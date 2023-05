Sărutul lui Iuda la Survivor România? Ce a făcut Krișan înainte să voteze împotriva foștilor Războinici

Gestul făcut de Andrei Krișan la Survivor România pe care telespectatorii l-ar putea compara cu sărutul lui Iuda. Fostul Războinic nu a mai ținut de cei cu care a fost în echipă și s-a întors împotriva lor în momentul Consiliului de nominalizare.

Andrei Krișan a continuat războiul cu foștii colegi de la Survivor România! Gestul neașteptat pe care l-a făcut după ce a luat colanul

Andrei Krișan a făcut un gest complet neașteptat la Pentru că după toate știa și chiar a recunoscut că este ținta foștilor colegi, a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a lua colanul de imunitate.

ADVERTISEMENT

A învins-o în ultimă instanță pe Ștefania Stănilă, a rămas cu două vieți, intrând astfel, după cu Daniel Pavel a afirmat, în istoria concursului, dar a și luat-o în brațe pe Moromete. E drept, cea care s-a dus la el a fost fosta Războinică.

Însă Andrei Krișan nu s-a arătat deloc deranjat. Din contră, i-a răspuns cu căldură la îmbrățișare și chiar i-a dat un sfat Andreei Moromete. „Tu poți! Tu nu te-ai lăsat niciodată. Oricât de jos ai fi, oricât de mult ar da oamenii în tine, niciodată nu te lași. Și tu știi mai bine cum”, i-a spus fostei colege, apoi a îmbrățișat-o încă o dată.

ADVERTISEMENT

Ce a făcut Andrei Krișan în Consiliu

Totuși, gestul pe care Andrei Krișan l-a făcut la Survivor România ar putea fi comparat de cei de acasă cu sărutul lui Iuda. Căci, imediat după, a împărțit nu una, ci două recompense cu Carmen Grebenișan și Ștefania Stănilă.

Fostul Războinic s-a apropiat mult de ex-Faimoase. Astfel că, după ce Ștefania să se plimbe cu elicopterul și apoi să mănânce și să doarmă la hotel, Krișan i-a înapoiat favoarea.

ADVERTISEMENT

Andrei le-a ales pe ele pentru a se răcori cu câte o doză rece de suc. Apoi, când în camp a venit o tavă de biscuiți cu brânză pe care el trebuia să decidă cu cine să-i împartă, nu a stat pe gânduri nici o secundă.

Punctul culminant a fost atins în Consiliu. Concurentul nu a mai ținut cont de fosta echipă. La votul individual, a nominalizat-o pe cea care i-a fost prietenă, Alexandra Porkolab. „Generatorul de scântei continuă și în această săptămână, iar acesta este votul meu”, a spus Andrei Krișan la Survivor România.

ADVERTISEMENT

Iar la votul de colan, a nominalizat tot un fost coechipier. De data asta a fost vorba de Robert Moscalu: „Nu am vrut să fiu verbal de la început, dar am început să fiu și din acest motiv am ajuns să fiu și nominalizat. O să votez ce simt. Eu nu aș permite nimănui să vorbească așa cu mine și să se comporte așa cu mine, astfel că votul meu merge către Robert”.