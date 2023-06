Se caută vinovații după ce Dinamo a retrogradat-o pe FC Argeș din SuperLiga: ”Să nu-i mai văd în vestiarul ăsta”. Ce reacție a avut Bogdan Vintilă

Piteștenii , dar nu a fost de ajuns pentru a întoarce eșecul drastic din tur. Elevii lui Bogdan Vintilă au avut 4-1 în startul reprizei secunde, însă eliminarea lui Andreas Calcan le-a spulberat speranțele revenirii.

Cine sunt vinovații de serviciu pentru retrogradarea celor de la FC Argeș

La finalul partidei de la Mioveni care a consemnat retrogradarea lui FC Argeș din SuperLiga, jucătorii au căutat vinovații pentru această contraperformanță și au făcut acuze dure, ceea ce .

ADVERTISEMENT

”Am lacrimi în ochi, am plecat de la Steaua (n.r. – FCSB), nu am vrut să stau acolo pentru bani. Am venit acasă, sunt din Pitești. Mă doare, dar nu poți să joci în șapte la fiecare meci! Lipsă de valoare, nu la toți, dar analizați-i!

Degeaba ai 6-7 jucători buni într-un lot de 20. Degeaba! Te prinzi la un moment dat. Am încercat să vorbim, dar când în echipă joacă doar trei români… Nu au jucat că nu au vrut! Doar Meza Colli și Șerban au avut probleme.

CLIPUL ZILEI LA FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

Să nu-i mai văd în vestiarul ăsta! Asta e, o luăm de la capăt, FC Argeș nu va muri. E greu, dar FC Argeș va reveni. Nu-mi doresc să plec, am o vârstă, nu știi ce-ți rezervă viața, dar prioritar e clubul ăsta”, a declarat cu lacrimi în ochi portarul Cătălin Straton.

Demiterea lui Prepeliță, momentul cheie care a dus la finalul trist

Deși la începutul intervenției a încercat să rămână calm, fundașul Costinel Tofan a răbufnit pe finalul intervenției și a mărturisit că momentul cheie care a dus la această contraperformanță a fost îndepărtarea antrenorului Andrei Prepeliță.

ADVERTISEMENT

”Am luat șase goluri în tur. Știam că este greu, dar în seara asta am demonstrat că am tras cât am putut. Sunt foarte supărat. Am muncit aici șase ani. Am dat tot ce am avut mai bun, am fost cu sufletul aici. Îmi e rușine să ies pe stradă, sunt piteștean.

Nu am putut să facem nimic, dar am luptat. Știam că dacă punem presiune, ei vor cădea psihic. Ar fi ușor să dau vina în stânga și în dreapta, dar trebuie să mergem mai departe. Nu vreau să dau în colegii mei, dar mulți nu au mai crezut din ultima etapa din campionat.

ADVERTISEMENT

Totul s-a rupt după plecarea lui Prepeliță, el ne ținea uniți. Nu vreau să dau în ceilalți antrenori care au fost aici. Sper să revenim acolo unde ne este locul și să nu mai facem greșelile care s-au făcut”, a spus Tofan.

ADVERTISEMENT

Vintilă, pregătit să înceapă reconstrucția

Antrenorul Bogdan Vintilă este conștient de faptul că această retrogradare va fi trecută în CV-ul său, însă a ținut să precizeze că atunci când a venit la FC Argeș nu erau mulți care mai credeau că echipa ar putea să ajungă măcar la baraj.

”Am terminat un an dificil, pe care ni-l doream altfel. Am făcut ce a depins de mine ca să redresez situația. Când am ajuns, multă lume nu spera că vom ajunge aici. E un moment dificil, dar consider că am pierdut pe mâna noastră.

Trebuie să facem o analiză, o evaluare a lotului și să vedem cine mai rămâne. Trebuie să tragem linie și să începem reconstrucția. Așa au făcut și nemții după ce au pierdut cu 1-5 împotriva României și au făcut o echipă puternică.

Trebuie să ne ștergem de praf și să mergem mai departe. Nu pot să dau procente, cât la sută sunt vinovat. Eu am fost aici când echipa a retrogradat, dar, repet, am făcut tot ce a depins de mine. Vreau să uit cat mai repede acest campionat”, a afirmat Vintilă.