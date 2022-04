Schimb dur de replici între Macron și Le Pen pe tema relației cu Putin. Cum explică politiciana de extremă dreapta creditul luat din Rusia

Confruntarea televizată dintre Emmanuel Macron și Marine Le Pen, prima emisiune electorală la care președintele în exercițiu a decis să participe, după refuzul anterior , a adus în prim-plan viziunile celor doi despre Uniunea Europeană, economia Franței și războiul din Ucraina.

Macron și Le Pen, atacuri dure în legătură cu Rusia

Candidata de extremă dreapta a salutat pozițiile lui Emmanuel Macron față de Rusia și eforturile sale care „merită să fie susținute”. Dar Macron a replicat spunând că pozițiile exprimate de „nu corespund cu cele pe care parlamentarii acesteia le apără”.

Apoi președintele Macron a acuzat-o pe contracandidata sa că depinde de Moscova și că acest lucru este dovedit de creditul pe care Le Pen l-a luat de la o bancă din Rusia și pe care nu l-a returnat. „Vorbiți despre bancherul dumneavoastră atunci când vorbiți despre Rusia, aceasta e problema, doamnă Le Pen (…). Interesele dumneavoastră sunt legate de interesele puterii din Rusia”, a spus Macron.

Marine Le Pen a replicat spunând că a fost nevoită să contracteze acest împrumut de la First Czech Russian Bank din cauza discriminării la care partidul său, numit pe atunci Frontul Național (în prezent „Rassemblement National”), a fost supus de sistemul bancar din Franța. Ea a luat, în 2014, în numele formațiunii sale, un credit de peste 9 milioane de euro, dar spune că nu este adevărată afirmația lui Macron, că nu a returnat acest credit, întrucât partidul său plătește în fiecare lună ratele pentru acest împrumut. „Sunt o femeie perfect liberă”, a spus candidata, pentru a încheia subiectul creditului din Rusia.

La rândul ei, Marine Le Pen l-a atacat pe președintele în funcție că a fost extrem de prietenos cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, chiar și după ce acesta a decis anexarea Peninsulei Crimeea, în 2014, precum și susținerea republicilor separatiste din estul Ucrainei, Donețk și Lugansk. replicat ea, atacând și întâlnirile dintre Macron și Putin. „În 2017, l-ați primit pe domnul Putin la Brégançon și ați spus exact ce spun eu”, a spus Le Pen. Ea a adăugat că, în anul 2014, a susținut libertatea și independența Ucrainei, și a adus în sprijinul acestei afirmații o postare pe Twitter de atunci.

Relația cu UE și economia Franței

Cei doi s-au înfruntat și cu privire la relația cu Uniunea Europeană. Macron a spus că își dorește păstrarea UE în actuala formă, cu parteneriatul franco-german ca motor al uniunii. El a spus că a avut o relație bună cu Angela Merkel, fostul cancelar al Germaniei, și la fel va avea și cu actualul șef al executivului de la Berlin, Olaf Scholz.

Marine Le Pen a spus că își dorește ca Europa să fie una a „națiunilor”, întrucât nu există un „popor european”. Ea a adăugat că nu este de acord cu unele politici ale Uniunii Europene, printre care cele care vizează agricultura, și care îi defavorizează pe fermierii francezi.

Dezbaterea celor doi s-a concentrat însă, mai ales în prima parte, pe problemele legate de politica internă și de economia Franței, de crizele prin care trece lumea în ultimii ani și despre scumpiri și inflație. „Am trecut printr-o perioadă grea, cu crize fără precedent și o pandemie cum nu am mai avut din secolul trecut, și întoarcerea războiului în Europa. Am reușit să trec Franța prin aceste crize și cred că am făcut-o bine, și o voi face în continuare dacă voi fi ales. (…) Cred că Franța va fi mai puternică dacă știe să folosească în folosul ei ecologia”, a spus Macron.

Iar Marine Le Pen a replicat: „Sunt obligată să fiu purtătoarea de cuvânt a francezilor care nu mai reușesc să ajungă cu bine la sfârșit de lună cu banii, deci puterea de cumpărare a scăzut, iar combustibilii s-au scumpit, pentru că ați pus taxe pe emisiile de carbon”.

Înaintea scrutinului decisiv de joi, îl dau câștigător pe președintele în funcție, cu circa 54% dintre sufragii, dar analiștii atrag atenția că bătălia electorală nu este încă tranșată.