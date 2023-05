Roxana Dobrițoiu a ajuns la spital și se luptă să-și salveze cariera: ”Intervenția va fi inevitabilă”

este cunoscută pentru vocea sa puternică și atmosfera pe care o face la petreceri. Roxana Dobrițoiu este foarte solicitată, însă, din păcate pentru admiratorii ei, aceasta nu va putea să-și onoreze contractele. Cântăreața are probleme de sănătate și a fost nevoită să se interneze pentru a fi sub observația cadrelor medicale.

Nepoata lui Adi de la Vâlcea este la un pas de a se opera. Medicii au internat-o în spital

nu trece prin cea mai bună perioadă. Nepoata lui Adi de la Vâlcea are probleme de sănătate și este internată în spital. Se pare că laringele artistei este inflamat și din acest motiv a avut nevoie de intervenția medicilor.

ADVERTISEMENT

„Sunt în repaus vocal, am corzile vocale inflamate. Eu voi sta zece zile internată în spital, iar medicii se vor ocupa de mine. Apoi nu am voie să cânt şapte şi ulterior îmi voi relua activitatea. Așadar, voi sta trei săptămâni în pauză pentru a-mi reîncărca bateriile” , a spus Roxana pentru FANATIK.

Nepoata lui Adi de la Vâlcea este internată de câteva zile la Spitalul Panduri din capitală. Tratamentul pe care este nevoită să-l urmeze, spune Roxana, îi este administrat des.

ADVERTISEMENT

„Sunt pe un tratament pe bază de cortizon şi fac terapie o dată la două ore. Din acest motiv am fost internată pentru că o dată la două ore fac exerciţii cu doamna doctor. M-am internat pentru a ține situația sub control”, ne-a mai spus ea.

Nepoata lui Adi de la Vâlcea: „Am noduli pe corzile vocale de patru ani”

a declarat pentru FANATIK că are probleme cu gâtul de multă vreme și trebuie să-și facă consultații periodic. Din păcate o intervenție la nivelul laringelui va fi inevitabilă la un moment dat.

ADVERTISEMENT

„Dacă nu mă internam, riscam să ajung la operație. De trei, patru ani am noduli pe corzile vocale pe care trebuie să îi ţin sub control. Pentru a nu fi mai grav şi a putea duce evenimentele pe care le mai am în acest an a trebuit să fac această pauză.

Dacă nu făceam pauză vocală, riscam să agravez situaţia nodulilor. Nu aş fi putut să cânt tot sezonul aşa cum mi-aş fi dorit.

ADVERTISEMENT

”Intervenția va fi inevitabilă”

Din păcate, intervenția va fi inevitabilă și va trebui să mă operez la un moment dat. Momentan încerc să încetinesc procesul cât de mult pot”, spune nepoata lui Adi de la Vâlcea.

ADVERTISEMENT

Roxana Dobrițoiu este convinsă că dacă va respecta cele spuse de medici, își va relua activitatea. Cântăreața este pregătită pentru un sezon plin. Și, explică ea fanilor pe care îi are, va fi aptă să îi încânte.

„Îmi voi relua activitatea după data de 1 iunie. Am spus să anunţ public să mă cheme oamenii la evenimente de la începutul verii”, a mai spus Roxana Dobrițoiu pentru FANATIK.

Nepoata lui Adi de la Vâlcea a fost în centrul unui scandal răsunător cu Denisa Despa

Nepoata lui Adi de la Vâlcea a moștenit pasiunea pentru cântat de la unchiul său. Roxana a absolvit Liceul de Artă din Râmnicu Vâlcea, secția canto-muzică ușoară. Aceasta spune că de când era adolescentă s-a visat pe marile scene.

A făcut demersuri în această direcție și a început să cânte la petreceri locale. Ulterior, a venit la București acolo unde s-a făcut remarcată datorită vocii, dar și a mișcărilor lascive.

Roxana a încercat pe cât posibil să nu intre în scandaluri mondene. Nu i-a reușit, iar în urmă cu doi ani într-o cafenea. Cântăreața a depus atunci plângere penală împotriva dansatoarei, căreia i-a adus acuzații grave. Întâmplarea a lăsat-o fără cuvinte pe Roxana Dobrițoiu. Aceasta nu s-ar fi așteptat niciodată să fie pusă într-o astfel de situație, mai ales că ea și Denisa Despa erau prietene.