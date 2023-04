Secretele primei asistente tv din România! Adina Halas dezvăluie cum lucra cu Mircea Badea

Adina Halas se poate lăuda cu titlul de prima asistentă de televiziune din România. Alături de Carmen Brumă, îl acompaniau pe Mircea Badea în cadrul late night-showului său. Dar prima interacțiune cu domeniul a avut-o mult mai devreme. Vedeta a vorbit în cadrul unei apariții recente despre traume, momente dificile și a făcut o dezvăluire neașteptată: a regretat căderea comunismului.

Adina Halas, prima asistentă tv din România: „Eu am recitat la televizor, la Cântarea României, poezii cu Ceaușescu”

Adina Halas a avut microbul televiziunii în sânge, după cum i-a spus chiar ea lui . E cunoscută ca prima asistentă de televiziune din România, dar prima dată a apărut „pe sticlă” când avea numai 7 ani.

„Prima interacțiune cu televiziunea a fost când aveam șapte ani și ceva. Eu am recitat la televizor, la Cântarea României, poezii cu Ceaușescu. Aveam o vecină în bloc, bună prietenă cu mama mea. Dumneaei, împreună cu soțul, lucrau la Televiziunea Română. Și noi, copiii, eram bune prietene, că era vorba tot de o fetiță. La un moment dat, mama a zis da la invitația lor de a-mi petrece o după-amiază în Televiziunea Română.

Și m-au dus într-un studio unde se înregistra una din edițiile Cântarea României. Și o fetiță tot uita… Și eu am început să o completez. Și uite așa am intrat în circuitul ăsta. A fost o mare onoare pentru mine, chiar și la momentul respectiv, realizam. O astfel de întâmplare care să-mi deschidă inima pentru televiziune”, a dezvăluit

Așa a ajuns Adina Halas să regrete căderea comunismului, deoarece, în viziunea asta, acest lucru era echivalent cu încheierea unei cariere abia începute. „Când aveam nouă ani, a venit Revoluția, toată lumea jubila, numai Adina era supărată că se distrusese ascensiunea. Unde mai recitam eu? Și m-a luat mama deoparte și mi-a explicat. Da, deci eu am fost singura la Revoluție supărată”, a spus Adina Halas.

Adina Halas, dezvăluiri despre prietenia cu Carmen Brumă și Mircea Badea

Dar temerile sale nu s-au adeverit. Adina Halas a continuat să muncească pentru visul său, ajungând, împreună cu Carmen Brumă, să fie primele asistente tv, în emisiunea de noapte a lui Mircea Badea.

„Eu fac parte din generația care a furat meserie. Am învățat ce înseamnă munca din spatele unei producții tv. Am ajuns la un casting. Ulterior am fost selectată pentru late-night show Noaptea târziu cu Mircea Badea împreună cu Carmen Brumă. Acolo ni s-a dat șansa să fim implicate și am ajuns redactori. (…)

Noi am fost primele asistente tv. Pe noi ne-a onorat foarte tare. Țin minte că e existat o discuție de un casting, dar noi eram deja pe tarla la Antena 1. Am fost alese și pentru că noi aveam chimia asta. Noi eram un pachet”, a dezvăluit Adina Halas.

Nici măcar anii în care au format o echipă la televizor nu au reușit să le despartă. „Suntem prietene de aproape 27 de ani. Noi ne-am cunoscut la agenția de modelling a lui a lui Liviu Ionescu. Eu aveam aproape 17, ea avea 19. Țin minte că a venit Carmen cu părul ei flamboiant așa, și cu energia ei bună. Avea o geacă de piele gen sacou. S-a așezat lângă mine, eram la un casting și am început să stăm de vorbă. Carmen nu se aruncă ușor în relații, nici eu.

A fost o chestie de chimie. Când făceam matinal împreună era normal să avem tot felul de tensiuni. Când se întâmpla asta, una dintre noi venea și îi spunea celeilalte. O dată pe an, noi ieșeam, stăteam la cafea și fiecare scotea ce avea din ea ce avea de scos. Nu ne întrerupeam. Nu ne acuzam. Stăteam vreo 5 ore la cafea și acolo se încheia”, a dezvăluit Adina.

„Cu Mircea se lucrează extraordinar de ușor”

Iar în ceea ce-l privește pe Mircea Badea, cu toate că unii l-ar putea considera dificil, Adina Halas are un punct de vedere total diferit. „Cu Mircea se lucrează extraordinar de ușor. Înțelege foarte bine faptul că nu poate să pretindă de la colaboratorii lui același lucru pe care el îl are în minte. Și are răbdare sau spune ce așteaptă.

Pentru noi a fost un îndrumător extraordinar, un mentor. Erau foarte puțini care făceau divertisment. El a avut răbdare cu noi. Nu s-a băgat. Ne-a ajutat atunci când i-am cerut sfatul. Este un om foarte empatic, săritor. Eu îl văd un om cu foarte mult bun simț. El este partenerul surorii mele, prietenei mele”.

Adina Halas și traumele din viața personală: „Când eram întrebată ce face tatăl meu, trebuia să mint”

Dacă în plan personal pare că lucrurile au fost relativ ușoare, în viața personală Adina Halas a avut multe de tras. A suferit de trauma abandonului cauzată de divorțul părinților săi. Vedeta i-a simțit lipsa tatălui său mult timp, iar asta a ajuns să-i afecteze și viitoarele relații de dragoste.

„Faptul că părinții mei au divorțat când eu aveam un an, că tatăl meu nu a locuit cu noi în casă, că nu a fost alături de mine, am simțit din plin trauma abandonului. Eu am înțeles mult mai târziu că așa au star lucrurile pe vremea aceea. În momentul actual am o relația extraordinară cu tata. Dar în copilărie, tatăl meu nu a fost lângă mine. Apărea rar. Apărea meteoric. Atunci când era, era minunat, era mult prea puțin.

Eu nu înțelegeam de ce pleacă, de ce nu apare. Ți se punea o etichetă când veneai dintr-o familie în care părinții mei sunt despărțiți. Mama mea avea un stigmat al femeii divorțate. Nu înțelegeam de ce trebuie să vorbim în șoaptă despre asta, de ce nu trebuie să se știe la școală. Când eram întrebată ce face tatăl meu, trebuia să mint. Copil fiind, asta te afectează tare”, și-a amintit Adina Halas.

„Un om care suferă de rana abandonului, vede doar parte lui de poveste”

Ajunsă la psiholog pentru a-și trata o fobie, Adina Halas a ajuns să lucreze cu ea și să înțeleagă ce s-a petrecut, de fapt, în copilărie. A reușit să-și ierte părintele când era deja ajunsă a maturitate. „La un moment dat, l-am putut suna pe tata. Aveam 28-29 de ani și i-am spus, ‘Tati, voiam doar să știi că te iubesc mult și că te înțeleg. Și așa a fost atunci’. Pentru că am înțeles niște lucruri. A fost foarte mult ego la mijloc.

Un om care suferă de rana abandonului, vede doar parte lui de poveste. În momentul în care, cumva, mergi la un psiholog ți se ridică vălul de pe ochi. Am plâns cred că jumătate de oră în mașină. Din momentul ăla, relația dintre mine și tatăl meu a fost bună. Mi-am dorit să știe. Și cred că și pe el l-a ajutat foarte mult”, a mărturisit vedeta.

Cel mai greu moment prin care a trecut Adina Halas de când e mamă

Acum, Adina Halas are propria familie, una împlinită, de altfel. multiplu campion naţional la ciclism și împreună au un băiețel. În calitate de mamă, a trecut printr-un moment foarte dificil când Serghei avea numai doi ani.

„Cel mai greu moment ca mamă a fost când copilul a fost bolnav. Am trecut printr-o experiență și am rezonat foarte tare lunile trecute când am auzit prin ce a trecut Mihai Morar cu Roua, exact prin aceeași experiență am trecut cu Serghei la aceeași vârstă. Ăla a fost cel mai greu moment ca părinte. A fost vorba despre o pneumonie cu pleurezie. Asta înseamnă că i s-a drenat lichid din plămân. Copilul avea doi ani. Slavă Domnului, nu au existat sechele”, a dezvăluit Adina Halas.