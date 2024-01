Scandal: doi atacanţi crescuţi la Real Madrid, propuşi lui Dinamo! Sterpu, DDB Spania: “Amatorism, i-au refuzat!” / Nicolescu: “Sunt doi copii”. Exclusiv

Dinamo pregăteşte a doua parte a campionatului cu speranţe mari. “Câinii” vor să iasă din zona retrogradării, dar achiziţiile se lasă aşteptate, până acum fiind transferaţi Darko Velkovski şi Domagoj Pavicic.

Dinamo a refuzat doi jucători crescuţi de Real Madrid: “Mi-a spus să vorbesc cu Butragueno”

FANATIK a aflat că Real Madrid Castilla le-a propus celor de la Dinamo doi jucători: Andres Garcia şi Samu Exposito, doi jucători de atac în vârstă de 19 şi 20 de ani. Oficialii “câinilor” au considerat că cei doi tineri jucători nu pot ajuta Dinamo în acest moment, având prea puţină experienţă la seniori.

Colaboarea dintre cele două cluburi a fost intermediată de Dragoş Sterpu, fost președinte DDB Spania, care are conexiuni la Real Madrid. FANATIK l-a contactat pe Sterpu, care a acuzat conducerea lui Dinamo că refuză jucători de perspectivă.

Fostul președinte DDB Spania susţine că are o legătură de prietenie cu directorul de socios de la Real Madrid şi îl cunoaşte pe Emilio Butragueno, director al relaţiilor internaţionale de la Real Madrid, care s-a arătat dispus să ajute Dinamo cu jucători de la academie:

“Eu aparţin unei organizaţii de vânătoare unde directorul de socios de la Real Madrid este coleg cu mine. Îi povesteam de Dinamo, cum eram acum doi ani de zile.

La începutul lunii decembrie am avut o partidă de vânătoare. Şi m-a întrebat Francisco, că aşa îl cheamă, de Dinamo, că ştie că sunt nebun cu echipa. I-am explicat că am căzut, că am fost în Liga a II-a, că avem nevoie de jucători.

Şi el mi-a spus să vorbesc cu Butragueno (n.r. Emilio Butragueno). I-am spus că mi-e şi ruşine să mai vorbesc după ce a . Şi a insistat, mi-a spus să vorbesc cu el, dar am zis că iar mă bag ‘că zice Sterpu, face Sterpu’. Şi mi-a propus să vorbesc cu preşedintele de la Dinamo, să vedem dacă acceptă”, a povestit Sterpu pentru FANATIK.

“Am vorbit cu Andrei Nicolescu, a zis ‘da’, mi-a trimis o scrisoare prin care solicită jucători de la Real Madrid Castilla”

Fostul președinte DDB Spania a luat legătura cu , care şi-a dat acordul pentru aceste negocieri şi chiar a trimis o scrisoare în care susţine că un parteneriat ar fi în beneficiul ambelor părţi:

“Am vorbit cu Andrei Nicolescu, a zis ‘da’, mi-a trimis o scrisoare prin care solicită jucători de la Real Madrid Castilla, am vorbit cu Butragueno, am coborât la următorul nivel şi am vorbit cu Manu Fernandez, care este directorul general al Academiei Real Madrid.

Ştia ce jucători avem nevoie, atacanţi. Mi-a spus că îmi poate da doar doi jucători. Este vorba de Samu Exposito şi Andres Garcia, jucători de atac de la Real Madrid Castilla. Au 20 de ani şi 19 ani. Am vorbit cu Manu Fernandez, mi-au spus care sunt impresarii, am luat legătura cu ei.

“Salariul ar fi fost suportat de Real pentru că era şi în interesul lor să joace”

Au fost încântaţi. Să vorbim cu copiii, să vedem ce spun. Ei erau încântaţi, pentru că era complicat să joace la echipa a doua de la Real. Mai vin de la prima echipă, vin tinerii pe care Realul îi cumpără. La început era vorba de un împrumut pe 6 luni, tot am discutat cu impresarii şi până la urmă au spus că îi lasă un an şi jumătate, chiar dacă retrogradăm.

Cheltuielile ar fi fost suportate de Real Madrid. Dinamo ar fi avut cheltuieli de cazare şi transport. Salariul ar fi fost suportat de Real pentru că era şi în interesul lor să joace. Copiii erau încântaţi de prespectiva de a evolua în prima ligă”, a declarat Sterpu.

“Nicolescu mi-a spus «Aici nu e trial»”

Andrei Nicolescu i-a transmis lui Dragoş Sterpu că Dinamo caută jucători cu un CV important şi, potrivit fostului lider DDB Spania, nu a vrut să îi ia în cantonament pe Andres Garcia şi Samu Exposito:

Înainte să plece Dinamo în cantonament, l-am sunat pe Andrei (n.r. Nicolescu), aveam şi acordul celor de la Real Madrid, să îi ia pe cei doi în cantonament, să se pregătească cu echipa la turci. Aveam acordul clubului. Prima reacţie a lui Nicolescu a fost că «aici nu e trial».

I-am spus că am vorbit cu agenţii, jucătorii vor să plece şi noi acum îi refuzăm. La care el îmi spune «Cine i-a refuzat?» I-am spus că el. El zicea să o mai amânăm şi să vedem în vară. I-am zis că e târziu, mai ales că acum miercuri, impresarii lor se întâlnesc cu jucătorii.

“În ultima discuţie pe care am avut-o cu Nicolescu, mi-a spus că vrea jucători cu CV-uri”

Ei au simţit gustul că pot pleca, au avut portiţa asta şi acum s-a închis. Mi-a explicat (n.r. Nicolescu), faptul că nu e o situaţie normală şi nu ştiu ce. În primul rând îţi vin nişte copii educaţi de 10 ani în fotbalul uriaş. Andres Garcia a jucat în naţionalele de juniori ale Spaniei.

Dacă un jucător care ţi-a jucat de la U-15 până la U-18 nu e fotbalist… atunci nu ştiu care mai e. În ultima discuţie pe care am avut-o cu Nicolescu, mi-a spus că vrea jucători cu CV-uri. La 19 ani, jucătorii nu au CV-uri. Dar au jucat pe la Real Madrid şi pe la reprezentativele Spaniei”, a povestit Dragoş Sterpu pentru FANATIK.

Andrei Nicolescu: “Este foarte greu ca ei să poată să vină aici şi să joace cu presiunea pe care o avem la Dinamo”

FANATIK l-a contactat pe Andrei Nicolescu. Administratorul special de la Dinamo a declarat că a luat legătura cu agenţii jucătorilor şi au decis că Garcia şi Exposito ar putea să se impună foarte greu la Dinamo, în condiţiile în care evoluează încă la nivel de juniori.

“Este adevărat că am semnat o scrisoare şi ne dorim o colaborare cu Real Madrid Castilla. Am avut discuţii pe două propuneri ale unor jucători care încă evoluează la nivel de juniori. N-au apucat să joace decât un meci la nivel de seniori.

Este vorba despre cei doi de care spuneţi (n.r. Samu Exposito şi Andres Garcia). Am vorbit cu agenţii lor care au fost de acord că la momentul acesta este foarte greu ca ei să poată să vină aici şi să se impună, să prindă meciuri şi să joace cu presiunea pe care o avem la Dinamo.

Cea mai bună situaţie în care putem colabora este din vară, când va fi o altă situaţie şi ne vom permite să avem jucători de acolo. Colaborarea a rămas deschisă, avem o colaborare bună cu agenţii jucătorilor.

Nu am refuzat nimic. Părţile au agreat de comun acord că nu este momentul ca acei jucători să vină aici. În iarnă nu este momentul şi în vară vom relua oricum discuţia pentru a pune bazele acestei colaborări”, a explicat Andrei Nicolescu pentru FANATIK.

“Important este că am deschis o colaborare şi vedem ce vom reuşi în viitor”

Oficialul “câinilor” a declarat că această punte de colaborare cu Real Madrid Castilla rămâne deschisă şi în vară este posibil ca la Dinamo să vină tineri jucători din Spania:

“Domnul Dragoş Sterpu, printr-un cunoscut care este la Real Madrid a avut acces la această filieră. Am dat scrisoare oficială, am primit un răspuns. Mai multe nu pot să vă spun.

Important este că am deschis o colaborare şi vedem ce vom reuşi în viitor. Nu este momentul pentru cei doi copii să vină acum. Agentul ne-a transmis că dacă are alte soluţii din zona Madrid, Getafe, îmi va spune.

Cu siguranţă vom relua discuţia de colaborare mai spre vară. Cei doi jucători au fost singurii propuşi iniţial, am analizat situaţia şi, împreună cu agenţii lor, am decis că nu este momentul să vină la Dinamo”, a spus Nicolescu pentru publicaţia noastră.

Cine sunt Andres Garcia şi Samu Exposito?

Andres Garcia este un atacant în vârstă de 20 de ani de la Academia Real Madrid. El a fost adus în anul 2022 de la juniorii Valenciei. În Spania, atacantul a evoluat la nivelul ligii a 4-a, Segunda Federacion.

Samuel Expósito Polo este un mijlocaş ofensiv în vârstă de 19 ani, transferat de Real Madrid Castilla de la echipa U-19 a celor de la Cadiz. La fel ca şi Andres Garcia, Exposito a evoluat tot în Segunda Federacion.

2 transferuri a bifat Dinamo în această iarnă (Darko Velkovski şi Domagoj Pavicic)

7.600.000 de euro valorează lotul lui Dinamo