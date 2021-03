Scandal monstru la Poli Iași! Adrian Ambrosie îi răspunde dur președintelui Ciprian Paraschiv: „Top 3 minciunică! Nu mai sta agățat ca păduchele de păr!”

Situația la Politehnica Iași continuă să fie foarte tensionată. Adrian Ambrorie, vicepreședintele Consiliului Director, îi cere demisia președintelui Ciprian Paraschiv, considerându-l principalul vinovat de situația dezastruoasă în care a ajuns echipa.

Săptămâna trecută, din cauza rezultatelor foarte proaste ale echiepi, președintele Ciprian Paraschiv a fost tras pe linie moartă și sancționat cu 10% din salariu pe timp de 3 luni, iar antrenorul Andrei Cristea a fost demis.

Paraschiv a încercat să intre în concediu fără plată, dar cererea i-a fost respinsă de Consiliul Director al clubului Politehnica Iași, ceea ce a stârnit mânia lui Paraschiv, care a lansat o serie de acuze dure la adresa membrilor Consiliului.

Adrian Ambrosie îi răspunde dur președintelui Ciprian Paraschiv: „Top 3 minciunică! Nu a avut nicio contribuție la obținerea licenței”

Acuzele lui Paraschiv nu au rămas fără răspuns, iar replica a venit din partea lui Adrian Ambrosie, vicepreședintele Consiliului Director și fost președinte al clubului până la numirea lui Paraschiv în funcție. Ambrosie îl consideră pe actualul președinte principalul responsabil de situația dezastruoasă în care se află echipa, îi cere să-și asume eșecul și îl numește „Top 3 minciunică”.

„Precizări la precizările cumetrilor Top 3 minciunică

Am tăcut până acum sperând în revenirea echipei. Lăsând să fiu „vinovatul de serviciu”, am sperat ca în acest fel echipa va avea liniște pentru evitarea dezastrului. Am puterea de a ierta, așa cum și noi suntem păcătoși iertati de Bunul Creator, Dumnezeu. Acum însă, când e ultima șansă de a mai salva echipa de la dezastrul în care a fost adusă de cei doi cumetri, am ales să vorbesc și să fac un ultim apel la conștiința, etica și rațiunea acelora care mai iubesc Politehnica și mai au puterea de a discerne adevăratele probleme cu care se confruntă această echipa. Și să facem orice este omenește posibil pentru a o salva!

Îmi cer scuze suporterilor pentru că în iarna anului trecut, când urmau alegerile locale, am acceptat sa fac un pas în lateral ca să vină un nou președinte executiv, care promitea sa facă la echipă mai mult decât reușisem eu, împreună cu Consiliul Director: egalarea celei mai bune performanțe fotbalistice a orașului, locul 6 in Liga 1 și de a scoate bani din piatra seacă pentru a lua licența, fără a fi susținuți ca în anii fostului sau actualului președinte de către Consiliul Local Iași, ci din propriul management. Așa am muncit fără să facem din asta subiecte de presă sau postări pe conturi personale din social media, aducând toți membrii din CD bani de acasă, sau, de exemplu în 2020, domnul Antohi girând cu apartamentul său un împrumut de 50.000 euro pentru obținerea licenței. Actualul președinte a făcut, după cum bine știți, subiect de presă despre obținerea licenței, la care nu a avut o mare contribuție.

Observ cu durere că se încearcă, ca de multe ori în politică, să se mute atenția de la adevăratele probleme ale echipei, create de cei care ar trebui să-și asume managementul, spre alte persoane sau subiecte, sperând ca în acest fel vor fi găsiți alții vinovați de eșecul în care au adus clubul.

Adrian Ambrosie despre Ciprian Paraschiv: „A crescut nejustificat datoriile la bugetul de stat”

De la început am crezut că experiența de la Federatie a celui care s-a supranumit Top 3 manager din România va fi mai utilă în aducerea sponsorilor, în promovarea jucătorilor din propria Academie (doar FRF a impus regula cu 2 jucatori U21 in echipa de start din Liga 1, nu?), în relația cu presa, cu autoritățile locale, pentru a construi un nou stadion și nu în ultimul rând în relația cu celelalte cluburi și instituții implicate în fotbalul românesc.

Dar, rând pe rând, toate acestea s-au dovedit a fi „promisiuni electorale” din partea celui ce urma să ducă echipa în cea mai întunecată zona a existenței ei din ultimii ani, pe ultimul loc în Liga 1.

Prima promisiune a fost trâmbițata aducere a 200.000€, de la un sponsor, în ziarul unde scrie cumătrul. Stupoare! Deși ordinul de plata era semnat și depus la banca am așteptat mult și bine să intre banii în cont care, de fapt, așa cum am văzut în contract, erau 200 k lei, nu de euro!!! Apoi s-au invocat fel de fel de motive legate de Covid și altele…și nu au au mai fost nici aceștia….

S-a promis că se va face un audit care să arate situația clubului. Conform situației financiare prezentată domnului primar și actualului președinte, la 27 Ianuarie 2020, datoriile pe care le avea clubul erau în jur de 800.000 de euro, fapt confirmat prin semnătură de directorul economic al clubului. Acum auzim de sume de 2 milioane de euro datorii. Dezinformare! Mai mult, din bilanțul pe 2020, care este public, se poate observa cu ușurintă că datoriile au crescut nejustificat la bugetul de stat, TVA, într-un an pandemic, în care nu s-au făcut cheltuieli din cauză că s-a anulat campionatul, nu a fost cantonament, două luni a fost șomaj tehnic, echipele de junior nu au mai participat în campionate și a fost o infuzie de capital din partea Consiliului Local Iasi, de aproape 1.000.000 eur.

Cumătrul Pinochio spunea că Top 3 minciunică a găsit datorii la un cantonament de 50.000 de euro! Nimic mai fals! Așa cum a fost toată activitatea și comunicarea sa de până acum. Factura emisă de agenția cu care am încheiat cantonamentul din Antalya 2020 a fost de aproximativ 26.000€ din care plătisem 15.000 euro. Întrebarea este de ce este mințit domnul Cristi Niaze (cu care echipa și oameni importanți din România colaborează, cum ar fi Mircea Lucescu, Hagi, Pancu) și de peste 1 an de zile nu i-a plătit suma datorată pentru serviciile efectuate? După aceste țepe trase, va mai avea clubul credibilitate pentru cantonamente pe datorie? Sau va păți ca alte echipe din Liga 1 care au fost scoase sau sechestrate prin hotelurile din Turcia până plăteau datoriile? Minciunile și trădările au devenit aerul respirat de cei 2 cumătri.

„În loc să apere interesele Politehnicii, a ales să trădeze cluburile pe care le reprezintă în Comitetul Executiv”

Seara îl reafirma pe Mircea Rednic în funcția de antrenor principal, iar acesta s-a întâlnit cu stafful să facă programul echipei care se reunea a doua zi. Însă, cu o oră înainte de antrenament, l-a anunțat pe Rednic că nu mai este antrenorul echipei! Motivul? Nu își permite salariul din contract. Rednic a vrut să își reducă salariul, dar alt antrenor era deja la stadion! Și a făcut acest lucru fără să se consulte cu nici unul din membrii Consiliului Director, ba chiar l-a pus într-o situație jenantă pe Dl. Antohi care a fost întrebat de presă de aducerea lui Pancu, acesta neștiind absolut nimic despre faptul că fusese numit antrenor principal în locul lui Rednic! S-a folosit de banii lui Rednic când a avut nevoie și apoi l-a îndepărtat pentru că nu putea sa îl controleze!

Suntem în cea mai proastă relație cu Liga Profesionistă de Fotbal pentru că Top 3 minciunică a transferat războaiele altora în războaiele clubului și în loc să apere interesele Politehnicii a ales să trădeze cluburile pe care le reprezintă la CEX pentru a face jocurile celor care l-au susținut să intre în CEX. A stricat relația cu Universitatea Craiova mințindu-i că nu va juca Mihalache în meciul retur și nu s-a ținut de cuvânt, spunându-le că ”așa e viața!” Așa e viața. Însă uneori viața îți întoarce favorurile!

În ultimii ani am reușit să vindem jucători din Academie pentru că i-am promovat la prima echipă. De ce a ajuns Academia de râsul țării nereușind să ia punctele necesare pentru a fi înscrisă în Campionatul Elitelor? Sau a fost premeditată această situație pentru a nu se cheltui bani, așa cum se aude în oraș?

De ce s-au făcut videoclipuri de promovare cu antrenori anuntați la echipa Poli 2, și care nu erau de la Academie, deși meritau și unii dintre ei această șansă, apoi nimeni nu și-a asumat decizia să înscrie echipa în Liga a 4-a sau în Liga a 3-a când am fost invitați? Unde este viziunea? Unde este dorința de a crește juniorii din pepiniera proprie? De ce folosim expresia „Ieșeni pentru Poli” când aducem jucători de la alte echipe și îi ținem pe salar și cazare ca să joace 1-2 minute, când ai votat o regulă U21 în care nu crezi? Ba mai mult, îi dai la comisie pentru a fi suspendați pe 2 dintre cei mai promițători juniori pentru că au refuzat umilința la care au fost supuși? De ce atât de mulți străini aduși la echipa? De fapt așa au ajuns unii la echipa, transferați direct din Vama Veche.

Lipsa de etică, onoare și caracter s-a văzut în multe alte decizii și articole OM-enoase publicate, și mai ales că în dezastrul care a urmat alții erau vinovați mai puțin Top 3 minciunică. Clubul a fost preluat de acesta când Politehnica era pe locul 9, după ce fusese în play-offul competiției și participase în preliminariile Europa League. Așa este când toate funcțiile obținute sunt pe considerente politice și nu pe rezultate.

„Top 3 minciunică a pus interesele personale mai presus de interesele echipei”

Judecați stimați cititori dacă este posibil undeva în lumea acesta să accepți să fii martor principal la un proces intentat de un membru fondator al clubului care te-a angajat? Cum să depui mărturie împotriva propriului angajator? Împotriva celui care îți este superior? Șef?

Cumătria poartă fesul… și interesul! Nu mai este OM-enie!

Cred ca cele mai penibile situații în care poate ajunge un președinte de club este să ceară jucătorilor, pe care i-a tratat fără respect și onoare, să joace meciul pentru el! Cum poate fi catalogat acest om care le-a cerut jucătorilor să joace, la meciul pierdut la FC Argeș, pentru el ca președinte? El este clubul? Este orașul? Este el Guru? De ce nu a simțit cu jucătorii trimiși în șomaj tehnic și să ia același salar ca și ei pe perioada stării de urgentă, ca toți angajații clubului? De ce a luat primă de rămânere în Liga 1?

În concluzie, Top 3 minciunică a pus interesele personale mai presus de interesele echipei. A spus ca a lăsat Federația și s-a sacrificat pentru echipă. Atunci cum explică faptul că ne-a mințit cu salariul pe care îl avea la FRF? De 3 ori mai mic, iar acum are un salariu aproape dublu față de președintele Burleanu care și-a făcut public salariul de 4000€? Sau poate câștiga bani ”altfel” la Federație? Așa cum a spus tuturor că el a rezolvat menținerea echipei anul trecut în Liga 1? Să înțelegem deci că a fost un act de corupție la nivelul deciziei FRF? De ce nu s-a ocupat postul sau lăsat vacant de la FRF? Era neesențial? L-au păstrat pentru „fiul rătăcitor, care se va întoarce la Federatie?” Eu personal nu cred aceste lucruri, cunoscându-i pe cei de acolo și mai ales pe Răzvan Burleanu.

Ultima găselniță de a muta atenția de pe dezastrul în care a fost adusă echipa de Top 3 minciunică și să îl mute pe alte mere otrăvite, a fost să anunțe ”ce complot, ce tare a fost săpat din interior și ce echipă dorea el sa facă la Iași”! Dar nu a fost lăsat. S-a stins nocturna. S-a răcit apa. A venit frigul. Și unii arbitri. De cine ai fost sabotat domnule Top 3 minciunică? De propriul management. De rezultatele dezastruoase obținute. Ai sacrificat oameni, jucători simbol al Iașiului din dorința de a-ți salva propria imagine în loc să salvezi echipa. Ai crezut în propriile minciuni.

„Dacă ești bărbat, asumă-ți responsabilitatea rezultatelor până la finalul campionatului sau ieși de tot și lasă-i pe alții mai capabili. Nu sta agățat ca păduchele de păr”

Top 3 a venit pe un cal mare alb și a cerut să conducă singur și l-am lăsat. A spus că nu are nevoie de Consiliul Director pentru că este susținut de Primărie și CJ. A dat cumătrului toate informațiile confidențiale din club și acum îi acuză pe alții. Și mai și plânge.

Când copilul plânge atat de tare, îi schimbi pampersul sau îi dai suzeta. Domnul Top 3 minciunică a ales cea mai lașă cale – fuga de asumarea responsabilității – cerând 3 luni de concediu fără plata, din nou ca să atragă atenția asupra lui, ce sacrificiu face el! Să dea vina pe alții la final. Să revină triumfător. Dacă ești bărbat asumă-ți responsabilitatea rezultatelor până la finalul campionatului sau ieși de tot și lasă-i pe alții mai capabili. Nu sta agățat ca păduchele de păr! Nu deveni Sabo 2.

În final, as vrea să fiu bine înțeles. Iubesc Iașiul, echipa și voi lupta ca să nu fie desființată așa cum își doresc unii. Nu am nimic cu cetățeanul CP din buletin, ci cu rezultatele dezastruoase ale managementului acestui președinte executiv, pe care l-am angajat să apere interesele clubului, nu propria imagine și ne-am dorit să facă suporterii echipei fericiți de fotbalul performant pe care doresc sa îl vadă la Iași și care, din păcate, tot oamenii politici, ca și acest Top 3 minciunică, refuză sa îi lase pe stadion…”, este răspunsul dur pe care Adrian Ambrosie i l-a dat lui Ciprian Paraschiv.