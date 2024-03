Simona Halep i-a arătat cu degetul pe cei care au “trădat-o”: “A fost un şoc să fiu suspendată 4 ani pe un document venit din România!”

Simona Halep revine pe teren după un an şi jumătate în care a stat pe bară. a scăpat de pedeapsa de patru ani dictată pentru dopaj, Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne dictând o suspendare de 9 luni, care a expirat în iulie anul trecut.

Simona Halep a dezvăluit de cine a fost trădată: “Să vă povestesc de unde am aflat treaba cu sângele”

De multe ori, . Sportiva a dezvăluit un episod uluitor de la tribunal, spunând că a observat abia la Lausanne că proba de sânge incriminatoare a fost analizată în România, la temperaturi care nu erau conforme:

“Pedeapsa a fost aşa mare pentru că a apărut proba de sânge. A fost ceva foarte şocant. Mi-au spus după 6 luni că sângele meu este în neregulă. Niciodată nu a fost o analiză de sânge care nu era în regulă.

A fost aşa de şocant că nu am realizat documentele. Doar vorbeam cu avocaţii. A fost şocant că se întâmplă cu sângele. Să vă povestesc de unde am aflat treaba cu sângele. La Lausanne erau mai multe ecrane mari.

“Proba din Bucureşti a fost testată la temperaturi care nu au fost în regulă”

Apare documentul, nu am realizat, nu eram atentă. Şi mi-a spus fratele meu: “tu vezi că scrie în română”. Am avut un moment în care nu am apucat să spun nimic. A fost un şoc în care eu eram suspendată, pe un document venit din România.

A fost cel mai mare şoc din viaţa mea. Proba din Bucureşti a fost testată la temperaturi care nu au fost în regulă. Nu puteam să mai fac nimic. Chiar şi aşa, proba de sânge a fost în valori normale.

Nu a indicat nicio urmă de dopaj în sânge. Cei de la tribunal au fost surprinşi. Eu mi-am exprimat şi acolo că o carieră de 25 de ani poate fi distrusă prin neglijenţă, rea-voinţă sau nu respecţi persoana pe care o testezi.

“Revenim la termenul “trădare”. Aşa am simţit atunci şi de asta am spus”

Revenim la termenul “trădare”. Aşa am simţit atunci şi de asta am spus. Nu cer să fiu favorizată, nici la turnee când eram numărul 1. Dar ţin să se respecte nişte reguli. Să fiu testată aşa cum trebuie.

A fost dezamăgitor că nu s-a putut acest lucru. Dezamăgirea este enormă, dar mie nu îmi place răzbunarea. Nu sunt aici să lovesc pe cineva sau să îmi spun frustrarea. Ştiam că binele învinge.

Am venit să îmi exprim dezamăgirea. Sper să nu se întâmple niciodată cu un sportiv aşa ceva. Emoţional eşti distrus, nu mai poţi să dormi nopţile. Mi-am pierdut încrederea în bine. Vezi doar rău.

“Mă bucur că au exclus acest dopaj în sânge. Nu a existat aşa ceva, a fost cea mai mare victorie a vieţii mele”

Acum, venind decizia, încep să cred din nou în bine. Eu cred că acolo, la sânge, a fost ceva ciudat. A fost o încărcătură emoţională foarte mare. Este un stres pe care acum îl simt, cum se eliberează corpul, mintea mea. Am auzit tot felul de poveşti, scenarii. Este incredibil de greu să judeci 4 ani pe scenarii.

Mă bucur că au exclus acest dopaj în sânge. Nu a existat aşa ceva, a fost cea mai mare victorie a vieţii mele. A fost cel mai bun moment să am judecători corecţi“, a spus Simona Halep în interviul de la Antena 3.