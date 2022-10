Ruptură la Dinamo! Unul dintre cei mai importanți jucători negociază rezilierea. Exclusiv

Dinamo are o serie bună de rezultate în Liga 2, acolo unde a urcat pe locul 13 după începutul foarte modest de sezon. Ovidiu Burcă este încrezător că echipa sa poate prinde play-off-ul, însă nu toate lucrurile merg bine la echipă.

Ruptură la Dinamo! Vali Lazăr îşi negociază rezilierea

Din informațiile FANATIK, Vali Lazăr, unul dintre cei mai importanți jucători de la Dinamo, își negociază rezilierea cu alb-roșii. El s-a întors în această vară la echipă, însă în urmă cu două săptămâni a intrat într-un conflict cu antrenorul Ovidiu Burcă.

FANATIK a anunțat, iar de atunci, Vali Lazăr nu a mai prins lotul lui Dinamo, nici la meciurile de campionat, dar nici la cele din Cupa României Betano.

Astfel, Vali Lazăr poartă negocieri pentru rezilierea contractului, ruptura fiind inevitabilă. Atacantul în vârstă de 33 de ani se pregătește să își încheie a treia experiență ca jucător la Dinamo, după cele din 2013-2017 și 2020.

Ovidiu Burcă, după ce l-a exclus din lot: “Atunci când interesele unui fotbalist sunt deasupra celor ale echipei, nu voi avea niciun moment de îndoială”

Ovidiu Burcă a dezvăluit motivul pentru care l-a exclus din lotul lui Dinamo pe Vali Lazăr după meciul cu Unirea Slobozia, iar fotbalistul nu a mai fost în lot de atunci:

“Atunci când interesele unui fotbalist sunt deasupra celor ale echipei, nu voi avea niciun moment de îndoială să iau niște decizii chiar dacă sunt grele pentru mine. N-am convocat un jucător cu ștate vechi și care are un istoric la Dinamo, dar nu pot să mă abat de la principiile și regulile mele despre fotbal și despre viață”, a spus Burcă.

Vali Lazăr a venit în iulie la Dinamo: “Oamenii mi-au propus un salariu, am acceptat din prima”

În luna iulie, când a revenit alături de “câini”, FANATIK în care a spus că nu a contat partea financiară și că s-a întors la Dinamo pentru a da o mână de ajutor, ca echipa să revină unde îi e locul:

“Referitor la cum am ajuns eu la Dinamo, a fost iniţiativa mea să vin să ajut. Oamenii mi-au propus un salariu, am acceptat din prima, n-a contat. Şi dacă îmi propuneau mai puţin, veneam. Am vrut să ajut.

Am 32 de ani, nu am nicio accidentare, până în ziua de azi nu am avut nici măcar o întindere, mă simt în formă fizică ok şi am zis că pot să ajut. Cred că pot juca la acest nivel”, a spus Vali Lazăr.

Vali Lazăr a bifat în acest sezon opt meciuri în tricoul lui Dinamo, şapte în campionat şi unul în Cupa României Betano. În ultimele patru meciuri, atacantul nu a fost oprit în lotul “câinilor”.