Simona Halep a dat replica, după sfatul primit de la Ilie Năstase în Fanatik: „O să-mi fac programul așa cum am hotărât”

de la Dubai, în semifinala cu Jelena Ostapenko, și a sfătuit-o pe româncă să joace la mai puține competițiile mici și să se focuseze pe turneele majore.

La revenirea în România, a 27-a jucătoare a lumii i-a răspuns fostului lider mondial. Halep susține că nu are de gând să își schimbe programul, cel puțin nu în viitorul apropiat.

Simona Halep, răspuns pentru Ilie Năstase

„O să-mi fac programul așa cum am hotărât, o să joc turneele pe care le joc mereu, încă am clasament destul de bun, să vedem cum o să fiu la sfârșit de an, dar momentan intru la turneele pe care vreau să le joc, acolo unde mă simt bine”, a declarat Simona Halep.

Care a fost mesajul lui „Nasty”

În urma eșecului din Golf, . Năstase consideră că ierarhia WTA ar trebui să fie ultimul lucru la care să se gândească sportiva din Constanța. Sezonul trecut a fost unul de coșmar pentru Halep, care a fost măcinată de numeroase accidentări.

„Eu îmi doresc ca Simona să joace mai puține turnee mici, e mult mai important să fie odihnită și 100% la turneele mari. Eu n-aș juca turnee mici înaintea unui turneu de Grand Slam.

Fiecare sportiv știe cum e mai bine. Ea trebuie să se odihnească puțin și să își ia mai mult timp după accidentări și să nu revină imediat dacă nu e complet refăcută.

Asta e problema. Stai mai mult timp să îți revii, dar știi că nu te mai accidentezi”, a declarat Ilie Năstase, în exclusivitate pentru FANATIK.

Halep, dezamăgită după înfrângerea cu Caroline Garcia

La sosirea în țară, Simona Halep a vorbit și despre ultimul meci, pierdut la Doha, în primul tur, cu Caroline Garcia, scor 4-6, 3-6.

„Eu consider că mereu se poate mai mult, așa gândesc zi de zi. Am jucat destul de slab, nu am simțit prea bine mingea pentru că a fost un vânt puternic, dar și ea a fost foarte agresivă. Așa s-a terminat.

Aș fi fost mai supărată, dar și acum sunt, trebuie să văd ce pot face împotriva acestor jucătoare, care lovesc foarte puternic. O să joc turneele pe care le joc mereu, am clasament bun încă”, a mai spus a 27-a jucătoare a lumii.

După turneele din Golf, pe 9 martie, la Indian Wells. Va urma apoi alt turneu american, la Miami, între 22 martie și 3 aprilie. Pentru româncă, turneul de zgură va lua startul pe 4 aprilie, la Charleston.