Românii fac legea în Golf! Produc evenimente sportive transmise în toată lumea: “Mă simt mândru. Chiar dacă nu sunt în fața camerei ca fotbalist, sunt în spatele ei”. În weekend sunt la Formula 1. Exclusiv

Arabia Saudită este una dintre ţările care investesc miliarde de dolari pentru dezvoltare şi pentru atragerea de turişti. Un stat care avea reguli stricte şi care nu era o populară destinaţie de vacanţă vrea să ia modelul „vecinilor” din Emiratele Arabe Unite sau Qatar şi să devină o destinaţie de lux cunoscută în întreaga lume.

Românii fac legea în Golf! Produc evenimente transmise la nivel global. Acum sunt la Formula 1

Iar pentru atingerea acestui obiectiv, sunt pompate sume exorbitante de bani în infrastructură, dar şi achiziţionarea de evenimente sportive de interes la nivel planetar. Arabia Saudită găzduieşte o cursă de Formula 1, Supercupa Spaniei, Supercupa Italiei, amicale de lux şi alte evenimente care să popularizeze ţara.

ADVERTISEMENT

Arabii nu se uită la bani pentru că sacul cu „petrodolari” nu are fund deocamdată. La realizarea acestui obiectiv măreţ contribuie şi o echipă de 25 de români, specialişti în televiziune. Ei au fost recrutaţi de cea mai mare firmă de broadcasting din Arabia Saudită, Alamiyamedia, şi au misiunea de a produce cele mai importante evenimente din zonă, care se văd pe tot globul.

În acest weekend, , iar echipa de români participă la transmiterea cursei la nivel global. Ei sunt la a doua experienţă după cea din decembrie 2021, când la Jeddah s-a desfăşurat prima etapă din istoria Marelui Circ pe tărâm saudit.

ADVERTISEMENT

George Horea, coordonatorul echipei de români: „Vor să promoveze țara și cumpără multe evenimente”

FANATIK a stat de vorbă cu George Horea, coordonatorul echipei de români care se ocupă de producţia evenimentelor şi care are şi funcţia de EVS Operator, adică regizor de reluări. George a explicat pe larg cum a ajuns să lucreze în Arabia Saudită, într-un mediu în care sunt foarte mulţi bani, dar şi piaţa este foarte competitivă:

“Suntem de foarte mulți ani aici. Suntem o echipă contractată de arabi să producem evenimente la ei în țară. Unii avem experiență de 7-8 ani aici. Eu sunt omul care coordonez logistica, producția pentru partea de europeni. Am o echipă formată din 40 de oameni, de pe 4 continente, din care 25 de români.

ADVERTISEMENT

În Arabia Saudită a crescut foarte mult nivelul de entartainment. Sunt într-o continuă mișcare. Vor să promoveze țara și cumpără multe evenimente. Vor să atragă atenția asupra lor, să se știe că este Arabia Saudită. Este metoda pe care au găsit-o. Când ai bani, e mai uşor să te promovezi în felul ăsta”, explică Horea.

„Pleci din România din cauza salariilor mici. Nu ai mari evenimente în țară, nu?”

Portofoliul producţiilor este impresionant pentru George şi compania, cu multe evenimente care se văd pe întreg globul, cu mize de sute de milioane de euro. Majoritatea românilor care lucrează la firma din Arabia Saudită au căpătat experienţă la televiziunile din ţară, fiind foarte mulţi operatori plecaţi:

ADVERTISEMENT

„Avem două Supercupe ale Spaniei produse, Supercupa Italiei, trei finale de Champions League Asia, foarte multe evenimente mari. Meciul de titlu mondial Joshua-Ruiz, cursa de Formula 1, Raliul Dakar. În principiu cum merge: noi suntem angajați la arabi.

ADVERTISEMENT

Firma este cea mai mare din Arabia Saudită care produce broadcast, Alamiya Advertising. Majoritatea băieților au foarte multă experiență, în special cameramanii și cei de la reluări. Cameramanii sunt vechi în domeniu, au lucrat în România la majoritatea trusturilor media.

Pleci din România din cauza salariilor mici. Nu ai mari evenimente în țară, nu? Liga 1 și niște handbal. Când ajungi aici, cerințele sunt mari, se plătesc foarte mulți bani și evenimentele se văd în afară, nu sunt doar în țară. Când ajungi să participi la un astfel de eveniment, crești în valoare, te simți mai împlinit, chiar dacă ești plecat de acasă și câștigi bani. Contează lucrul acesta”.

„Sunt contracte pe 10 luni aici. În iunie vin căldurile și nu se mai joacă nimic”

George Horea a ajuns în Arabia Saudită în anul 2014, când, spune el, era o ţară închisă, cu multe restricţii şi puţine moduri de a-ţi petrece timpul liber. Majoritatea echipei este formată între bărbaţi între 30 şi 40 de ani.

Adaptarea este mai uşoară pentru cei care nu au familii, iar contractele se întind pe câte 10 luni, pentru că în lunile de vară căldura toridă împiedică desfăşurarea oricăror evenimente. Acesta este şi motivul pentru care Campionatul Mondial din Qatar se joacă la iarnă:

„Noi, ca români suntem dezavantajați pentru că nu avem evenimente mari în estul Europei. Lumea nu știa de noi că putem să facem și să producem evenimente mari, la nivelul ţărilor din vest. Trebuie să te zbați, să te vadă lumea.

Când prinzi o portiță să intri, e perfect. De acolo, e mai ușor. Am început în acest domeniu în 2010 cu o firmă din România care face broadcast la nivel mondial, Bivol Advertising. Sunt parteneri cu majoritatea televiziunilor din România.

În 2014 am venit în Arabia. Am venit pentru bani, nivelul era scăzut. Mă așteptam la mai mult. Dar în fiecare an s-a ridicat nivelul. Sunt cerințe mari, vor doar oameni foarte buni. În principiu, când pleci de acasă, pleci pentru bani. Oamenii cu familii acasă se desprind mai greu, le e mai greu să vină. Sunt contracte pe 10 luni aici. În iunie vin căldurile și nu se mai joacă nimic. E nebuneală să pleci de acasă cu copii.

Majoritatea suntem destul de tineri aici: între 30 și 40. Sunt și oameni care au depășit vârsta asta, cu familii, cu copii mai mari. În principiu, ce am observat, că îi coordonez din 2014, cei care nu au familie se adaptează mai ușor. Este un grup bun, unit şi vreau să le mulţumesc tuturor pentru profesionalismul arătat de-a lungul anilor”, explică George Horea.

„Fac o predicție: în 2030 cei care au bani vor vrea să vină ca turiști în Arabia Saudită”

Arabia Saudită a început în ultimii ani un proces masiv de promovare a ţării, pe modelul vecinilor din Emirate şi Qatar, astfel încât să atragă cât mai mulţi turişti, bazându-se pe „fondurile nesfârşite” provenite din petrol. Iar această decizie nu poate fi decât mană cerească pentru românii care lucrează în broadcasting:

“Țară musulmană cu multe restricții, dar care din 2016 de când a venit prințul, care e și tânăr, 37 sau 38 de ani, și-a propus să dezvolte mult țara, să o deschidă. Se uită și la vecini: Qatar, Emirate, țări care s-au dezvoltat.

Fac o predicție: în 2030 cei care au bani vor vrea să vină ca turiști în Arabia Saudită. Au proiecte enorme pe coasta de vest, cu Marea Roșie. Se dezvoltă orașe noi doar pentru turiști. Un fel de Dubai. Pompează bani foarte mulţi.

Au fost o ţară închisă care făcea bani din petrol şi pelerinajul de la Mecca. Acolo nu e ca la noi. Când mergi la Mecca donezi bani. Au stat o perioadă foarte mare închişi. Au făcut mulţi bani din petrol, probabil ştii, prin compania Aramco. Au băgat bani cu nemiluita pentru promovare”.

Salarii de 4-5 ori mai mari ca în România!

În ceea ce priveşte nivelul salarial, George Horea susţine că se plăteşte de 4-5 ori mai bine ca în ţară pentru acelaşi post. Majoritatea celor care vin aici sunt motivaţi de partea financiară, însă au şi împlinirea că participă la producerea unor evenimente de asemenea nivel:

„M-am simțit foarte bine aici, toți spun că sunt la fel ca arabii. Sunt căsătorit, dar încă nu am copii, sper ca pe viitor să mi se îndeplinească şi acest vis. Depinde și ce ai acasă pentru a putea fi liniștit. Majoritatea oamenilor s-au adaptat.

Sunt mulțumiți de bani, de evenimente. Eu sunt mai privilegiat, vin mai des acasă. În principiu, un băiat în 10 luni de contract, vine de două sau trei ori acasă, cam 7-10 zile. Plus vacanţa de vară, 2-3 luni în care poţi să faci ce vrei”, susţine George Horea.

Ce înseamnă să produci Supercupa Spaniei şi Formula 1

Printre cele mai importante proiecte la care echipa de români a lucrat în ultimele luni sunt Marele Premiu de , Supercupa Spaniei, unde s-a jucat şi Real Madrid Barcelona, dar şi finala Champions League Asia:

„La Supercupa Spaniei au fost 25 de camere doar pentru transmisiunea în direct. Cu totul probabil că au fost 38 de camere dintre care: 7 camere slow-motion, 2 ultra motion, regizorul a fost venit din Spania. În același timp s-a încheiat și Dakar și 17 români am fost la Supercupă și 10 la finalul de la Dakar. Au fost în aceleași zile.

Formula 1 a fost prima cursă în Arabia Saudită. Am avut 15 oameni acolo. În Formula 1 este în felul următor. Toată echipa care face filmarea de la televizor este din cadrul Formulei 1. Se mută la fiecare cursă pe parcursul unui an. Au o bulă, se mută cu totul.

Noi completăm: interviuri cu piloții, concerte, toate alte lucruri pe lângă. La finalul cursei, la ceremonia de închidere, podiumul, interviurile de după, le facem noi. Efectiv asta am făcut. Sunt trei zile: antrenamente, calificări și cursă.

La noi evenimentul durează o săptămână cu toate pregătirile. Este cel mai mare eveniment de broadcast care există și care se derulează în timp. Bineînțeles, cu excepția Jocurilor Olimpice și a Campionatelor Mondiale”, a spus Horea pentru FANATIK.

George Horea, fost fotbalist la Ceahlăul Piatra Neamţ: „Am prins sistemul cu şpăgi. Am acest regret”

George Horea a fost legitimat la Ceahlăul Piatra Neamţ, însă nu a reuşit să joace la un nivel înalt. Însă, dacă nu a ajuns să fie în faţa camerelor de filmat, este foarte mândru că este în spatele lor:

„Primul eveniment mare pe care l-am făcut a fost un amical Brazilia – Argentina. Au fost transmise și în țară. Eu am jucat fotbal în țară până la 21 de ani, am fost la Ceahlăul Piatra Neamț. Am 37 de ani și am prins perioada aia veche, unde promovările se făceau pe relaţii.

Feeling-ul că nu am ajuns să joc fotba la nivel profesionist, aveam și potențial, dar din cauza sistemului, cu şpăgi, am rămas cu acest regret. Feeling-ul din jurul evenimentelor mari este de mândrie. Trebuie să ai puțin noroc, să prinzi firul.

Mă simt mândru când sunt acolo, că am ajuns să fac ceva. Chiar dacă nu sunt în fața camerei ca fotbalist, sunt în spatele ei, dar sunt acolo. Te întâlneşti cu fotbalişti mari, cum sunt Messi, Cristiano Ronaldo sau Neymar, este un sentiment foarte plăcut, de împlinire, mai ales dacă eşti un împătimit al sportului rege. O împlinire profesională”, povesteşte George.

Victor Piţurcă, cel mai apropiat de români: „Ne dădea tricouri cu cine voiam!”

În campionatul din Arabia Saudită s-au perindat în ultimii ani mulţi antrenori români. a câştigat tot ce se putea cu Al Hilal, Reghe cu Piţi s-au duelat într-un campionat în care boss-ul rămâne Cosmin Olăroiu, invitat la toate evenimentele importante, chiar dacă au trecut ceva ani de când nu mai antrenează în Arabia Saudită. George Horea i-a prins pe majoritatea dintre ei în cei 8 ani petrecuţi în Golf:

„Am prins Reghe la Al Hilal, Sumudică la Shabab, Pițurcă la Ittihad de două ori, Isăilă la Hazem, Gâlcă. Cosmin Contra este acum la Ittihad. Cosmin Olăroiu este invitat la multe evenimente mari. A rămas în istorie la Al Hilal. Ne salutăm, mai vorbim.

Unii sunt mai distanți, alții mai apropiați. Cel care are școala vieții dintre toți e Pițurcă, de departe pe primul loc. Socializa mult cu noi, ne dădea tricouri de la Ittihad cu cine voiam. Șumudică este și el foarte sociabil. Cel pe care l-am remarcat și care se impune și ca personalitate este Răzvan Lucescu.

Este ca și la televizor. E elegant, emană un feelind de antrenor mare.. Cel mai respectat aici este Cosmin Olăroiu. Dintre jucători cei mai iubiţi este încă Mirel Rădoi, nu l-am prins jucând aici. Sănmărtean este și el foarte apreciat”, explică Horea.

„În 12-13 ani mi-am îndeplinit scopul. Este greu să mă mut de la nivelul evenimentelor de aici să mă retrag în România. Vreau să țin cât mai mult echipă de români, să vină și să facă bani, să facă evenimente. Este țară cu potențial și cel puțin 7-8 ani cred că va fi bine. Știi că unii mai spun când pleci într-o țară: “vezi că s-a închis robinetul aici”. Ei bine aici abia s-a deschis şi eu cred că până în anul 2030 o să fie bine. Chiar dacă nu voi fi eu, sper să fie alţi români. Ţin să îi mulţumesc soţiei şi familiei pentru sprijin”, George Horea