multe goluri pentru FCSB.

ADVERTISEMENT

„Eu m-am acomodat foarte repede. Știam mulți jucători de la loturile naționale. Sunt bucuros pentru că a venit Omrani la noi. D-asta m-am apucat de fotbal, să am concuerență. O provocare nouă și sper să ne ajutăm amândoi și să dăm cât mai multe goluri pentru FCSB”, a încheiat Miculescu.