Rivalitatea Steaua – Rapid nu are limite. Bănel Nicoliță a refuzat 5.000 de euro lunar de la Astra ca să piardă absolut totul la Făurei. Video

259 de meciuri și 34 de goluri în Casa Pariurilor Liga 1 sunt cifre pe care nu mulți fotbaliști români le ating în cariere. Bănel Nicoliță le-a bifat și rămâne în amintirea fanilor jucătorul care mânca pământul meci de meci, indiferent de adversar.

Bănel Nicoliță nu a trădat clubul care l-a făcut fotbalist și a pierdut tot

Avea doar 20 de ani când ajungea la Steaua, după o jumătate de sezon în care a impresionat la Poli AEK Timișoara. Băiatul simplu, plecat din Făurei ca să cucerească stadioanele din România era în locul potrivit pentru marea performanță.

Calitățile atletice excepționale, dar mai ales caracterul lui, l-au impus repede în primul 11 al roș-albaștrilor, apoi și în inimile suporterilor și ale patronului Gigi Becali.

A câștigat două titluri de campion, Cupa și Supercupa României și a evoluat și în , obținând alături de roș-albaștrii ultima performanță importantă pentru fotbalul românesc – calificarea în semifinalele unei competiții continentale intercluburi.

Au urmat trei sezoane în Franța, la Saint-Etienne și la Nantes și revenirea în fotbalul intern. S-a întâmplat în 2015. Bănel nu mai era fotbalistul de altă dată, dar nu ducea lipsă de oferte.

Una dintre ele a fost chiar ”bănoasă” pentru acele vremuri, pentru România. Salariul de 5.000 de euro lunar nu a fost suficient pentru ca Nicoliță să ”trădeze” culorile care l-au consacrat.

”Vă mărturisesc un lucru. Am primit ofertă de la Astra. 5000 de euro pe lună. Domnul Șumudică m-a dorit acolo. S-a comportat foarte dulce cu mine. Mi-a vorbit frumos și mi-a demonstrat că mă vrea la dumnealui în echipă.

Sincer, știți de ce nu am acceptat? După două ore i-am spus că nu pot merge acolo. Dacă vă spun motivul…Știu că domnul Șumudică este rapidist, iar acolo mai erau încă vreo 6 jucători care țin cu Rapid, iar asta mi-ar fi creat o stare de disconfort.

Nu aș fi putut juca acolo, sincer. Deși, repet, domnul Șumudică s-a comportat ireproșabil. Am refuzat 5.000 pe lună și am mers la Făurei, unde am pierdut tot, doar că în viață am vrut tot timpul să fac din suflet, cu inima”, a mărturisit Bănel Nicoliță, la.

Ce le transmite Bănel Nicoliță tinerilor fotbaliști români

Pe Bănel Nicoliță tehnica nu l-a dat afară din casă. Altele erau calitățile mijlocașului de bandă. Disponibilitatea uriașă la efort l-a propulsat și la echipa națională, pentru care a jucat în 37 de meciuri.

Azi, tocmai calitatea care pe el l-a consacrat le lipsește tinerilor jucători din întrecerile interne ale României. Bănel nu a ezitat să se dea exemplu pentru a defini calitățile pe care ar trebui să le aibă un fotbalist modern.

”Eu nu am fost jucător tehnic, să driblez cinci odată, dar eu când intrat pe teren o pierdeam de trei ori și o recuperam de patru ori. Dădeam tot pentru echipă. Poate nu-mi ieșea jocul perfect, unii mă înjurau, dar îi înțelegeam.

Voiam mai mult de la mine. 90 de minute eu mâncam terenul. Câți jucători mai fac asta, azi? Nu e ușor să joci la Steaua 6 ani jumătate, meci de meci”, a punctat fostul fotbalist, pentru sursa citată.

Bănel Nicoliță a pierdut tot după ce a ales să investească la CS Făurei

După ce a refuzat oferta Astrei, din 2015, Bănel Nicoliță a mai jucat un sezon și jumătate în primul eșalon, la Viitorul Constanța și FCM Târgu Mureș.

În 2018 , și și-a propus să facă ceva pentru echipa la care a învățat primele pase. A fost și jucător, și investitor, și președinte.

Banii s-au terminat, ajutorul promis de unii și de alții nu s-a concretizat și Bănel a pierdut tot – bani, familie, tot. , dezvăluire făcută în exclusivitate de FANATIK.

S-a întors din nou, acolo de unde a plecat. A sperat că încă nu e totul pierdut. În cele din urmă a decis să-și retragă echipa din campionat, tot din cauza lipsurilor financiare.

Recent, însă, fostul campion al României a anunțat că își va deschide propria școală de fotbal, unde va încerca să-i învețe pe cei mici cum stă treaba cu fotbalul modern.