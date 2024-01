Show de milioane… de lire! Top 10 salarii ale analiștilor tv din Premier League

Fotbaliştii, antrenorii şi arbitrii sunt actorii principali timp de 90 de minute, însă înaintea şi după terminarea meciurilor, analiştii trec în lumina reflectoarelor. Orice gol de generic, dribling de senzaţie, fault peste limită sau greşeală de arbitraj sunt analizate şi comentate, iar fazele sunt răsucite pe toate feţele.

Analiștii tv din Premier League, plătiți regește. Cum arată top 10 salarii

drept pentru care beneficiază de fotbalişti de top, însă şi analiştii se ridică la acelaşi nivel. Iar salariile sunt cu multe… zeroruri! În coada sumei din contract! Haideți să-i cunoaştem pe cei mai bine plătiţi 10 analişti – „pundits” în limba lui Shakespeare – din fotbalul englez.

10. Ian Wright: „Optarul” de pe… 10!

E al doilea cel mai bun marcator din istoria lui Arsenal şi al treilea din istoria lui Crystal Palace, iar acum analizează tot ceea ce mişcă în Premier League. Ian Wright a prins topul, pe locul 10, cu un salariu de 200.000 de lire sterline pe an la BBC şi ITV. Fostul atacant al „tunarilor”, cu 8 pe tricou, s-a retras în 2000 şi a îmbrăcat imediat costumul de analist.

Wright este unul dintre oamenii de bază ai emisiunii „Match of the Day”, cu două „mandate” la activ, 2002-2008 şi 2017-prezent. Fostul internaţional englez a mai prezentat, de asemenea, și alte emisuni de acest gen, dar a participat şi în câteva reality-show-uri, printre care se numără şi varianta englează a lui „Sunt celebru, scoate-mă de aici”.

9. Micah Richards: „Cetăţeanul” ajuns analist

Cu 203 meciuri în Premier League şi un titlu câştigat alături de Manchester City, Micah Richards a fost forţat să se retragă, în 2019, la 31 de ani, din cauza problemelor medicale.

Fostul fundaş nu a putut să stea departe de fotbal şi a făcut rapid tranziţia spre poziţia de analist, iar acum este coleg cu Ian Wright la „Match of the Day”, pe BBC, însă mai poate fi văzut și pe Sky Sports, şi pe CBS Sports, unde analizează meciurile din Liga Campionilor. La final de an, Micah Richards adună un salariu de 200.000 de lire sterline.

8. Jermaine Jenas: De pe teren direct în studio

La fel ca în cazul lui Micah Richards, Jermaine Jenas a fost nevoit să se retragă repede, la 31 de ani. Fostul mijloaş al lui Nottingham Forest, Newcastle United, Tottenham, Aston Villa şi QPR a făcut imediat pasul spre televiziune, iar în toamna lui 2014, la câteva luni de la retragere, era deja analist ITV pentru Liga Campionilor.

Din 2020, Jenas este prezent la „Match of the Day” şi are un salariu anual de 225.000 de lire sterline. În plus, acesta este co-prezentator al emisiunii „The One Show”, de pe BBC, iar în aprilie 2022 a participat la tragerea la sorţi pentru grupele Campionatului Mondial din Qatar.

7. Gabby Logan: Înnobilată de Regina Elisabeta a II-a

Într-o lume a bărbaţilor, Gabby Logan şi-a făcut rapid un nume în rândul analiştilor din Premier League. Fiica lui Terry Yorath, fost mijlocaş la Leeds United, Tottenham sau în naţionala Ţării Galilor, a debutat, în 1996, la Sky Sports, pe când avea 23 de ani. De atunci şi până în prezent, a prezentat diverse emisiuni sportive, însă cele mai importante au fost cele de pe BBC. Gabby Logan se regăseşte pe lista moderatorilor „Match of the Day” şi „The Premier League Show”.

Pentru contribuţia adusă în promovarea femeilor în sport, în 2020, a fost înnobilată de Regina Elisabeta a II-a cu Ordinul Imperiului Britanic. Gabby Logan încasează 240.000 de lire sterline pe an, iar în vară va prezenta emisiunile BBC dedicate

6. Mark Chapman: Al treilea cel mai vechi prezentator de la MoTD

Mark Chapman este unul dintre cei mai îndrăgiţi prezentatori din Anglia, iar acest rol îl deţine din 2014 la „Match of The Day” (MoTD). Doar Gary Lineker, despre care o să vorbim puţin mai încolo, şi Gabby Logan au o vechime mai mare. De asemenea, jurnalistul de 50 de ani mai poate fi urmărit pe Sky Sports, unde este host al emisiunilor de analiză pentru meciurile din Cupa Ligii.

Cu o carieră de 27 de ani, Chapman a mai prezentat emisiuni de analiză pentru Campionate Mondiale sau Europene, Super Bowl, NFL şi Jocurile Olimpice. Jurnalistul câştigă 250.000 de lire sterline anual şi, pe lângă TV, are o carieră impresionantă la radio, unde este prezentatorul emisiunii „Sports Report” (BBC 5 Live), cel mai longeviv show radiofonic din Marea Britanie.

5. Jason Mohammad: 10 ani la „Final Score”

Jason Mohammad şi-a început cariera în 1997, la 24 de ani, ca reporter la BBC Wales Today. În 2013, i-a luat locul lui Gabby Logan la pupitrul emisiunii Final Score de pe BBC One, iar în 2023 a împlinit 10 ani de când prezintă show-ul care analizează în timp real tot ceea ce se întâmplă în meciurile din Premier League, dar şi din ligile inferioare engleze.

Mai prezintă, de asemenea, diferite emisiuni dedicate evenimentelor speciale din sport, iar salariul anual este cifrat la 285.000 de lire sterline. Pe lângă munca jurnalistică, Jason Mohammad a înfiinţat o academie media în Cardiff, pentru tinerii jurnalişti.

4. Alan Shearer: A marcat împotriva României!

Pe 30 iunie 1996, Alan Shearer devenea cel mai scump fotbalist din istorie, după transferul de la Blackburn Rovers la Newcastle United pentru 15.000.000 de lire sterline, un chilipir pentru marile cluburi europene de azi. Patru ani mai târziu, înscria un gol în România – Anglia 3-2 de la EURO 2000, ultima victorie a „tricolorilor” la un turneu final.

Acum, legendarul fotbalist englez, campion în Premier League cu Blackburn Rovers în 1995, este analist al emisiunii „Match of The Day” şi semnează materiale pentru „The Athletic”. Cu un salariu de 450.000 de lire sterline pe an, Shearer a devenit unul dintre analiştii de top, iar poziţia la MoTD o deţine încă din 2006, cu o scurtă pauză în 2009, când a fost antrenor interimar la Newcastle United.

În plus, fostul internaţional este golgeterul all-time al Premier League, cu 260 de goluri în 441 de meciuri, record pe care, momentan, doar Harry Kane l-ar putea doborî, însă pentru asta ar trebui să revină în Anglia. Atacantul englez s-a transferat la Bayern Munchen în vara anului trecut, când ajunsese la 47 de goluri în spatele lui Shearer.

3. Jamie Carragher: Un deceniu de analize

A jucat toată cariera pentru Liverpool, cu 737 de meciuri între 1996 şi 2013, iar acum este unul dintre cei mai carismatici analişti. Jamie Carragher a trecut de pe gazon în studio cât ai clipi, iar din sezonul 2013-2014 a semnat cu Sky Sports, unde oferă comentarii spumoase la „Monday Night Football”. Deseori, clinciurile cu Gary Neville, fost rival în derby-urile Manchester United – Liverpool, fac deliciul publicului şi devin virale pe reţelele de socializare.

Cu un CV impresionant ca fotbalist, printre trofee regăsim şi Liga Campionilor din 2005, după celebra finală dintre Liverpool şi AC Milan de la Istanbul, câștigată de englezi la loviturile de departajare după 0-3 la pauză, fostul mijlocaş ia 1.000.000 de lire sterline pe an la Sky Sports.

În trecut, Carragher a mai colaborat cu Daily Mail, The Telegraph şi TV3 Sport, iar din iulie 2020 este analist al meciurilor din Liga Campionilor pentru CBS Sports, alături de Peter Schmeichel, Thierry Henry, Micah Richards, Alex Scott şi Freddie Ljungberg.

2. Gary Neville: Guralivul

„Monday Night Football” nu ar mai avea savoare fără rivalitatea Gary Neville – Jamie Carragher, iar fostul fundaş al lui Manchester United reuşeşte să-şi facă uşor duşmani cu replicile acide despre lumea fotbalului din prezent. Când ai 21 de trofee în palmares, dintre care 8 titluri în Premier League şi 2 Ligi ale Campionilor, orice cuvânt cântăreşte greu.

Gary Neville şi-a început cariera de analist la startul sezonului 2011-2012, imediat după ce s-a retras din fotbal. Contractul cu Sky Sports îi aduce un salariu anual de 1.100.000 de lire sterline, însă analize sportive a oferit şi în perioada când juca pentru Manchester United.

În 2002, când a ratat turneul final din cauza unei accidentări, a analizat meciurile naţionalei Angliei de la Campionatul Mondial din Coreea de Sud şi Japonia.

Şase ani mai târziu, în 2008, când Anglia a ratat calificarea la Campionatul European, acesta a revenit la ITV Sports pentru analiza partidelor de la turneul final. Neville a făcut o scurtă pauză, între decembrie 2015 şi martie 2016, când a antrenat-o pe Valencia.

„Să vezi un meci de la TV este foarte diferit faţă de ceea ce se întâmplă de pe bancă. Sunt aproape fericit că Gary Neville are probleme la Valencia. Îmi aduc aminte cât de dur era ca analist TV” – Hernan Crespo despre Gary Neville

1. Gary Lineker: Regele analiştilor

Gary Lineker este cel mai „greu” nume din lumea analiştilor sportivi englezi, iar cariera impresionantă îl ajută să aibă mereu păreri pertinente. Fost atacant la Leicester, Everton, Barcelona, Tottenham şi Nagoya Grampus, dar şi al naţionalei Angliei, unde este al patrulea cel mai bun marcator din istorie, a devenit prezentator al emisiunii „Match of The Day” în 1999, ceea ce-l face să fie cel mai longeviv din istoria show-ului. Din acest motiv, Lineker are un contract beton, cu un salariu de 1.300.000 de lire sterline pe an.

În decembrie 2015, într-un mesaj pe Twitter, a anunţat că va prezenta o ediţie a emisiunii MoTD doar… în chiloţi, dacă Leicester City va câştiga titlul la finalul sezonului. „Vulpile” au dat lovitura, iar Lineker şi-a respectat promisiunea în prima ediţie a show-ului din sezonul 2016-2017, moment care a devenit rapid viral.

În trecut, a mai colaborat cu Al Jazeera Sports, Eredivisie Live, NBC Sports Network şi BT Sport. Gary Lineker a mai participat, între 1995 şi 2003, la emisiunea-concurs cu temă sportivă They Think It’s All Over.

„Cea mai urătă înfrângere din istoria noastră! Anglia a fost învinsă de o ţară care are mai mulţi vulcani decât jucători profesionişti. Bine jucat, Islanda!” – Gary Lineker, după ce Anglia a fost învinsă de Islanda la EURO 2016

Lineker, la un pas de suspendare

când legendarul fotbalist a fost suspendat din cauza unui mesaj postat pe Twitter, în care a criticat în termeni duri o decizie a Guvernului britanic în privinţa imigraţiei. Imediat după suspendare, Ian Wright şi Alan Shearer s-au solidarizat cu colegul lor şi au anunţat că nu vor mai fi prezenţi la MoTD. Până la urmă, BBC a renunţat la decizie şi Gary Lineker a revenit în scaunul de prezentator.

„Prezint sport la BBC de aproape trei decenii și sunt extrem de mândru să lucrez la cea mai bună și corectă televiziune din lume. Sunt nerăbdător să fiu din nou în scaunul MOTD. Oricât de grele au fost ultimele zile, pur și simplu nu se pot compara cu fuga de acasă de teama persecuției sau războiului pentru a te refugia într-o țară îndepărtată. E emoționant să vezi empatia voastră față de necazul lor”, a fost mesajul lui Lineker după revenirea pe „sticlă”.

59 de ani are emisiunea „Match of The Day”, născută pe 22 august 1964