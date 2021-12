România – Suedia, Live video ora 19:00 la CM de handbal feminin. „Ultimul bal” pentru naționala lui Adi Vasile

Meciul România – Suedia are loc luni, 13 decembrie, cu începere de la ora 19:00, în etapa a 3-a, ultima, a celei de-a doua faze a grupelor la turneul final al CM de handbal feminin, care se desfăşoară în Spania şi care se va încheia duminică, 19 decembrie.

Unde se joacă meciul România – Suedia

Întâlnirea România – Suedia se desfăşoară luni, 13 decembrie, de la ora 19:00, în Pabellon Ciutat de Castello, sala care a găzduit absolut toate jocurile „tricolorelor” la acest turneu final de CM. A fost un imens avantaj pentru naţionala noastră, pentru că sprijinul venit din tribune a fost uriaş.

Aici, în regiunea Castellon, trăieşte cea mai mare comunitate de români din Spania, în jur de 25.o00 de suflete, şi e lesne de înţeles că prezenţa echipei României a stârnit un uriaş val de interes, la meciurile noastre şi ale Spaniei fiind tribunele cele mai populate, dar numai cu spectatori care au prezentat la intrare certificatul COVID.

ADVERTISEMENT

Cine transmite la TV partida România – Suedia de la CM de handbal feminin

Partida România – Suedia se joacă luni, 13 decembrie, de la ora 19:00, în sala de 6.500 locuri „Pabellon Ciutat de Castello”, în etapa a 3-a a fazei a doua a grupelor turneului final al CM de handbal feminin şi este televizată în direct pe posturile Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Plus. O mai puteţi urmări şi intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

România a atras atenţia la acest turneu final nu prin calitatea evoluţiilor, ci prin faptul că după Spania a fost a doua naţională cu cea mai mare susţinere din partea fanilor şi fetele au recunoscut că efectiv s-au simţit ca acasă într-o asemenea atmosferă care la a fost la un pas să ne conducă spre o imensă victorie.

ADVERTISEMENT

Ce jucătoare lipsesc din confruntarea România – Suedia

Selecţionerul are o singură jucătoare din lotul deplasat la turneul final care s-a accidentat. Este vorba de de la Baia Mare, care s-a accidentat grav chiar în primul meci, cu Iran, la puţine momente după ce marcase primul ei gol sub „tricolor”. Are ruptură de ligamente şi e posibilă o absenţă de minim şase luni.

Cu siguranţă, alta ar fi fost forţa echipei României şi probabil şi rezulatele dacă ar fi fost prezente şi cele trei mari absente, în frunte cu cea mai bună handbalistă a lumii în patru rânduri, Cristina Neagu, dar şi Eliza Buceschi sau portarul Denisa Dedu reprezintă absenţe importante, mai ales la o competiţie de asemenea anvergură.

ADVERTISEMENT

Obiectivul fixat a fost locurile 9-10

Meciul cu Suedia este foarte greu. Dacă în mod frecvent Suedia era naţionala nordică în faţa căreia aveam rezultate pozitive, iată că acum situaţia s-a inversat. Deşi Suedia nu are echipe de forţă în Liga Campionilor, naţionala este în mare creştere şi egalul cu Norvegia este cea mai bună dovadă.

Pentru a atinge obiectivul stabilit la plecare, adică o clasificare pe locurile 9-10, fetele pregătite de trebuie să bată Suedia. Care, la rândul ei, dacă învinge România, şi acest lucru este foarte posibil, va merge în sferturi de finală. Noi dacă nu câştigăm, s-a terminat cu atingerea obiectivului propus.

ADVERTISEMENT

Cote la pariuri la jocul România – Suedia

Pentru casele de pariuri, naţionala României aproape că nu există. Cota la victorie a Suediei este de 1,07 faţă de 13;00 cât au „tricolorele” pentru a se impune şi a spera la atingerea ibiectivului fixat. Şi egalul are cotă uriaşă – 16,00, iar varianta şansă dublă X2 ajunge la cota de 7,00.

Din 2004 şi până acum, s-au jucat zece meciuri directe, câteva fiind şi partide amicale. Bilanţul este de cinci succese Suedia, patru România şi un egal. În 2015, într-un amical, a fost ultima victorie românească, iar într-un joc oficial în 2010, la Euro. În ultimii ani Suedia ne-a pus clar la punct la toate capitolele.