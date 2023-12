Scandal la finalul meciului U Craiova – Farul 4-0. Interviul lui Enes Sali, întrerupt de ofițerul de presă

”Marinarii” au suferit o și au încheiat grupa din Cupa României Betano pe ultimul loc, fără punct și fără gol marcat. Fără șanse de calificare înaintea jocului, Gică Hagi a decis să folosească jucători pe care a mizat mai puțin în acest sezon.

Scandal în timpul interviului lui Enes Sali după U Craiova – Farul 4-0

După încheierea partidei U Craiova – Farul 4-0, din ultima etapă a fazei grupelor Cupei României Betano, în timp ce Enes Sali se afla la flash interviu, între jurnalistul Digi Sport Marian Codirlă și ofițerul de presă al constănțenilor a izbucnit un scandal.

Jurnalistul a ținut să-l întrebe pe tânărul jucător al ”marinarilor” despre , care a fost anunțat oficial de conducerea Farului, dar ofițerul de presă a intervenit imediat și .

Reporterul și reprezentantul Farului au purtat un scurt dialog în contradictoriu, în timp ce Enes Sali a privit nedumerit întreaga scenă. ”Te rog frumos, vorbim de meci”, a fost cererea ofițerului de presă al constănțenilor.

”Vrei să vii la microfon? Am pus o întrebare. Eu întreb, el răspunde dacă vrea sau nu”, i-a replicat jurnalistul înainte de a continua interviul pe care îl începuse cu Enes Sali, după eșecul de la Craiova.

Hagi, realist după eșecul de la Craiova

Gică Hagi nu s-a arătat prea afectat de înfrângerea la scor pe care a suferit-o Farul pe terenul Universității Craiova, fiind conștient de riscul pe care și l-a asumat atunci când a băgat rezervele în teren.

”Ăștia suntem, ăștia vom fi. Trebuie să dăm oportunități, asta facem, producem jucători. Azi n-a existat presiune, trebuia să îi bag. Avem foarte multe accidentări în lot, iar înainte de meci s-au accidentat alți doi, n-au putut să joace.

Am încercat să facem o echipă, dar asta nu înseamnă că nu le-am spus că e un test important pentru ei. Cred c-au învățat foarte multe acești copii. Am început meciul foarte bine, am fost acolo 30 de minute, cât am putut. După, s-a văzut clar că ei erau mai bine pregătiți fizic, sunt jucători de primul eșalon. A fost un test dur, dar cred c-au învățat din această experiență.

Cât mintea și picioarele au fost limpede, s-a putut. Dar era normal ca adversarii să aibă controlul jocului. Mi-am asumat acest risc la începutul meciului. Indiferent de format, e Cupa României. Dar când nu mai ai șanse… Am lăsat acasă jucători accidentați sau care au jucat foarte mult”, a declarat Hagi.