Se naşte o nouă forţă în handbalul românesc: “Vrem să câştigăm Liga Campionilor în doi-trei ani!”. Interviu exclusiv

Noul sezon al Ligii Florilor se anunţă unul dintre cele mai disputate din istorie. Nu mai puţin de 7 echipe se bat la titlu în întrecerea care adună la start cele mai multe campioane mondiale, olimpice şi europene din istoria României.

Se naşte o nouă forţă în handbalul românesc! Rapid are planuri mari după achiziţiile din vară

Rapid Bucureşti este una dintre candidatele la titlu în acest sezon după o campanie de achiziţii masivă. Echipa este antrenată de Carlos Viver, selecţionerul Spaniei, şi ambiţiile giuleştenilor sunt mari în următorii ani.

Gabriela Perianu, , Sorina Tîrcă, Alicia Fraga Fernandez, Marta Lopez, Diana Ciucă şi revenirea în activitate a Oanei Manea sunt câteva dintre loviturile date de Rapid în vară.

Perianu s-a accidentat grav! Denisa Dedu şi-a luat pauză un an pentru că va deveni mamă

Nu toate au mers ca pe roate pentru Rapid şi planurile giuleştenilor au fost date peste cap. Gabriela Perianu s-a accidentat grav şi va lipsi o perioadă lungă de timp, iar Albertina Kassoma, o piesă importantă din echipă, nu a mai fost lăsată de oficialii handbalului din Angola să revină la echipă. Denisa Dedu nu va juca nici ea în acest sezon, fiind însărcinată.

, managerul secţiei de handbal de la Rapid, a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit noul sezon din Liga Naţională, transferuri şi planuri pe termen lung, spunând că Rapid îşi propune în doi-trei ani să câştige Liga Campionilor.

“Vrem neapărat să accedem într-o cupă europeană”

Cu ce planuri abordaţi noul sezon din Liga Naţională?

– Ne dorim ca la finalul sezonului să încheiem în primele 5 echipe şi vrem neapărat să accedem într-o cupă europeană. În Cupa României, ne dorim să mergem în Final Four.

Vă gândiţi şi la titlu? Sunteţi una dintre candidate…

– Cred că este mult spus anul acesta candidată la titlu. Le luăm uşor, pas cu pas. Dacă va fi cazul, nu ne vom da la o parte. Asta e clar.

“Sunt trei piese foarte importante pe care le-am pierdut înainte de sezon”

De achiziţii sunteţi mulţumit?

– Îmi pare rău că între timp Bebe Perianu s-a accidentat, iar Albertina Kassoma nu a mai fost lăsată de cei care conduc handbalul din Angola să vină să îşi respecte contractul. Mă bucur pentru Denisa că va fi mamă pentru că va fi un sentiment minunat. O aşteptăm să revină sezonul viitor. Sunt trei piese foarte importante pe care le-am pierdut înainte de sezon.

Cu Denisa Dedu aţi reuşit să vă mişcaţi rapid, dar a intervenit problema cu Elena Voicu…

– Da, mă bucur că Elena a acceptat oferta noastră şi a venit. Dar după primele săptămâni de pregătire şi-a dat seama că problemele ei mai vechi nu o lasă să îşi continue activitatea. A spus că vrea să ia o pauză.

“Cred că este cel mai puternic campionat din Europa şi se anunţă cel mai tare sezon din ultimii 20 de ani”

V-aţi orientat spre Diana Ciucă…

– Da, ne-am reorientat spre Diana Ciucă, ea reuşind să facă meciuri bune în pregătiri.

În noul sezon vor fi cele mai multe campioane mondiale, olimpice şi europene În Liga Naţională. Cum vedeţi noul sezon?

– Cred că este cel mai puternic campionat din Europa şi se anunţă cel mai tare sezon din ultimii 20 de ani.

“M-au determinat suporterii să vin, vă spun sincer. Pasiunea lor, nebunia lor”

Există o mare controversă privind bugetele echipelor. În handbal există doar bani publici. Dumneavoastră cum vă situaţi în această controversă: bani publici vs. bani privaţi în sport?

– Legea sponsorizării nu avantajează cu nimic şi nu împinge pe nimeni din banul privat să investească în sport. Aici nu este copiat modelul ungurilor. Fără bani publici în sport, efectiv handbalul va muri, ca şi celelalte sporturi. Şi aşa, fără handbal, nu mai existăm la nivel de sport colectiv nicăieri. Eu vă spun din experienţa CSM-ului şi ceea ce trăiesc acum la Rapid, fără o echipă fanion, fără o echipă model care să atragă copii, nu poţi… Emulaţia creată de CSM Bucureşti a adus copii la handbal, acum se întâmplă acelaşi lucru şi la Rapid. De la 15 septembrie vom da drumul la Academie.

Aţi câştigat Liga Campionilor cu CSM Bucureşti. Ce v-a determinat să luaţi un nou proiect din liga secundă?

– Am luat Rapid din liga a doua. M-au determinat suporterii să vin, vă spun sincer. Pasiunea lor, nebunia lor, este cea mai frumoasă galerie şi am trăit momente unice. De abia este începutul. Înainte de pandemie, sala a fost plină la fiecare meci. La ultimul meci amical am avut aproximativ 700 de fani în sală. Cred că în următoarele luni sala va fi neîncăpătoare, sper să nu ne mai joace o festă pandemia.

“În doi sau trei ani vrem să câştigăm Champions League”

Spuneaţi că la Rapid este de-abia începutul. Care sunt planurile la Rapid pe termen mediu şi lung?

– Vrem ca la anul să atacăm titlul. Apoi, să mergem în Final Four-ul Ligii Campionilor şi în doi sau trei ani să câştigăm Champions League.