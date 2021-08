Se opune Pep Guardiola venirii lui Messi la Manchester City? „Nu e în planurile noastre!”

Mulți microbiști își doresc după plecarea lui Messi de la Barcelona ca argentinanul să lucreze din nou cu Pep Guardiola, însă Manchester City tocmai a cheltuit o căruță de bani pentru .

ADVERTISEMENT

Gică Hagi a vehiculat un alt scenariu de vis pentru iubitorii fotbalului. „Regele” speră că Messi și Cristiano Ronaldo , însă de aici până la un transfer la Juventus Torino e cale lungă.

Pep Guardiola rupe tăcerea după plecarea lui Messi de la Barcelona: „Am crezut că va rămâne acolo”

Pep Guardiola exclude varianta ca Lionel Messi să ajungă la Manchester City, mai ales după transferul costisitor al lui Jack Grealish: „Am cheltuit mult pentru transferul lui Jack Grealish. El va purta tricoul cu numărul 10 pentru că suntem convinși în privința lui. În plus, am crezut că Leo va rămâne la Barcelona”, a surprins antrenorul spaniol.

ADVERTISEMENT

Contact de reporterul BBC, Simone Stone, Pep Guardiola a spus clar și răspicat că nu Messi nu poate ajunge pe Etihad: „Acum, Messi nu este în planurile noastre!”, a închis povestea fostul jucător și antrenor al Barcelonei.

Deși Messi nu se află pe lista de transferuri a lui Manchester City, negocierile pentru transferul lui Harry Kane continuă, lucru confirmat chiar de către Guardiola: „Kane e jucătorul lui Tottenham. Dacă Tottenham nu vrea să negocieze, lucrurile sunt încheiate. Dacă sunt dispuși, atunci multe cluburi vor vrea să obțină semnătura lui. Noi suntem printre ele. Suntem foarte interesați de el”.

ADVERTISEMENT

Unde s-ar putea transfera Lionel Messi

Cea mai probabilă destinație pentru Messi după plecarea de la Barcelona , variantă despre care s-a vorbit foarte mult în ultimul an. O altă opțiune ar putea fi Chelsea, obișnuită cu transferurile de răsunet pe sume uriașe, pe care Roman Abramovich nu are nicio probleme să le plătească.

Se pare că PSG i-ar fi oferit lui Messi un contract pe doi ani și cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon și cu salariul cel puțin egal cu ceea ce a primit la Barcelona, așa că mutarea are șanse reale să se materializeze.

ADVERTISEMENT

Astfel, Messi ar putea să joace din nou împreună cu bunul său prieten, Neymar, iar acest lucru ar putea conta foarte mult în luarea unei decizii pentru argentinian. De altfel, Messi a fost surprins în vacanță alături de patru jucători ai lui PSG: Neymar, Paredes, Di Maria și Veratti.

David Beckham îl vrea pe Messi la Miami

David Beckham îl dorește cu insistență pe , mai ales că argentianianul ar fi mai aproape de țara natală și ar putea să locuiască în vila de lux pe care o deține acolo. a anunțat în iunie că Lionel Messi a fost în negocieri avansate cu David Beckham.

ADVERTISEMENT

Despre această posibilitate a vorbit Jorge Mas, președintele clubului din Florida: „Eu și David Beckham am muncit din greu, avem aspirații de a aduce aici cei mai buni jucători, iar Leo Messi este un jucător excepțional, probabil cel mai bun jucător din toate timpurile”.

Venirea lui Messi era preconizată pentru 2023, însă plecarea neașteptată de la Barcelona ar putea grăbi mutarea la Miami: „Sunt optimist, Messi va juca în tricoul lui Inter Miami. Se potrivește cu ambițiile noastre de a construi o echipă de talie mondială”, a mai precizat președintele.

ADVERTISEMENT