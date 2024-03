Simona Halep, dezvăluiri fără precendent despre scandalul de dopaj: „Credeam că cineva a vrut să mă contamineze! Am cerut toate camerele”

în cadrul emisiunii „Sinteza zilei” de pe Antena 3 CNN. Dezvăluirile campioanei noastre.

Simona Halep, dezvăluiri uluitoare despre scandalul de dopaj: „Am ținut foarte mult în mine în acest an”

Simona Halep a spus în sfârșit lucrurilor pe nume, așa cum nu a putut să o facă în timpul anchetei pentru dopaj: „Am ţinut foarte mult în mine în acest an. Mi-e greu să vorbesc. Mă simţeam trădată la momentul respectiv, ştiam că nu am făcut greşit. Nu mi-a sugerat nimeni să fac aşa ceva niciodată”.

Campioana noastră a dezvăluit unde se afla atunci când a primit vestea suspendării de patru ani venită din partea ITIA: „Îmi aduc aminte că eram la ora 18:00 în living la Constanţa, aşteptam cu toţii cu sufletul la gură decizia de la tribunal. A fost linişte totală, nu aveam ce să facem. Parcă a venit un tunel din care nu am văzut nicio lumină”.

Halep a recunoscut că s-a gândit că acest coșmar îi putea pune capăt carierei sale: „Am avut un moment în care se poate întâmpla să se termine totul. Dar cea mai mare durere a fost că mă gândeam că poate nu pot să dovedesc. Pentru că e un sistem care uneori nu te lasă să dovedeşti”.

Simona Halep a luat în calcul o mână criminală: „Am cerut toate camerele video, să vedem dacă s-a întâmplat ceva”

Simona Halep a apelat la toate mijloacele posibile pentru a-și demonstra nevinovăția: „Dar am avut încredere, nu m-am lăsat. În octombrie 2022 când am primit scrisoarea, mi-am făcut echipa de avocaţi. Primul lucru a fost să cerem orice, toate camerele video, să vedem dacă s-a întâmplat ceva.

Nu credeam că se poate. Mi-a fost foarte greu să cred că cineva mi-ar face ceva. Credeam că cineva a vrut să mă contamineze. A fost primul gând. Dar nu am găsit nimic”, a șocat sportiva în cadrul emisiunii moderate de Mihai Gâdea.

Ce vină a avut echipa lui Patrick Mouratoglou în urma scandalului de dopaj: „M-am dus cu încredere 100% în echipă”

Simona Halep a explicat cum a reușit să întoarcă decizia tribunalului de la Londra: „Am avut noroc. Avocaţii mei mi-au spus că sunt foarte multe cazuri de contaminare la suplimente. Am trimis tot la testat şi asta s-a întâmplat”.

a avut-o în acest caz de contaminare: „Când am mers la Academie, m-am dus cu încredere 100% în echipă. Am discutat despre suplimente, că trebuie să mi le schimb. Am întrebat de foarte multe ori că sunt testate şi sigure. Nicio apă nu beau dacă este desfăcută.

Când am hotărât să luăm suplimentele, am întrebat din nou. Mi-au spus că da. Niciun sportiv nu merge personal la laborator să testeze băuturile. Am avut încredere şi le-am luat. Asta a fost treaba cu suplimentele”.

Halep exclude o conspirație împotriva sa: „A fost neglijenţă şi ghinionul meu. Neglijenţă din partea echipei pentru că nu au verificat cum ar fi trebuit. Substanţa aceea nu ar fi trebuit să fie în acel supliment. Când s-a amestecat suplimentul, e posibil să fie pe blender ceva dinainte. Sunt convinsă că nu au făcut-o cu intenţie rea. Mouratoglou şi-a asumat din 2022, toţi cei de la Academie au semnat formulare că mi-au dat aceste suplimente. Ştia şi tribunalul de la Londra”.