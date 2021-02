S-a realizat transferul lui Denis Haruț la FCSB! Gigi Becali a confirmat Fanatik

Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali, a anunțat că a realizat transferul lui Denis Haruț de la FCSB, confirmând informația oferită în exclusvitate de FANATIK încă de joi, 4 februarie.

FANATIK a scris că negocierile dintre Becali și Valeriu Iftime au fost finalizate, iar jucătorul va semna un contract pe cinci ani cu gruparea roș-albastră.

Patronul clubului FC Botoșani a confirmat înțelegerea și a mai precizat că Haruț și-a dat acordul să meargă la FCSB.

FCSB l-a transferat pe Denis Haruț

Patronul Gigi Becali a anunțat că a realizat transferul la FCSB al fundașului Denis Haruț, după ce a refuzat inițial oferta roș-albaștrilor din luna ianuarie, deși venise în cantonamentul de la Berceni pentru a semna contractul.

”A semnat Haruț. Gata! E fotbalistul FCSB! Am făcut totul conform regulamentului. Am respectat sută la sută regulamentul. Am plătit pentru el 661.000 de euro. Am scăzut de la 700.000 de euro”, a declarat latifundiarul din Pipera pentru prosport.ro.

La puțin timp după perfectarea transferului lui Dennis Man la Parma, afacere pentru care Gigi Becali va încasa 13 milioane de euro, patronul celor de la FCSB a declarat că vor urma și achiziții pentru formația lui Toni Petrea, iar FANATIK a aflat că a reactivat pista Haruț.

Jucătorului i-a părut rău pentru ratarea transferului la FCSB, informație pe care FANATIK a dezvăluit-o la câteva zile după ce jucătorul s-a întors în cantonamentul Botoșaniului. Gigi Becali îi propusese două contracte, așa cum a procedat și cu alți jucători, dar Haruț a refuzat să le semneze.

La momentul respectiv, fundașul echipei FC Botoșani, Denis Haruț, a fost criticat de impresarul Florin Manea că nu a acceptat transferul la FCSB, acesta considerân că doi ani în plus la contract nu era mare lucru.

Helmuth Duckadam, fostul președinte de imagine de la FCSB, considera că suma de 650.000 de euro și un procent de 20% dintr-un viitor transfer este enormă pentru un fundaș din Liga 1 și l-a criticat și el pe fotbalistul lui FC Botoșani pentru decizia inexplicabilă.

