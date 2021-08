Lionel Messi, între PSG și Chelsea. Varianta Manchester City, șanse mici de realizare. Ce altă destinație surpriză ar putea avea starul argentinian

Acum e oficial: Leo Messi a devenit istorie pentru Barcelona! pe canalele oficiale, care a precizat că factorii financiari au fost cei care au împiedicat semnarea unui contract cu starul argentinian.

ADVERTISEMENT

În aceste condiții, chiar dacă vorbim despre un jucător de 34 de ani, va fi foarte interesant de urmărit care va fi următoarea destinație a acestuia, mai ales că pretențiile salariale nu sunt tocmai ușor de asatisfăcut. În pole position ar fi Manchester City și PSG, două dintre cele mai bogate cluburi din lume, dar nu este exclus să asistăm și la o surpriză de mari proporții.

PSG, favorită să-l semneze pe Messi după despărțirea de Barcelona

Despre o posibilă sosire a lui Messi la PSG s-a vorbit intens în ultima perioadă, nu puține fiind vocile care susțin că aceasta ar fi viitoarea destinație a argentinianului. Patronii arabi ai vicecampioanei Franței sunt nemulțumiți că nu au reușit până acum să câștige Liga Campionilor și de aceea sunt deciși să facă totul pentru a-și îndeplini visul.

ADVERTISEMENT

Conform ultimelor informații, PSG i-ar fi oferit lui Messi un contract pe doi ani, cu opţiune de prelungire pentru încă unul, iar salariul ar fi unul cel puțin egal cu ce câștiga la Barcelona.

În plus, la Paris, Messi ar avea ocazia să evolueze din nou alături de bunul său prieten Neymar, alături de care s-a simțit excelent în Catalunia. Și tot aici ar da peste Angel Di Maria, cu care se află în relații excelente la naționala Argentinei. Iar ca zvonurile să fie cât mai credibile, Leo a fost surprins în vacanță alături de 4 jucători ai lui PSG: Neymar, Paredes, Di Maria și Veratti.

ADVERTISEMENT

Dacă Messi va semna cu PSG, este foarte probabil ca francezii să forțeze în această vară o vânzare a lui Mbappe la Real Madrid, pentru a nu risca să-l piardă gratis anul viitor, dar și pentru a mai echilibra balanța financiară.

ADVERTISEMENT

Cum ar putea arăta PSG cu Messi

Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Ramos, T. Hernandez – Wijnaldum, Verratti, Di Maria – MESSI, Mbappe, Neymar

Chelsea vine tare pe turnantă. Detonează Abramovici bomba Messi?

Surprinzător sau nu, Chelsea pare a doua favorită să obțină semnătura lui Messi în această vară. Proaspăt câștigător al Ligii Campionilor, rusul Roman Abramovici este dispus să cheltuie oricât pentru a crea la Londra un nou dream team, ambiția sa fiind aceea de a domina din nou fotbalul englez.

ADVERTISEMENT

Cum aducerea lui Haaland nu mai pare a fi de actualitate, nu este exclus ca rusul să încerce o aroganță, mai ales că nu ar trebui să investească decât în salariul argentinianului.

Cum ar putea arăta Chelsea cu Messi

Mendy – Azpilicueta, T Silva, Rudiger – R James, Kante, Jorginho, Chilwell – Mount, MESSI , Werner

ADVERTISEMENT

Transferul lui Grealish la Manchester City, piedică pentru Messi?

Dacă anunțul despărțirii lui Messi de Barcelona ar fi fost făcut acum o săptămână, probabil că Manchester City era favorita principală să îl transfere pe argentinian. Azi, însă, datele problemei sunt cu totul altele: , pentru care au achitat 100 de milioane de lire sterline, ceea ce înseamnă un mare efort financiar. În plus, City e gata să ofere o sumă de peste 120 de milioane de lire sterline pentru transferul lui Harry Kane, așa că e greu de crezut că va mai forța și pe pista Messi.

Totuși, nici această variantă nu este căzută definitiv, mai ales că Leo se află în relații foarte bune cu Pep Guardiola, alături de care a făcut istorie la Barcelona. Tehnicianul spaniol are un mare off și speră ca Messi să îl ajute în viitor: nu a mai câștigat nicio Ligă a Campionilor de când a plecat de la Barcelona, singurele trofee obținute în această competiție fiind doar atunci când l-a avut pe argentinian sub comandă.

Conform presei engleze, un contract pe cinci ani: primii trei la Manchester City, apoi alți doi la satelitul New York City FC, care activează în MLS. Salariul net pentru fecare dintre cei cinci ani de contract ar fi de 40 de milioane de dolari.

Cum ar putea arăta Manchester City cu Messi

Ederson – Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko – De Bruyne, Rodri, Foden – MESSI , Gabriel Jesus, Sterling

Inter Miami, destinația surpriză a lui Messi

Dacă alegerea lui Manchester City sau a PSG-ului nu ar suprinde pe nimeni, în schimb am putea asista la o mare bombă: echipa patronată de David Beckham. Englezul îl dorește cu insistență, mai ales că Leo a declarat de nenumărate ori că ia în calcul să își încheie cariera în SUA.

Beckham este dispus să îi ofere un salariu uriaș lui Messi pentru următoarele 4 sezoane, mai precis 240 de milioane de dolari brut până în 2025, argentinianul urmând a îndeplini, simultan, și funcția de ambasador al clubului.

În ajutorul transferului vine și faptul că , pentru care a plătit peste 8 milioane de dolari. Apartamentul se află în clădirea Porsche Design Tower, aflată la 25 de minute de stadionul pe care evoluează Inter Miami și are o suprafață de 330 de metri pătrați, cu vedere la ocean.

Pereche de vis cu Cristiano Ronaldo la Juventus?

Fără îndoială, portughezul Cristiano Ronaldo este cel mai mare rival pe care Leo Messi l-a avut în carieră, cei doi duelându-se atât pentru trofeele individuale, cât și pentru cele de club, când evoluau la Barcelona și Real Madrid.

Tocmai de aceea, am putea asista și la posibilitatea ca Juventus Torino, echipă unde este legitimat Ronaldo, să încerce un transfer al lui Messi, motivul fiind acela de a avea sub comandă pe cei mai buni fotbaliști din lume. Ar fi o adevărată lovitură de imagine pentru „Bătrâna Doamnă”, care a suferit mult în ultima perioadă.

Cum ar putea arăta Juventus cu Messi

Szczesny – Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro – Danilo, Rabiot – Chiesa, MESSI, Ronaldo – Dybala

Se reface cuplul Messi – Suarez la Atletico?

Este binecunoscut faptul că unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Lionel Messi este atacantul uruguayan Luis Suarez, alături de care a petrecut clipe minunate în tricoul Barcelonei. Iar mazilirea acestuia în vara trecută nu i-a picat bine argentinianului, care și-a forțat încă de atunci plecarea gratis de pe Camp Nou.

Între timp, Suarez a ajuns la Atletico Madrid, cu care a reușit să câștige titlul în La Liga, fiind și aceasta o răzbunare față de oficialii catalani care l-au aruncat ca pe o măsea stricată.

Considerându-se trădat de oficialii Barcelonei, nu ar fi exclus ca Messi să ia în calcul și varianta de a veni la Atletico, pentru a fi din nou alături de Suarez. Mai ales că aici ar da de un alt compatriot, Diego Simeone, antrenorul datorită căruia „plăpumarii” au ajuns o echipă de temut în Spania și Europa. Iar dacă Simeone este plătit cu peste 40 de milioane de euro pe sezon, nu ar fi exclus ca Atetico să îi poată oferi aceeași sumă și lui Messi.

Relația cu Suarez ar fi un argument în favoarea acestei mutări, cei doi petrecând împreună cu familii mai toate vacanțele din ultimii ani. Așa s-a întâmplat și în urmă cu câteva săptămâni, după terminarea Copa America, când s-au relaxat împreună în luxoasa Ibiza.

View this post on Instagram

Cum ar putea arăta Atletico cu Messi