Selecționerul care a dat naționala pentru un contract în Golf iese la atac: ”M-am săturat să fiu criticat”

Atac vehement al fostului selecționer al naționalei U19

După ce a părăsit postul de selecționer al reprezentativei U19, Adrian Văsîi a lansat un atac violent la adresa celor care au criticat jocul prestat de ”tricolori” la Euro. România a încheiat pe ultimul loc în grupă la turneul final, după 1-2 cu Italia, şi 0-1 cu Slovacia.

”N-am mai vrut să continui, mi-a ajuns. Am obținut două calificări la Campionatul European, cu U17, în 2011, și cu U19, în 2022, și am fost pus la zid de fiecare dată. S-a spus că participarea la turneul final din Slovacia a fost o rușine.

Chiar așa, e o rușine să fii în primele opt echipe din Europa? Am pierdut cu 5-0 sau 7-0? N-am trecut centrul terenului? E rușine că am luat gol în ultima secundă cu Slovacia? Am jucat chiar așa de urât cu Italia și cu Franța?

Așa este. Toți ne așteptam la mai mult. Și eu am avut așteptări foarte mari, dar să nu uităm că, spre deosebire de celelalte echipe, noi am avut dificultăți, pentru că jucătorii au venit în salturi la lot. Știți bine, unii au terminat sezonul la cluburi mai devreme, alții mai târziu”, a declarat Văsîi, pentru .

Văsîi, răspuns tăios pentru Gică Popescu

Tehnicianul s-a arătat deranjat de , care a spus că una dintre problemele fotbalului românesc o reprezintă faptul că juniorii noștri intră pe teren cu o teamă nejustificată și care este dată de nivelul scăzut al antrenorilor.

”Nu mă așteptam să mi se facă statuie pentru cele două calificări, dar măcar să fiu tratat cu respect și cu bun-simț. M-am săturat să fiu criticat. De ce să mai continui? Am realizat două calificări cu U17 și cu U19, mai sus nu se poate.

S-a spus că naționala nu are în ADN mentalitatea să se apere, dar cu Argentina a jucat cu șapte oameni în defensivă. Gică Popescu trebuia să-l întrebe pe fiul lui, Nicolas, cum am pregătit meciurile. Au mai fost și atacurile lui Bolohan, care urla, zbiera. Am făcut cum m-am priceput.

Dacă nu ne calificam, probabil, era mai bine, nu mai spunea nimeni nimic. Era liniște. Până la urmă, cine suntem noi? Ne calificăm la turnee finale o dată la 50 de ani. Eu zic că naționala de juniori U19 a avut o evoluție bună spre foarte bună la Campionatul European. Nu meritam să fim puși la zid nici eu, nici jucătorii. Am muncit împreună”, a explicat Văsîi.

Văsîi continuă munca la juniori, dar în Golf

Fostul selecționer al naționalei U19 a României a dezvăluit că se află în negocieri pentru preluarea unei reprezentative de juniori din zona Golfului, însă nu a vrut să ofere mai multe detalii pe acest subiect.

”Este vorba de o selecționata Under din zona arabă, nu vă pot spune despre ce țară e vorba. N-am mai fost într-o astfel de situație și n-aș vrea să fac vreo greșeală. Sper ca într-o săptămână să se rezolve. Dacă nu, voi lucra în continuare în România”, a încheiat Adrian Văsîi.