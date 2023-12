Serie A, etapa 18. Genoa joacă azi împotriva liderului Inter

Fotbalul italian de top se desparte de anul 2023 cu doar câteva zeci de ore înainte de a intra în 2024. Etapa a 18-a din Serie A are loc în weekend și este împărțită pe parcursul zilelor de vineri, 29 decembrie, și sâmbătă, 30 decembrie. După care runda a 19-a, care va fi cea inaugurală pentru noul an, și va marca finalul primei părți a campionatului, se va desfășura, conform tradiției, de Bobotează, în zilele de 5, 6 și 7 ianuarie.

Programul și televizările etapei a 18-a din Serie A

Vineri, 29 decembrie

ora 19:30 Fiorentina – AC Torino (Digi Sport 3, Orange Sport 3, Prima Sport 2)

Fiorentina – AC Torino ora 19:30 Napoli – Monza (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 1)

Napoli – Monza ora 21:45 Genoa – Inter (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

Genoa – Inter ora 21:45 Lazio – Frosinone (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

Sâmbătă, 30 decembrie

ora 13:30 Atalanta – Lecce (Orange Sport 2, Prima Sport 2)

Atalanta – Lecce ora 16:00 Cagliari – Empoli (Orange Sport 2, Prima Sport 4)

Cagliari – Empoli ora 16:00 Udinese – Bologna (Orange Sport 4, Prima Sport 3)

Udinese – Bologna ora 19:00 Verona – Salernitana (Digi Sport 4, Orange Sport 4, Prima Sport 4)

Verona – Salernitana ora 19:00 AC Milan – Sassuolo (Digi Sport 3, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

AC Milan – Sassuolo ora 21:45 Juventus – AS Roma (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

Juventus – AS Roma este capul de afiș al etapei a 18-a din Serie A

Epilogul rundei a 18-a are loc sâmbătă seară, de la ora 21:45, la Torino, între Juventus și AS Roma. Este o partidă de tradiție, cu o mare rivalitate și care reprezintă clar punctul principal de atracție al acestei etape. Judecând după locurile din clasament, echipa lui Massimiliano Allegri are statutul de favorită.

La Juventus îi avem pe cei doi suspendați pe termen lung, și dar accidentații De Sciglio, Kean și Alex Sandro. Suspendat pentru o etapă este și Cambiasso. Accidentat este și Locatelli, pentru care există însă speranțe de recuperare.

Mult mai rău stă Jose Mourinho la AS Roma, pentru că oamenii lipsă sunt piese importante: vârful Abraham pentru două luni, Kumbulla pentru 30 de zile, iar Dybala, Spinazzola și Smalling sunt cu șanse de maxim 30 la sută pentru a putea juca.

Poate Radu Drăgușin să blocheze pe Inter?

După Juventus – AS Roma, al doilea meci al etapei a 18-a ca impact este confruntarea de pe Luigi Ferraris din Genova, dintre echipa locală care poartă numele orașului și liderul Inter. Va fi foarte interesant de văzut în ce măsură va reuși să repete excelenta prestație din partida cu Juventus, terminată 1-1, în fața atacului milanez condus de campionul mondial Lautaro Martinez.

Inter este considerată de specialiști drept principala favorită la câștigarea „Lo scudetto” în acest sezon, pentru că ar avea echipa cea mai completă pe compartimente și o bancă de rezerve de unde Simone Inzaghi să poată alege în cazul în care este suspendat sau accidentat vreun jucător de bază.

Stefano Pioli are mari probleme în apărare la AC Milan

„Rossonerii” de la AC Milan doresc victoria în ultimul meci al anului, pe teren propriu, cu Sassuolo, o echipă mereu incomodă și imprevizibilă, care a mai câștigat anii trcuți pe San Siro. Vor să termine 2023 pe locul 3, în condițiile excelentelor evoluții ale Bolognei (mare revelație) și Fiorentinei, care sunt în apropiere, Bologna ocupând chiar un senzațional loc 4, înaintea campioanei Napoli, a Romei, lui Lazio sau a Atalantei.

Problema este că Stefano Pioli are mari probleme defensive, motiv pentru care se caută aducerea a cel puțin doi fundași în această iarnă, deoarece Kallului, Thiaw, Caldara sau Tomori sunt cu toții out și nu pentru scurt timp. Kallulu e cel mai rău, va lipsi cel puțin două luni din angrenajul „Diavolului”.

Napoli, absențe majore în atac la meciul cu Monza

Campioana la zi, Napoli, care ocupă abia locul 7, la patru puncte de Bologna, locul 4, va avea mari probleme, deși va juca acasă, în partida cu Monza. Și asta pentru că echipa lui Walter Mazzari are serioase probleme de lot cam în toate compartimentele, dar, mai ales în cel ofensiv.

Sunt accidentați pe termen lung sau mai scurt Natan, Lobotka, Oliveira, Elmas și Lindstrom, dar cele mai mari pierderi le reprezintă golgeterul Victor Osimhen și Matteo Politano, ambii eliminați în etapa anterioară, în partida pierdută în deplasare cu 2-0 cu AS Roma pe Stadio Olimpico. Chiar și așa, Napoli tot mai are jucători buni de atac, Giovanni Simeone, Kvaratschelia, care e de bandă și Raspadori, dar nici unul nu ajunge la calitatea de golgeter a lui Osimhen.